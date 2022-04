El Filósofo De Güémez

…Para Un Mundo Mejor

Ramón Durón Ruíz (†)

El Filósofo de Güémez afirma que Santa Claus es como el sancho: nadie lo conoce… ¡PERO SI EXISTE!

¡Claro que Santa Claus existe! es una sabia metáfora de FE, que significa que ésta Navidad esta plena de una Fuerza Espiritual, que te recuerda que los milagros ocurren a cada instante; Santa Claus, es ESPERANZA de que en ésta Navidad, DIOS tiene algo maravilloso y espectacular para ti; así como la mariposa se detiene en la flor, el hombre se posa en el poder de la ESPERANZA.

Santa Claus existe, es AMOR, que es la fuente primigenia de vida, que todo lo puede y todo lo transforma; Santa Claus es REFLEXIÓN, que te reencuentra con tu Maestro Divino, para que no olvides que en el camino del año que está por nacer… Él te mantendrá en la palma de su mano.

Hay una historia que me encanta: “En Nochebuena un niño miró fijamente a Santa y le dijo:

— Quiero saber tu secreto, ¿Cómo, mientras viajas dejando obsequios aquí y allá, nunca se terminan? ¿Cómo es querido Santa, que en tu saco de regalos hay suficiente para todos los niños del mundo? Siempre está lleno, nunca se vacía, mientras vas de chimenea en chimenea, a casas grandes y pequeñas visitando a todos.

Santa se sonrió y le contestó: — No me hagas preguntas difíciles. ¿No quieres un juguete?

Pero el niño dijo que no, y Santa pudo ver que él esperaba una respuesta.

— Ahora escúchame, –le dijo al niño– Mi secreto te hará más triste y más sabio. Lo cierto es que mi saco es mágico. Dentro de el hay millones de juguetes para mi viaje en Nochebuena. Pero a pesar de que visito a cada niña y a cada niño, no siempre dejo juguetes. En algunos hogares no tienen comida, en otros hay tristeza; en algunos hogares están desesperados y otros son malos; algunos son hogares rotos, donde los niños sufren, esos hogares visito, pero… ¿qué puedo dejar?

Mi trineo está lleno de cosas alegres, pero para los hogares donde habita la tristeza, los juguetes no son suficientes. Así que en silencio me acerco, y beso cada niña y cada niño, y rezo con ellos para que reciban la alegría del espíritu de la Navidad, el espíritu que vive en el corazón del niño que no recibe, pero que da.

Si Dios escucha y contesta mi oración, cuando regrese el próximo año, lo que encontraré serán hogares llenos de paz, y amor. Y niños y niñas llenos de la luz infinita. Es un trabajo difícil, mi querido amiguito; dejar regalos para algunos y orar por otros. Pero las oraciones son los mejores regalos, porque Dios tiene el don de satisfacer todas las necesidades.

Esa es parte de la contestación. El resto es que mi saco es mágico, está cargado de amor. En mi saco nunca falta el amor y la alegría, porque dentro hay oraciones y esperanzas. No sólo juguetes. Mientras más doy, más se llena, porque dando es como realizo mis sueños.

¿Y quieres saber algo? Tú también tienes tu propio saco. Contiene tanta magia como el mío, y está dentro de ti. Nunca se vacía, está llenito desde el principio de tu vida. El centro de la luz y el amor… Es tu corazón. Y si en ésta Navidad quieres ayudarme, no te preocupes tanto por los regalos debajo de tu árbol. Abre ese saco que es tu corazoncito, y comparte tu alegría, tu amistad y tu amor”1

HOY el viejo Filósofo comparte la alegría por el milagro de la vida, la frase célebre dice: “Regala una sonrisa y tendrás amigos, frunce el ceño… y tendrás arrugas” El poder del humor tiene la magia de que no se te arrugue el alma, por eso el viejo campesino ésta Navidad te regala:

— Una sonrisa… para que haya humor.

— Un beso… para que haya amor.

— Una palabra de aliento… para cosechar fortaleza.

— Una actitud de generosidad… para que haya más templanza.

— Una oración… para acercar al hombre a Dios.

— Una buena lectura… para el gozo del espíritu.

— Un reconocimiento al trabajo… para que haya más luz.

— Tolerancia… para dar certidumbre a nuestra democracia.

— y sobre todo FE y ESPERANZA…PARA UN MUNDO MEJOR.

En esta Navidad imagina un mundo mejor, espectacular para ti… ¡Sin limitaciones! Recuerda “Que el límite sea el Cielo.”

1Fuente: http://pacomova.eresmas.net/paginas/S/secreto_de_santa.htm

filosofo2006@prodigy.net.mx;

TWITTER:@filosofoguemez;

INSTAGRAM:@FilosofoDeGuemezOficial;

FACEBOOK :FilosofodeGüemez-Oficial