Asesoría Legal

Personas de la tercera edad y bienestar

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las personas de la tercera edad no tienen como pagar ciertos gastos debido a que el apoyo que llega de Gobierno Federal (BIENESTAR) se está prolongando, el apoyo a las personas de la tercera edad es solo pantomima y falsa publicidad por parte del gobierno debido a que les están retrasando el apoyo de BIENESTAR, de hecho, la Federación reconoce que hay algunos retardos en la entrega del apoyo social, muchas personas de la tercera edad no se alimentan bien precisamente por los retrasos que hay no solo en los apoyos sociales, sino también en las pensiones, los apoyos sociales se deberían entregar no solo a personas que rebasen los 68 años, sino desde los 60 años, y es que, una persona en promedio vive de los 70 a los 85 años, en pocas palabras, la pensión que reciben los abuelitos es pocos años, mientras que en las afores se trabajaron durante décadas y los abuelitos solo reciben beneficios de los afores pocos años porque probablemente hay muchísimos que padecen enfermedades y se mueren, mientras que las administradoras y funcionarios se embolsan los réditos que los dineros de las afores trabajan, las administradoras de las afores se burlan de sus ahorradores, incluso, toman decisiones en contra de la voluntad de ellos y ciertas cantidades las mandan para pensión, hay personas que se niegan a recibir pensión y prefieren sacar todo su dinero del afore, pero, es todo un show para que eso suceda, ya que las administradoras siempre ponen trabas a las personas para que no saquen su dinero de la administradora o las cambien de lugar, uno de ellos es BANCO AZTECA, y en relación a los apoyos sociales ya no están llegando a los dos meses sino se amplió a los 5 meses, hay personas que tiene 4 meses que cobraron, uno de ellos habló a las oficinas de Bienestar y les dicen que hasta dentro de un mes podrán cobrar por orden del ejecutivo, en fin, quien sabe si López Obrador sepa lo que están haciendo en BIENESTAR, según BIENESTAR se sacó de la manga diciendo que el apoyo no se da para que los abuelitos no salgan de casa por la contingencia sanitaria, y que quienes tengan inconformidades que llamen a la línea telefónica de BIENESTAR para despejar sus dudas, ni contesta nadie esas líneas, lo cierto es que muchos abuelitos ocupan su dinero no solo para comer sino para sus medicamentos porque muchos de ellos padecen artritis, artrosis, osteoporosis, diabetes, desequilibrios alimentarios, gripe, neumonía, enfermedades del corazón y trastornos del sueño, en fin, no todos están bien, a los funcionarios solo les importa hacer política y los apoyos lo ven únicamente como apoyo político a las personas, hay ancianos que si les pega duro el virus mortal reciente ya que están enfermos y son los más propensos a irse, obviamente, los funcionarios de BIENESTAR y otras dependencias como son el IMSS y las administradoras de afores ellos tienen su salario seguro, que les puede importar los beneficios a los ancianos, en nada, a ellos no les duele, pero no fuera para sus familiares porque si no ellos mismos le hacen los trámites y salen rapidito los apoyos, en fin, las personas de la tercera edad merecen respeto al igual que los demás, se debe pensar más en ellos, ese escaso dinero que a muchos abuelitos les hace falta, se les debe dar mientras despensas a las personas de la tercera edad porque muchos no tienen como subsistir, no todos tienen familia, hay personas adultas que viven en abandono y en maltrato, muchos hijos e hijas los sacan de sus casas o los abandonan en asilos o en los hospitales, esas personas no tienen que los apoye, hay hijas mal agradecidas que lejos de ayudar a su madre o padre les quitan sus pocas cosas que tienen o algún terrenito que tienen, ya no les festejan sus cumpleaños, usan a los abuelos y abuelas para cuidar a los hijos de sus hijas e hijos sin obtener nada a cambio, de paso los regañan, les alzan la voz, en fin, una serie de barbaridades que muchas hijas como Lourdes y muchas otras fulanas y fulanos que tratan muy mal a sus padres ya grandes de edad, se debe proponer muchísimos más proyectos para vejez y envejecimiento, que no es lo mismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe tener una tabla de listado de personas adultas para visitarlos, preguntar como están, como conviven con sus familias, preguntar si son abandonados, maltratados, en fin, hay mucho campo y mucho camino por recorrer, no solo se trata de hacer política a costa de los demás, se trata de llegar al poder para ayudar a los demás, MERCADOTECNIA DE MEXICO va impulsar una iniciativa y entregarla a la Comisión Permanente para que se tome en cuenta a los abuelos y abuelas de todo el país, que se reactive la economía en ellos, que vayan en grupo y convivan como abuelitos y abuelitas, hacerlos más felices, llevar una vida normal, no esconderle ni robarle sus cosas a estas personas, recuerden que sus muebles o cualquier objeto que ellos tengan les trae recuerdos y sus cosas se respeta, no permitir que los nietos o nietas les hablen golpeado ni maltraten a sus abuelitos o abuelitas, no permitir maltrato a esas personas que ya no se valen por sí mismos, no tomarlos en cuenta es discriminarlos, hay que tomar en cuenta siempre a los pilares de las casas que son las personas de la tercera edad, luchemos por sus derechos de ellos.