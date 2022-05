Partidos políticos en Roma Antigua; La oposición en la 4T

José Óscar Valdés Ramírez

En Roma Antigua existieron los siguientes partidos políticos: El Partido Popular, representante de la democracia, con Catilina y posteriormente de las ideas que simbolizó Cayo Julio César y que condujeron a Roma al Principado (Antigua Roma) de Augusto (época imperial).

El Partido Republicano que estaba dividido en dos facciones: La primera pretendía organizar la República en beneficio de los intereses populares (Tiberio Sempronio Graco). La segunda facción, organizar la República en nombre de la aristocracia (Lucio Cornelio Sila).

Y el Partido Conciliador o «el Partido de los Hombres Honrados». El jefe de este partido era Cicerón y los conciliadores esperaban que podían salvar la libertad por la concordia de todos los órdenes, pero ante el creciente poder, por ejemplo, de Catilina, se olvidaron de sus tendencias pacíficas y uniéndose con los republicanos, causaron la catástrofe de Pistoya.

La evolución de Cicerón fue el siguiente:

Cicerón sentía cierta repulsión por la obra de Sila, viéndose por naturaleza, inclinado a seguir las tendencias de L. Druso y apoyar reformas moderadas.

Desde la muerte de Sila, ingresó en las filas de la oposición contra la oligarquía dominante, cuando poco a poco la oposición de los partidos llegó a revestir tal carácter que no era posible la existencia de un partido intermedio.

Cuando la propia democracia, a la cual él nunca perteneció, se presentó en formas en extremo rudas, fue Cicerón aproximándose a los «optimates» con el fin de dar nueva consistencia a la República, igualando a la clase de caballeros con la de senadores.

También vale decir que su demasiado orgullo para renunciar en tales circunstancias a influir decisivamente en la lucha de los partidos, no le faltaron crueles humillaciones y duras decepciones morales.

Cicerón se halla pues, en la idea del gobierno mixto, y después de haber expuesto y comparado las ventajas y los inconvenientes de las diferentes formas de gobierno, se decide por uno medio o un poder supremo o real reunido a la autoridad de una clase distinguida y a cierta libertad en el pueblo, satisfaciendo a la vez, la necesidad de orden e igualdad que coexisten en la naturaleza humana.

Posteriormente los emperadores tenían a sus candidatos en sus partidos políticos, de ahí nacieron las facciones que después se tornaron violentas, eran muy comunes los asesinatos en el senado, culminando con la muerte del César en pleno senado de la República.

En México llegó AMLO al poder después de una larga carrera de fracasos e instauro su estilo de gobernar al estilo Venezuela, del programa «Aló, Presidente» de Hugo Rafael Chávez Frías a «La mañanera». Desde ahí gobierna, da línea y dicta directrices.

Al llegar al poder AMLO desapareció la oposición, gobernó con el PRI al grado de decir «Primor» (PRI-MORENA). Desde Ernesto Zedillo se fragua destruir al PRI entregando el poder al PAN, después Enrique Peña Nieto destrozó al PRI. Esos odios por parte de los Presidentes de la República son fatales.

Zedillo jamás fue del PRI y Peña Nieto -siempre de la mano de Videgaray-, quiso destruir al PRI pues de jóvenes fueron totalmente marginados, así la venganza se consumó.

Ahora el Partido Revolucionario Institucional tiene un acta de defunción bajo el brazo, solo se resiste a morir. Ahora en la era de «Alito» -Alejandro Moreno-, es importante saber que urge una reconstrucción, el partido nos guste o no tiene voto duro, MORENA no es partido es un movimiento político encabezado por AMLO no nació, no es un partido nacional, es un movimiento donde como las facciones romanas se dan con todo, con la venia de su dueño desde Palacio Nacional, no hay tregua, la lucha es a muerte entre ellos.

Lo que está en riego es la candidatura Presidencial, así de simple, el proyecto de la 4T.

Las alianzas dictarán la sobrevivencia de los partidos políticos, el juego es no perecer, pero hasta ahora ningún partido ha tomado la batuta de una oposición digna.

MORENA ganará, no porque sean un buen gobierno, son pésimos; ganarán porque no hay oposición, y lo peor, no existe el vellocino de oro que era.

En la mitología griega, el vellón o zalea del carnero alado Crisómalo -aparece en la historia de Jasón y los argonautas-, quienes partieron en su búsqueda para lograr que Jasón ocupase justamente el trono de Yolco en Tesalia. Se decía que el carnero era hijo de Poseidón y de Teófane.

Nadie de la oposición está buscando cómo tomar el poder, se conforman con las migajas que el Presidente les da, salvo el PAN que se ha opuesto en contadas ocasiones. No han sido capaces de unificarse, han caído en la trampa, “la división”.

