Perdiendo el control de las finanzas públicas

Mtro. Esdras E. Cruz y Cruz

Cuenta el compositor Armando Manzanero que cuando era niño, sus papás tuvieron algunos problemas y decidieron divorciarse. Ya estaban a punto de firmar los papeles, cuando la señora Manzanero, llamó aparte a su papá y le dijo: -Mira ‘bosho’, lo del divorcio va; pero yo creo que es mejor nos esperemos hasta que Armandito crezca- y como eso no sucedió aún siguen casados.

Todo parece indicar que las finanzas públicas mexicanas transitan hacia una misma dirección, la estrepitosa caída de la recaudación tributaria y no tributaria para este 2020, y por supuesto la profunda crisis económica extenderá este escenario desfavorable por lo menos otro año más; parece ser que va a ser un camino largo y sinuoso para sortear la tormenta financiera y económica que hoy se abate inclemente, sobre la población mexicana.

La caída en picada de la economía y por ende del movimiento cíclico del consumo, ha debilitado la recaudación del ingreso por el impuesto al valor agregado en casi un 37% en relación a 2019; los ingresos no tributarios alrededor de 65%; y la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, gravamen que es esencial para sostener a los ingresos no tributarios. Se estima que la reducción de los ingresos ronda los 150 mil millones de pesos, al mes de junio.

El panorama pinta difícil para la federación y sin duda para las entidades federativas y peor aún para los municipios del país, y si bien se espera que la federación eche mano de los fondos de estabilización para entidades e intente compensar de alguna manera el mismo nivel de participaciones para los estados, todo indica que será inferior a lo presupuestado; al mes de mayo por concepto de participaciones federales las entidades recibieron 65 mil 148.7 millones de pesos, 23% menos, en términos reales respecto al mismo mes del 2019; se estima que para el 2020 el gobierno federal transfiera alrededor de 100 mil millones de pesos menos de lo aprobado y proyectado a finales del año pasado.

México tienen dos ‘defaults’: no recauda lo suficiente en comparación con otros países que aun cuando son menores en relación con la economía mexicana, tienen un ingreso fiscal mayor en relación a su PIB y por el otro lado, la crisis derivada del COVID-19 ha subsumido aún más la capacidad recaudatoria de nuestro país, como ya lo dijimos en el párrafo anterior; cabe resaltar que todos estos inconvenientes de estrechez o déficit de las finanzas públicas principalmente derivada de la baja recaudación fiscal histórica que tiene México, el tiro de gracia nos lo dio la pandemia del COVID-19, con el confinamiento de más de cuatro meses, que afectó el consumo en todos los sectores de la actividad económica.

Sin embargo, no hay excusa ni pretexto para que el Secretario de Hacienda y Crédito público de México no implemente las medidas económicas que están aplicando todas las regiones emergentes y desarrolladas, las cuales sin importarles el espacio fiscal que tienen los países desarrollados enfrentan la pandemia, la crisis y el desempleo, con gasto publico deficitario, sin preocuparse de cómo se solventará la deuda; pero nuestro Secretario de Hacienda tiene pavor a contraer los financiamientos necesarios y lo ha dicho: “(…) endeudar al país en este contexto que se vive a nivel global no es la mejor idea, (…)”.

Debe entenderse que no se recauda lo que no se gasta. Gastando es como se aumenta el ingreso de las empresas y de las personas físicas, y así es como se recaudan los ingresos fiscales, los que hoy en día al no haber consumo, están reflejando una reducción sensible en los ingresos presupuestarios. La deuda entonces no es problema, no es un error, siempre y cuando se use para preservar, incrementar, estabilizar, mantener la planta productiva y el empleo; generando así mayor ingreso nacional y consecuentemente, mayor recaudación.

Es urgente e importante controlar la crisis económica, el desempleo, la emergencia sanitaria COVID-19 y la pobreza que se ha recrudecido al cierre del 2020; se prevé que el impacto será alrededor de 10 millones de nuevos mexicanos en pobreza laboral; México se encuentra en una situación económica y social extremadamente compleja.

Desde esta perspectiva, el panorama es sobrecogedor, se presenta difícil para los estados y los municipios con más gastos que hacer en materia de salud, seguridad pública, gasto de operación y gasto de gobernabilidad; lo que los obliga a adquirir deuda ante la falta de recursos, el abandono de la federación, la alta dependencia de los ingresos federales, la baja cobranza de impuestos locales; condenando a los gobiernos locales a una severa crisis financiera, social y política.

Mientras más se retrase la toma de decisiones para enfrentar a la crisis más desafiante que desde 1932 tiene la economía mexicana y por ende sus finanzas publicas; aquí cabría el humor de Manzanero: la comunidad involucrada en el desarrollo de nuestro país y su gobierno deben mantener la unidad (casamiento), hasta en tanto encontremos la manera de crecer.