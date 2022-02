Opinión

¿peña nieto exonerado?

1.-No hay ninguna investigación abierta en contra de Peña Nieto.

2.-Solamente se juzgará a ex presidentes si una consulta popular lo decide.

Jorge Enrique Hernández Aguilar

Al segundo año de gobierno, los mexicanos están llegando a la conclusión, de que el tema de la corrupción, que es una cruzada construida a partir de la nueva administración federal, no va a llegar hasta el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Es solo un tema utilizado para, salir al paso de la transición en el primer año del sexenio, y cuya única víctima en todo este juego de medios, es la ex titular de SEDESOL y de SEDATU, Rosario Robles.

En la práctica todo indica que no hay investigaciones sobre el desempeño en lo económico, del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Todo ha sido un asunto de medios, los montos que circulan sobre el dinero robado, acerca del saqueo en Pemex por Emilio Lozoya, las operaciones hacendarias de Luís Videgaray.

Por un lado, pierden su tiempo los especuladores del combate en contra de la corrupción, y el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple su palabra, de “no venganza”, “no espectáculo en el combate a la corrupción”.

Puede llegar a ser falso lo del saqueo en materia educativa, y lo que es más interesante, todo el dinero en materia de salud que ahora se está necesitando se deduce, que fue administrado adecuadamente.

A estas alturas ya deberían de mandar al archivo los expedientes, que se dice obran en poder de la Fiscalía General de la República.

No hay ninguna investigación abierta en contra de Enrique Peña Nieto, aclaró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, adujo que sólo se juzgará a los expresidentes cuando los ciudadanos soliciten que se realice una consulta para preguntar al pueblo que así sea.

No obstante, reiteró que su gobierno ha enfrentado toda una campaña pública de ataques y calumnias, provenientes de aquellos que no quieren que el ataque a la corrupción prospere.

“Hay resistencias, pero tampoco tan fuertes. No pasa nada. Hay toda una estrategia, hasta editoriales de periódicos del mundo. Nosotros vamos a seguir garantizando el derecho a disentir. No voy a responder, no me voy a enganchar.”

En el salón de la Tesorería, el Ejecutivo federal, consideró que ahora “la verdad se abre paso y llega al más apartado lugar del país. Eso es lo que más nos da tranquilidad, puede haber una noticia escandalosa y un editorial de un periódico famoso del mundo, ¿y qué pasa? Hay que estar tranquilos.

¿Se estará exonerando de toda responsabilidad al ex presidente Enrique Peña Nieto?

Si esto es así, debería de dejar de “filtrarse” estas historias de que está siendo investigado, a través de su gran amigo Luís Miranda, ex Secretario de Desarrollo Social, a quien se le reconocía como “un hombre generoso”, que gustaba de practicar la historia de que “problema que podía resolverse con dinero, no era problema”, y que además gozaba de la estrecha cercanía con el entonces presidente Peña Nieto.

A mediados de la semana que concluye, se llegó a difundir, que Luis Miranda Nava, ex Secretario de Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó sobre la investigación en una conferencia remota con diputados del Partido del Trabajo, aunque no dio más detalles.

Miranda Nava, Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue mencionado por Santiago Nieto en una lista de ex funcionarios con investigaciones abiertas en la UIF, como Rosario Robles.

El funcionario agregó que la dependencia “no persigue a nadie”, pero su actuación responde a la política de cero tolerancias a la corrupción, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador

“Y ahí el Presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancias a la corrupción y a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien, si alguien pareciera se tendría que actuar conforme a derecho, y eso implica presentación de las denuncias, congelamiento de cuentas si hay indicador de lavado de dinero y continuar con esta política institucional”, agregó Santiago Nieto.

Luis Enrique Miranda Nava nació el 3 de junio de 1964 en Jocotitlán, Estado de México. Es hijo de Luis Miranda Cardoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, durante el sexenio de Arturo Montiel Rojas en la Gubernatura de esa entidad, de acuerdos.

En 1999, Miranda Nava conoció a Enrique Peña Nieto cuando se incorporó al gabinete de Arturo Montiel como coordinador de Asuntos Jurídicos, época en la que el ahora ex Presidente de México se desempeñaba como subsecretario de Gobierno. Desde entonces se convirtió en su compadre y amigo íntimo, lo cual lo llevó a formar parte de su círculo rojo en el sexenio pasado.

En una década, al menos, Miranda Nava se distinguió como un brazo operativo de Enrique Peña Nieto. Y también como su amigo, uno de los más cercanos, además de Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Relaciones Exteriores y antes de Hacienda y Crédito Público.

Por lo visto es una de tantas informaciones que el titular de la UIF utiliza para ilustrar parte de su trabajo, pero que desde luego al final de cuentas tendrá, para su procedencia que contar con la autorización del presidente López Obrador.

Aunque de antemano, es importante señalar, ya debe quitar de su lista a Gerardo Ruiz Esparza, que acaba de fallecer, y que se decís estaba involucrado en todo lo relacionado a contratos y obras públicas, durante el gobierno de Peña Nieto.

Por lo pronto Enrique Peña nieto, puede estar tranquilo.