Asesoría Legal

Personas De La Tercera Edad Y Sus Derechos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El IMSS a nivel nacional le ha negado el servicio de salud a las personas de la tercera edad, tan solo el hecho de no ser derecho habiente eso basta para que no tengan acceso a la salud ellos ni sus familiares, actualmente en México a mucha gente se le ha suspendido el servicio aun y a pesar de que los mexicanos trabajadores han aportado por décadas cantidades de dinero y de las cuales solo el IMSS sabe el destino porque no le conviene decirle a sus derecho habientes donde se encuentran las aportaciones dadas al IMSS, de alguna manera es quien a final de cuentas jinetea el dinero de los derecho habientes, es una gran mentira y farsa de los políticos decir que las personas han tenido acceso a la salud, es completamente falso, pero, por cada derecho les explicaré la otra cara de la moneda, lo digo sin censura, las personas de la tercera edad tienen derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación, lamentablemente las personas de la tercera edad para sus hijos y nietos son un estorbo porque los han abandonado en asilos o en hospitales públicos o en sitios psiquiátricos con tal de deshacerse de ellos y no ser una carga o bien para despojarles de sus bienes a estos venerables ancianos, ellos tienen derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial, no es así, a ellos casi no se les toma en cuenta en situaciones judiciales y mucho menos sus casos avanzan y los llegan a cansar tan es así que prefieren abandonar sus casos, la impartición de justicia para ellos no es igualitaria, tienen de igual manera derecho a la salud, alimentación y familia, los tres puntos mencionados nada que ver, no tienen derecho a la salud por parte del IMSS y tienen que estar yendo a farmacias similares donde los medicamentos de esta empresa son de dudosa calidad, por lo tanto no tienen acceso a la salud gratuita ni a los buenos medicamentos, los medicamentos del IMSS y de farmacias similares son de dudosa calidad y muchos podrían no estar certificados por la Secretaría de Salud y muchos otros podrían estar caducados y así se los dan a los ancianos, en cuestión de alimentación, es muy probable que los ancianos no lleven una sana alimentación porque la mayoría de ellos son una carga para sus hijos, hijas y nietos por lo tanto no reciben comida ni dinero por parte de ellos, y si en dado caso viven con sus hijos son discriminados y les pueden llegar a golpear, ejercer violencia contra ellos sin ser denunciadas las agresiones por temor a que los corran de casa de sus hijos o les quiten lo poco que tienen, y relacionado al punto que tienen derecho a tener familia, lo dudo mucho, la mayoría de los ancianos viven solos y sin ser visitados en muchas ocasiones por sus hijos e hijas y nietos, los adultos tienen derecho a la educación a pesar de su edad, muchos quieren seguir estudiando aun siendo de la tercera edad, sin embargo son sus hijos e hijas quienes les cortan la inspiración de seguir estudiando burlándose de ellos por la edad, de igual manera los ancianos tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado, lamentablemente en muchos centros de trabajo piden de requisito que tengan de 18 a 25 años, los ancianos casi siempre terminan de cerillos en las tiendas de autoservicio porque lamentablemente las empresas no desean tratos con personas adultas a pesar de que ellos tienen toda la capacidad y experiencia en el campo que sea, si yo tuviera una enorme empresa estaría compuesta por ellos, incluso hijos e hijas de estos ancianos no les permiten trabajar pero tampoco les ayudan, son unos desconsiderados, los ancianos tienen derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación, de hecho, hay ciertas oficinas del DIF, obviamente no todas las oficinas, llevan a cabo por las tardes actividades de baile, canto, bailan salsa, mambo, danzones, algo tan hermoso donde ellos se recrean y que incluso, muchos solo esperan esa hora del día para reunirse con las demás personas de su edad, es donde ellos se sienten totalmente bien, pero no todos los gobiernos ponen atención a esas actividades ni las llevan a cabo, las personas adultas tienen derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicio al público, sin embargo son a los que menos atienden y cuando los atienden los funcionarios o empleados lo hacen de mala gana, muchas veces también en el autotransporte no son tomados en cuenta, en todas las unidades del transporte público de todo el país deben haber asientos exclusivos para ellos, no solo en el transporte público del gobierno sino en los particulares, debe desarrollarse esa cultura y pedirle a los pasajeros que por favor respeten a los adultos de la tercera edad, en los taxis debe haber preferencia en ellos, en los urbanos y en todos lados, e incluso en las terminales, de hecho, los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, cuando un anciano es abandonado, el gobierno tiene el derecho de protegerlo y ponerle un techo seguro, así como la alimentación, se les debe evaluar y ayudar para que se encuentren sanos, para que tengan un bienestar físico, mental y psicoemocional, los ancianos deben estar sujetos a programas sociales del gobierno, deben existir programas para ellos, lamentablemente la Ley de Austeridad los está matando también a ellos, y de paso, el coronavirus y de eso nadie los salva, los derechos de ellos se debe respetar y alguien tiene que decirle al presidente de la republica que voltee a ver a los adultos mayores, es una farsa que la pensión de los adultos es más de lo que ganaban, todo lo que dice el señor presidente es una farsa, es mentira, los ancianos tienen que esperar meses para cobrar su dinero, siendo la primera autoridad del país quien pisotea sus derechos, entonces, que se puede esperar de los demás.