AMLO gana con la desunión, desde que llegó lo ha hecho, él sabe que «divide y vencerás», no es Presidente de México, es presidente de MORENA y trata a la Presidencia como a MORENA, hacen lo que él dice sin restricciones, cayendo en el autoritarismo respaldado cada día más en las fuerzas armadas, sin oposición en el Poder Legislativo y sin oposición en el Poder Judicial.

FRENAAA no es partido político, es un Frente de ciudadanos que no les da para tumbar a AMLO, no sin apoyos de los partidos políticos, es tanto el miedo de los partidos que nadie quiere ser mártir.

Los empresarios temerosos, el clero arrodillado, todos a espaldas de AMLO mentándole la madre, pero de frente le rinden pleitesía. Nos están llevando a un camino sin retorno a la quiebra de un país, a un retroceso que lamentaremos todos desde el silencio… el silencio es complicidad.

Antes estábamos todos contra el gobierno, ahora estamos ciudadanos contra ciudadanos, y el gobierno se ríe, se burla de nosotros, nos dejan en un estado de indefensión.

En la agenda política no existe un proyecto de nación a discutir. Existe un plan, solo de AMLO, en el cual no caben académicos, ni empresarios, así de sencillo «estás conmigo o contra mí». Nos acercan peligrosamente a una confrontación donde los que pondremos los muertos seremos nosotros… los ciudadanos.

Una pandemia con un manejo irresponsable que nadie lleva a tribunales, una inseguridad que no se combate y una economía que no termina de caer. Una serie de fideicomisos que van a desaparecer con el único objeto de dar el dinero para programas sociales, así llevan al país a un punto de quiebre sin que nadie haga algo para evitarlo.

El cambio ya no vendrá del gobierno del cambio, por el contrario, la 4T es la demostración más amplia de poder, el lema es simple «hacemos esto porque podemos, porque somos gobierno», sin que les importe hacer todo lo contrario a lo que dijeron.

Hago un llamado a los ciudadanos, a los abogados para una defensa legal, la única herramienta que tenemos es el juicio de amparo, y la Ley de Amparo vigente es anticonstitucional no es progresiva, es contraria a la Constitución. Esa ley se tejió desde el poder Ejecutivo con Peña Nieto por encargo a la Suprema Corte, es una ley a modo, donde se exonera al Ejecutivo federal de cualquier responsabilidad, donde las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son decisiones de Dios, son inatacables, lo peor es que depende de la SCJN y “son juez y parte”, donde la SCJN no le rinde cuentas a nadie, le rinde pleitesía al Presidente en turno.

Convoco a los ciudadanos, a los abogados, a los estudiantes de Derecho a reformar el Poder Judicial a exigir la separación del Estado, y debemos empezar por la Ley de Amparo.

Que el Presidente tenga responsabilidad, que los jueces, magistrados y ministros también, que por primera vez la Ley de Amparo sea el sueño de Morelos:

«Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario». Frase célebre implementada por el auto-denominado «Siervo de la Nación», el Generalísimo Morelos, de la que se aprecia el trascendental verbo de amparar.

Sabemos que el gobierno no lo hará, los partidos políticos tampoco, lo debemos hacer los ciudadanos o estaremos en un estado de anarquía.

Cuando la aplicación de la ley falla, falla todo, por eso empiezan las revoluciones. Después de la encuesta donde la SCJN se pasó por el arco del triunfo la Constitución y los Tratados Internacionales, nos queda levantar la voz.

No podemos pedir una nueva Constitución, pero sí podemos como ciudadanos cambiar una ley, que ésta sea asequible, justa y sea el equilibrio de un poder absoluto: “El poder al pueblo, no el poder al gobierno”.

Es la hora de los ciudadanos, exigir que se respete la Constitución, exigir una Ley de Amparo nueva, progresiva, incluyente y ante todo ¡nadie encima de la ley! Tenemos que empezar por algo, si arreglamos el Amparo, arreglamos todo. Más obligaciones a la autoridad, menos a los ciudadanos y evitar el sobreseimiento que no es otra cosa que denegar el Derecho.

Está en nuestras manos, es nuestro tiempo, una Ley de Amparo ciudadana no de la autoridad. ¿Quién dice yo? ¿Quién se apunta?

Es por nosotros por nuestros hijos y por nuestros nietos, como vamos no hay futuro, necesitamos el presente aquí y ahora, el gobierno no lo hará, es tarea de nosotros la justicia nos necesita, la patria nos lo agradecerá, sin miedo, a levantar la mano… ¡¿Quién le entra?!