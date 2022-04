Opinión y Propuesta

Por Andrés Vázquez López

Pecado de Omisión

El presidente llega a su segundo informe de Gobierno con el desgaste natural que el ejercicio del gobierno conlleva. Hoy repasaremos los pecados de omisión del Gobierno de la 4T, para recordarle desde esta columna, que llegaron al poder con la promesa del cambio positivo para este país y que tal parece, se han quedado cortos. Su primer pecado de omisión, es la recogida de firmas a todo lo largo del país, para llevar a juicio a los ex presidentes. Las cosas no se hacen así. Lo que procede, es que esta Administración Federal investigue, cuando menos a la anterior. Y si encuentra desvíos, desfalcos, fraudes y demás, pues que actúe en consecuencia de acuerdo con la ley. Ésta no se negocia, se acata y es deber del presidente, cumplirla y hacerla cumplir. Así que esa recogida de firmas, no es más que una pantomima para perder el tiempo y no actuar. Simplemente, los indicios apuntan a que durante la administración peñista, los desfalcos fueron mayúsculos. Es muy probable que se configuren varios delitos y ese sería el punto de quiebre, para actuar; y no someter esta decisión a una consulta popular. Hacerlo así, primero violenta el Estado de Derecho, ya que lo volvería abiertamente selectivo y segundo, más peligroso aún, formalizaría en los hechos el principio de aplicar la ley, con base en odios políticos. Ojo: No estamos diciendo que no haya sido así en el pasado, el propio presidente fue víctima de una aplicación a modo de la ley, cuando en el sexenio foxista lo quisieron desaforar por haber construido una calle. Sin embargo, repito: El Gobierno de la 4T nos ofreció que las cosas serían distintas y mejores y eso es justamente lo que se le pide. El segundo pecado de omisión, es el relacionado con el problema del agua de Chihuahua. En las últimas semanas hemos visto cómo ese enfrentamiento ha ido escalando y brillan por su ausencia por el lado interno, las negociaciones políticas con los afectados para efectivamente garantizarles que tendrán el vital líquido en cantidades suficientes para sus cosechas, dejándolos al garete y efectivamente, manipulados por políticos arribistas que aprovechan para llevar agua a su molino. Y por el lado externo, tampoco vemos ninguna acción del Gobierno Federal, para buscar revisar el tratado que norma la entrega de agua a los EEUU; ya que este problema podría estarse repitiendo año con año; y definitivamente que una cosa así, sería más que lamentable para las familias dedicadas al campo de la zona, para la economía y para la seguridad alimentaria e hídrica de nuestro país. Un tercer pecado de omisión tiene que ver con la situación en la CNDH. Vale la pena recordar que, siendo presidente electo, López Obrador se comprometió a recibir a los familiares de víctimas de violencia, para juntos, ir avanzando en la resolución de sus peticiones. Y sin embargo ello no ha ocurrido, al punto que los ánimos se han desbordado y que siguen sin recibir atención a sus demandas. No puede ser, máxime si se considera lo doloroso de sus asuntos y la importancia que tiene resolverlos, para aquí sí, hacer una diferencia positiva, presente y futura, en la vida de este país. El Gobierno que sea, y especialmente éste por las expectativas que levantó, está obligado a hacer cualquier cosa para resolver las demandas ciudadanas, menos nada. Ojalá que sí. Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.