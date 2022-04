Comentario Zeta

Carlos Z. cadena

Peligro COVID: No a las posadas, a los abrazos, besos y toda la alegría navideña

El llamado esta por todos lados. Llamados de gobierno, llamados de la iglesia católica, iglesia cristiana, y mucha población consiente, para evitar que estos próximos días decembrinos, se rompan los protocolos de prevención en materia de salud con el coronavirus. Son días fraternos, afectuosos, sensibles, entrañables, afectivos y muy familiares, donde un error de convivencia puede marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad del covid 19. Por eso es importante que usted como adulto mayor asuma su papel en favor de su familia para evitar hasta lo más profundo, que se rompan las medidas sanitarias, como guardar su sana distancia, ponerse cubrebocas y lavarse las manos constantemente.

NO y nunca NO a las posadas, a las sentadas de niños, el intercambio de regalos, el brindis, reuniones de canticos, fiesta de piñatas, porque puede ser peligroso. En usted está la fatalidad y el azar de la vida de sus familiares, desde luego que no es fácil conminar a que la gente no festeje, sobre todo cuando se trata de la postal de Navidad, pero se tiene que hacer conciencia que festejar a como se acostumbra, puede poner en riesgo la vida de sus familiares.

Hay que repensarlo y platicar con sus familiares y amigos, que ya no se podrán hacer esas grandes fiestas aglomeradas y andarse dando el abrazo ya en horas de la noche del 24 o el 31 de diciembre, porque implica que esa alegría gozo y jubilo, después se convierta en tristeza, angustia y desesperación.

Se tiene que hacer conciencia en cada uno de nosotros. Ayer promotores de salud de Chiapas, salieron en grupos y con batucadas a crear conciencia en la capital de Chiapas, con el programa de “Yo salvo la navidad”, llamaron la atención en el centro de la ciudad advirtiendo a la gente que es muy urgente y necesario cuidarse en estas fiestas de fin de año.

Por lo tanto, ya quedan pocos días para la Navidad, y conforme transcurra cada día, los adultos mayores de cada familia chiapaneca, se tienen que poner las pilas, para advertirle a su familia que es imperativo guardar la sana distancia el próximo 24 de diciembre y cada día que pase en este mes de diciembre y los próximos de Enero. Tienes que salvar la Navidad para salvar a nuestra familia. La conciencia debe de ser de todos. Echémosle ganas para guardar nuestra sana distancia con los amigos y familiares en estas fiestas de fin de año. Es por ti y tu familia.

Perversidad e infamia del alcalde de Ocozocoautla, que busca dejar grotescamente a su relevo.

La situación de lo que ocurre en Ocozocoautla debe de seguirse con una lupa por la infamia y burla que pretende realizar el alcalde Coiteco Alfonso Estrada Pérez, quien junto con su secretario municipal de nombre Omar de los Santos Avendaño, han preparado una jugarreta antidemocrática donde según ellos, ya se pasaron por el arco del triunfo todo lo que es perversidad y vileza. Resulta que el alcalde Estrada, desde hace unos días le dijo a su Secretario municipal -De los santos Avendaño- que renunciara porque el sería el sustituto para relevarlo. Así como lo oye.

No solamente fraguo la jugarreta y la “bribonada antidemocrática” y ofensiva para el propio pueblo de Ocozocoautla, sino que ha sido denunciado de utilizar recursos `públicos para apoyar a su exsecretario municipal, y lo grotesco, aparece en eventos políticos para respaldar a quien es su favorito para ser el próximo alcalde local. Pero quien esta atrás también porque lo señalan de que recibió prebendas es el partido Mover a Chiapas, que paso a ser un feudo particular manipulado y casi dueño el propio Alfonso Estrada. Algo de Ripley que ya apesta en Chiapas.

También se ha denunciado que los funcionarios públicos han suspendido actividades de trabajo en el Palacio o en el DIF para acudir a los eventos que ha comenzado a realizar De los Santos Avendaño, todo con el fin de que se vea el respaldo hacia el candidato del alcalde, pues de lo contrario podrían ser despedidos. Un ejemplo claro fue la actividad que tuvo el partido Mover a Chiapas el pasado 11 de diciembre en una actividad de jóvenes, a donde debieron asistir trabajadores del Ayuntamiento y del DIF, además de que los que no pudieron asistir por no tener la edad que se requería, debieron llevar al menos tres jóvenes al evento de forma obligada. En la imagen se puede apreciar al presidente municipal y a la presidente del DIF de Ocozocoautla, en el evento de jóvenes que realizó el partido Mover a Chiapas, acto encabezado por el ex secretario Municipal. (Sic) (Diario de Chiapas).

Es preciso mencionar que el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) prohíbe a los presidentes municipales o a las personas que tienen un cargo público el condicionar los recursos y apoyar abiertamente a un prospecto a una candidatura, por lo que los partidos políticos contrarios han hecho un llamado a las autoridades electorales para que se investigue las acciones del alcalde ‘coiteco’ con miras a la próxima contienda. (Sic).

Son esas estampas de antidemocracia que ya empiezan aparecer en Chiapas, y si no se le pone un hasta aquí, esto se convertirá en un vacío de poder electoral. Increíble.

El compromiso de la obra pública.- .- En el recinto del Congreso del Estado y ante integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras públicas, el secretario de Obras Públicas de Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, destacó obras de infraestructura aeroportuaria, hospitalaria, deportiva, patrimonio histórico, vialidades, sistemas de agua y distribución de energía eléctrica, como parte de los objetivos, políticas públicas y líneas de acción, establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En el marco del segundo Informe de actividades. Torres Culebro resaltó la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, del edificio terminal de la zona A, B y C, con una inversión total de 437 millones 669 mil 175 pesos, ejercidos durante 2019 y 2020. Enumero un sin fin obras en los municipios de Chiapas y de diversa índole y mucho apoyo a los municipios indígenas y más desprotegidos en otros sexenios. Puntualizó que la Secretaría de Obras Públicas trabaja con honestidad, transparencia y compromiso, alejada de la corrupción que tanto daño le ha hecho a Chiapas y el país. “Solo así, unidos, tomados de la mano, lograremos el bienestar y desarrollo de nuestro querido estado”.

Rapiditas. – Ayer levanto polémica lo que comentamos en este espacio de la imagen transparente que deben de llevar los próximos candidatos a la Presidencia Municipal de todos los municipios de Chiapas. Cada partido político o cada alianza partidista deberán tener mucho cuidado para que los aspirantes a esta encomienda pública sean intachables, probos, e íntegros, para que no le hagan “manita de cochi” o les pisen la cola. Tendrán que ser visualizados con microscopio, y con la lupa de mayor intensidad. Un yerro de designación podría desmoronar la fórmula 3 de 3, y adiós también diputación federal y local…Dixe.