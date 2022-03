Partido México libre

Asesoría legal

Si alguien quiere conocer la verdadera oposición a MORENA se las diré de una vez, hay un partido político que está levantando banderas en todo el país, un partido político que promete cambios, obviamente hay buenos antecedentes de sus líderes nacionales, gente que no vive de lo mal habido, gente trabajadora y que no habla tanto ni son tampoco populistas, no prometen nada porque no quieren traicionar al pueblo, ese partido político se llama MEXICO LIBRE, promete ser la verdadera y autentica oposición a MORENA y a quienes han dicho que primero los pobres, jamás imaginamos que al decir primero los pobres se daba a entender que se le iba a dar en la torre a las empresas para que cerraran y se fueran, no se trata de acosar a los empresarios espantarlos y que se vayan, no se trata de que los mexicanos se queden sin trabajo, entre más fuentes de empleo haya mucho mejor para todos, lo importante es que fluya la economía, esto no es decir, “primero los pobres”, quiero decirles que los pobres actualmente no tienen siquiera acceso a los medicamentos ni los bebés a las vacunas cuando nacen, ¿de que presume el actual gobierno y los que están gobernando cada Estado? Esa es mi pregunta, no se han visto avances en absolutamente nada, los empresarios del país no pueden accesar a subsidios ni los campesinos que en realidad necesitan la ayuda tampoco, los campesinos que están afiliados a MORENA si acceden a los apoyos, y eso, no a todos los apoyos, en pocas palabras, el país no está creciendo, está empobreciendo más, la economía bajó considerablemente en todo el país, con la orden del gobierno actual federal de que cerraran todos los comercios ocasionaron desempleos masivos y quiebra de comercios y empresas en todo el país, MERCADOTECNIA DE MEXICO lanzó una encuesta donde se preguntaba que si hoy fueran las elecciones por quién votaría siendo los candidatos FELIPE CALDERON, ENRIQUE PEÑA NIETO O ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, más del 89 % indicó que su voto lo daría a favor de FELIPE CALDERON, estoy hablando que la gente todavía no sabía de la existencia del partido político MEXICO LIBRE, ¿Por qué se hizo esta pregunta si el que gobierna es uno de los tres mencionados?, simplemente por estrategia, la gente está arrepentida de haber votado por MORENA y por quien los engañó durante toda su campaña, de nada sirve decir ni vociferar que se tienen más de mil y tantos millones de dólares guardados si el pueblo mexicano se está muriendo de coronavirus y de hambre por el desempleo masivo y el cierre de varios negocios y empresas, los comercios y empresas medianas y chicas salen adelante y tienen trabajo gracias a la iniciativa de cada uno de los mexicanos, no gracias a los préstamos que el gobierno federal dice que da y que en verdad ponen más de mil trabas para darlo, y a quienes lo dan y eso no a todos son a los comerciantes afiliados a MORENA, pero de un 100 % solo a un 15 % o un 20 % le proporcionan dichos préstamos, no a todos, y eso, tan solo por la orden dada de que cerraran comercios y empresas no se les debería dar préstamos de 25 mil pesos o menos, sino que los comerciantes del país y empresarios accedan a dinero del fondo perdido, apoyar a comerciantes y empresas de todo el país con subsidios del fondo perdido es apoyar a millones de mexicanos para que tengan una fuente de empleo segura con todo y prestaciones, n ose trata de atacar a los empresarios de las principales ciudades del país, se trata de ayudarlos a no desaparecer, ¿de qué se trata? De darle en la madre al país y convertirlo en un Venezuela?, es lo que se está viviendo actualmente con tanto desempleo, se trata de actuar como un verdadero líder, no como un pelele gato que está a disposición y a la orden del presidente de Estados Unidos, se necesita actuar como un verdadero mandatario y velar por los intereses de la nación, no actuar en contra de los intereses del país, vamos a ver los 4 rostros del país, NUEVO LEON, Estado gobernado por un personaje que es emanado del pueblo no de un partido, no importa quién sea el bronco ni que tan criticado sea, aquí se demostró que la gente no cree en los partidos políticos sino en los candidatos, por lo tanto señor Presidente usted tuvo que crear un partido el cual es de su propiedad para poder llegar a la presidencia, ¿Cuál era el miedo de llegar a la presidencia sin partido?, éste Estado mantiene hasta ahora el 64 % de los empresarios más poderosos del país y que no tienen miedo a invertir porque saben el potencial que tienen y que incluso si ellos mismos quieren podrían comprarle su avioncito presidencial que tiene usted en venta, que ni parece usted presidente más bien parece un simple vendedor de chácharas, SONORA, gobernado por el PRI, y en el cual se mantiene a la población aun sumisa como desde hace más de 40 años, un Estado que no tienen tampoco vacunas para recién nacidos y que la gente no accede a los préstamos que el mismo gobierno federal dijo, hay mucho problema de inseguridad y un peligro para la inversión en el mencionado Estado, pero, su gente es hospitalaria y muy noble mis más altos respetos a los sonorenses, pero sometidos por su actual gobierno estatal y que quien tenga más dinero por iniciativa de su ismo trabajo es investigado por lavado de dinero, que insólito y estúpida la situación, CHIAPAS, golpeado doble vez, por la falta de trabajo y los migrantes, el presidente de la republica posicionó a Chiapas como sala de espera de migrantes, ahora, se está muriendo demasiada gente por lo mismo, los migrantes han traído a México las enfermedades más mortales y hasta ahora el inepto Secretario de Salud no ha hecho nada al respecto, los empresarios que acceden a subsidios o dinero del fondo perdido se tienen que recomendar porque de lo contrario desaparecen como tal, ESTADO DE MEXICO, un lugar totalmente inseguro gracias a su gobernador y a la impunidad de cómo se imparte justicia, encabezan a nivel nacional los feminicidios y las desapariciones de personas no solo por delincuentes sino de la misma policía, la gente del Estado de México es buena y noble, pero sus autoridades es lo más nefasto que tienen, autoridades emanados del PRI que junto con MORENA son la misma porquería, es por ello que se están levantando banderas en todo el país de un partido político que promete ser el mejor y que cuando gobernó bajo las siglas del PAN hubo mucho trabajo y bonanza, no se permitió que la gente se quedara sin servicios de salud, al tener apoyo los empresarios y comercios obviamente tiene mucho trabajo el pueblo mexicano, y ese partido se llama MEXICO LIBRE, felicidades y en hora buena.