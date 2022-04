Asesoría Legal

Pensión Alimenticia

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Muchos hombres prefieren evadir su responsabilidad en materia de pensión alimenticia, es un derecho de los niños y niñas, no esperar a que los hijos crezcan para decir que tienen derecho a ellos, llegar y regalarles cualquier cosita, creen que los hijos son objetos y no sienten, dejan hijos regados por todos lados como demostrando quien es más macho, algunas madres hipócritas y metiches de los hijos desobligados les aplauden sus estupideces, no tengo otra palabra para dejar los hijos regados, hay madres que dicen que no les niegan ver a los hijos, pero, lamentablemente privan de la pensión alimenticia a sus hijos e hijas, hay abuelas paternas que son metiches y que les meten ideas negativas a sus “hijos” diciendo que le quiten a sus hijas a la mamá de sus hijos, que ella los cuidaría y muchas cosas negativas más, las madres solteras son las que tienen que trabajar muy duro, las dejan solas por parte del padre de su hijo o hija, les deja de hablar su familia, es una tarea muy difícil y muy dura para la madre que cría a su hijo, lejos de eso, sin apoyo del gobierno porque no hay dinero para esa materia, poco le importa al gobierno si los bebés están o no protegidos, ya que ni vacunas ni cartillas de vacunación hay en los centros de salud, pasa el tiempo y el padre desobligado se atreve a presentarse a reclamar derechos que no le corresponden, una madre que es abandonada por su pareja lo primero que tiene que hacer es tramitar la custodia legal para que tenga la certeza de que toda la vida tendrá a sus hijos con ella, lamentablemente en algunos DIF las personas que representan la protección a los niños. Niñas y adolescentes no saben su trabajo y lejos de ayudar a las madres solteras las dejan más confundidas y no saben qué hacer ni por dónde empezar, un hombre que ha abandonado a sus hijos y no otorga pensión alimenticia que baste y sea suficiente entonces no tiene ningún derecho sobre la custodia de sus hijos e hijas, como tampoco tiene derecho a la convivencia, lamentablemente varios representantes de los DIF del país se venden al mejor postor, puede llegar un sujeto reclamando derechos de su hija o hijo para tener primeramente la convivencia, después reclama la custodia y se queda con lo que considera que es su hijo o hija, los DIF por lo regular desprotegen a las madres solteras porque no tienen los recursos económicos para poder sobornar como lo hacen los padres hombres, sin embargo, no voy a generalizar, hay personas con mucha ética que representan a los DIF y han defendido los derechos de las mujeres solteras, y que por cierto, el hecho de que una mujer rehaga su vida, eso no quiere decir que la mamá del hijo o hija es propiedad del padre de su bebé, porque muchos padres no dan pensión alimenticia concluyendo erróneamente que si andan con cierta persona sentimentalmente entonces no les dan pensión alimenticia, las empiezan a tratar mal verbalmente, las agreden, las humillan, las sobajan, muchas mujeres no saben defender sus derechos y no saben a quién recurrir, cuando no se tiene dinero, es mejor acudir al DIF de su localidad para pedir al departamento jurídico que le ayuden a solicitar la pensión alimenticia, que le hagan saber al padre que su hijo o hija tiene derechos, dentro de esos derechos está asegurar sus estudios, techo, comida, vestimenta, etcétera, lo más correcto para los DIF a nivel nacional es promover los talleres para padres y las diversas actividades que tienen, tal vez hay padres que trabajan y que no tienen tiempo, pero, cuando se tiene relación sexual con una mujer se sabe que podría quedar embarazada y que es de hombres reconocer que tiene que aportar pensión alimenticia, amar a los hijos o hijas no es decirlo, sino demostrarlo, aunque, también hay hombres que se les ha privado de ver a los hijos o hijas y dan la pensión alimenticia, así que no se puede generalizar, aunque, la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, el cual reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, mis más altos respetos a aquellos padres que saben reconocer a sus hijos y que aportan el dinero para la manutención aunque ellos se queden casi sin nada, porque su vida entera son sus hijos e hijas, se deben promover subsidios para madres y padres solteros con hijos e hijas.