Asesoría Legal

Pensión Alimenticia Y Custodia Legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Muchos son los padres que se desobligan de sus deberes, la sociedad señala sin saber si quiera sin el hombre es culpable o la mujer, el hecho de que una mujer tenga a sus hijos con ella no quiere decir que el hombre la ha abandonado, muchas veces las mujeres actúan según lo que su misma familia les digan, los abuelos y abuelas de los niños y niñas son personas posesivas, por lo regular le dicen a su hija que es ella quien debe quedarse con sus hijos, la sociedad dice lo mismo como si en realidad supieran de leyes, siendo realmente unos ignorantes, no generalizo porque hay mujeres que han atravesado problemas con sus hijos e hijas sin el apoyo del padre, pero a veces el fondo de las cosas es otro, el hecho que una mujer sea eso, no quiere decir que le corresponde juzgar y decir que solo por ser la madre tiene derecho de quedarse con sus hijos e hijas, no es así, lo más conveniente no es ir a un DIF para resolver un problema legal que solo le compete a un juez, el DIF no tiene facultades para impartir justicia, ni mucho menos someter a los hombres para que no se acerquen a sus hijos, muy lejos están los funcionarios y empleados de los DIF de saber asuntos legales, ellos solo reciben capacitación de como atender a personas que van a recibir alguna asesoría, pero hasta ahí, mas no tienen ninguna facultad para judicializar ningún asunto que solo le compete a un juzgado, hay mujeres que usan a sus hijos como mercancía para presionar a sus esposos o parejas y quitarles un porcentaje considerable, al grado de dejarlo casi sin nada, sin embargo, la mujer que no trabaje y que solo mencione que no trabaja por cuidar a sus hijos se les debe retirar la custodia legal si es que la tienen, o bien retirárselos en el momento que sean presentados ante un juez, la mujer debe tener capacidad económica, física y mental para tener a sus hijos e hijas, y si en cualquiera de los tres puntos carece de algo entonces retirarle a los hijos, hay mujeres que toman bebidas alcohólicas y usan a las autoridades para quitarle su dinero al padre de sus hijos por medio de una demanda sin sustento ni fundamento y plagada de mentiras haciéndose la victima y tratando de sorprender la buena voluntad del juzgador, es ahí donde el padre de los hijos e hijas doblan las manos, incluso, hay quienes se compadecen de sus ex parejas y prefieren dejarle todo a ellas aunque lo que les de lo gocen con su nueva pareja y a sus hijos en varias ocasiones les privan de varias cosas que usan, hay mujeres que aun viviendo con el esposo o pareja lo somete con su mal carácter y le administra todo su dinero dejándole solo lo de sus pasajes o gasolina para que se vaya a trabajar y generar más dinero, la legislatura de la cámara de diputados es denominada la Paridad de Género, por lo tanto se deben respetar los derechos de los padres y madres equitativamente, es por ello que digo que no generalizo porque no todas las madres son iguales, hay mujeres que incluso se meten con los hermanos de sus esposos o parejas sosteniendo relaciones sexuales e incluso procreando hijos de algún hermano u otra persona y la responsabilidad se lo finca al mas tonto, al padre de sus hijos que tiene sometido, es por ello que se debe reformar algunas leyes en materia familiar, para que cuando vayan a registrar al bebé se lleve a cabo una prueba de ADN para ver si efectivamente son los padres correctos y evitar el robo de infantes, así como salir de dudas si el padre que se está apersonando para registrar al bebé junto con su esposa o pareja es el efectivo, de lo contrario, mandar a llamar al padre biológico, y en caso que solo se presente la madre someterla para que firme un documento que donde se presente el padre biológico para reconocer a su hijo o hija se le otorgue esa garantía, ya que hay madres que huyen con sus hijos ilegalmente pensando que solo ellas tienen derecho a tener a sus hijos e hijas, incluso, hay madres desconsideradas que no quieren que sus hijos convivan con su padre, de hecho, la Guarda y Custodia de los hijos podrá cambiar cuando uno de los padres sistemáticamente impida que sus hijos convivan con alguno de los progenitores, esto, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de resolver el amparo directo 2710/2017, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la máxima autoridad en México ha dicho que es necesario velar por el interés superior del menor, por lo que se podrá revertir la custodia para que se logre esa convivencia, ahora bien, en el caso, después del divorcio de una pareja, cuando se decrete que la madre tenga la Guarda y Custodia y que el padre tenga un régimen de visitas y convivencias, pero si la madre no le permite ver a su hijo o hija y si intenta por varios medios estar con sus hijos y no lo logra, tan solo por ese hecho, el padre puede solicitar al Juez modificar la Guarda y Custodia para que el padre la tenga y pueda convivir con sus hijos o hijas, es por ello que la Primera Sala de la Suprema Corte determinó que el cambio de Guarda y Custodia es lo mas benéfico para los y las menores, ya que es la única forma en la que se puede garantizar que las convivencias se llevaran a cabo, y, consecuentemente, que los y las menores estén en contacto con ambos padres, y es que, en razón de que el hecho de que un o una menor no conviva con su padre aumenta notablemente la posibilidad de que tenga daños emocionales difíciles de revertir, no existe razón que haga pensar que interactuar con su padre pueda tener un impacto negativo en la vida de los y las menores, en la presentación de menores ante un Juez, estos o estas, deben ser escuchados para garantizar que se tomen en cuenta sus intereses y prioridades, pero, sin la manipulación de la madre y que sea por medio del área de psicología, así mismo, es importante hacer una evaluación mental a la madre para que se determine si hay o no manipulación en los menores, y en caso de haberlo, retirar en ese mismo instante a las o los menores de su madre, en esta situación, el padre no puede pensar con el corazón sino con la mente, ya que hay que pensar primero en el bienestar de sus hijos e hijas y no en el de la madre, hay divorcios o alejamientos destructivos de parejas, ya que cuando la mujer se queda con los hijos los aleja activamente de su padre, de hecho, los psicólogos ven con bastante frecuencia las separaciones, incluso, acuden a juicios donde se debate la custodia de los y las menores, la mayoría de las mujeres se hacen las victimas y de paso victimizan al menor sin pensar que les están haciendo un daño irreparable en el cual lo mejor es alejar a los y las menores de madres que hayan resultado manipuladoras, y cuando las madres no resultan ser manipuladoras, la familia de ésta la convierten con toda la mala influencia que descargan en ella y de paso en sus hijos, lo único que logran estas madres son malestares emocionales en sus hijos, pero también ha pasado que la nueva pareja del papá es una personita manipuladora que quiere a cierta hora de regreso a su pareja y eso hace menos la convivencia con sus hijos o hijas, o bien, la nueva pareja de la mamá le restringe el tiempo al papá de los menores para su convivencia por cuestiones de celos y manipuleo, lo mas correcto es acudir a terapias psicológicas ambos padres y que sean conscientes sobre los malestares emocionales que van a ocasionar con sus actitudes, a los hijos e hijas hay que protegerlos y decirles diariamente que los aman mucho, que sientan ese gran amor por parte de ambos y que aun y cuando haya un distanciamiento los menores y las niñas no salgan perjudicadas, en cuestión de la pensión alimenticia, la debe dar el que no tenga la custodia a quien la ejerce no importando si es hombre o mujer.