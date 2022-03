Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Pese al cambio de la monja diabólica en migración persisten los problemas

Tal pareciera que el cambio de la Monja Diabólica ex delegada del INM en esta entidad, no se hubiera dado, toda vez que los problemas aún siguen dándose y el delegado Taboada como el estiércol del Loro, ni huele, ni hiede, según se dice, sin conceder, así lo han manifestado diversos agentes activos del INM en la entidad, los cuales pidieron la omisión de sus generales por temor a las represalias que pudieran ser objeto de parte de sus superiores, agregando al mismo tiempo los trabajadores de la SEGOB que las condiciones laborales son por demás precarias, “carecemos de un sin fin de situaciones para nuestra salud, debido a las largas jornadas laborales que nos impone sin contar con atención médica oportuna”. Aseveraron los uniformados federales quienes agregaron que pensaron que con la salida o cambio de la Monja Diabólica su suerte iba a cambiar, pero, lejos, al contrario. -comentaron- las cosas siguen igual, sobre todo en los roles y operatividad entre la tropa, toda vez que siguen mandando algunos esquiroles que, por si fuera poco adujeron el inmueble en su totalidad no ha sido limpiado a fondo (sanitizado) para hacer frente a la pandemia que está haciendo presa fácil de los compañeros que laboran sin ninguna garantía para sus salud -adujeron- lamentable fue el último de los casos que se vivió en la estación migratoria siglo XXI, cuando un compañero en pleno trabajo se desplomó lo cual provoco que se diera parte a los servicios médicos lamentablemente el compañero no aguanto, pese a que trataron a toda costa de salvarlo ya no se pudo el compañero falleció. Cabe destacar señalaron los agentes migratorios que la tropa está cansada y algunos enfermos los obligan a trabajar de 24 x 24 y no dejan de recibir conducciones de fuera de seis a 10 buses para luego dejarlos salir de la estación migratoria porque de momento no hay retorno”. Varios de los agentes de la SEGOB de Chiapas, comentaron han sido enviados a los cuarteles militares con los de la guardia nacional donde su alimentación es por demás pésima, “nos quieren tratar como soldados rasos y nos dan comida de tercera como desperdicios que nos ha caído mal y merma nuestra salud” comentaron al mismo tiempo de manifestar, “pensamos que nuestra suerte iba a cambiar que las condiciones de trabajo iban a ser diferentes con mayor garantías y seguridad para nuestra salud, pero, lamentablemente todo sigue igual con miras a empeorar. Nuestras condiciones laborales han ido de mal en peor no contamos con lugar digno para consumir nuestros alimentos, si bien comemos en la oficina nos va bien pero siempre estamos atragantándonos atendiendo a migrantes sin la menor seguridad para nuestra salud en la sobrepoblación de extranjeros, atendemos a la sobrepoblación migrante, sin cubre bocas, gel antibacterial, alcohol, y guantes, todas esas herramientas para medidas de seguridad para evitar contagios del COVID-19, no se nos proporcionado. Estamos pidiendo a la comisión nacional de los derechos humanos -advirtieron los agentes de migración- para que atiendan el llamado de los compañeros empleados de la SEGOB en Chiapas, toda vez que las pruebas del COVID-19 son solo para los extranjeros, porque y no se nos practica la prueba, por eso estamos solicitando a la mayor representatividad de los Servicios migratorios en el país atiendan nuestra denuncia, acotaron los agentes migratorios…sin compromisos

REAFIRMA VALERIA SANTIAGO, SU COMPROMISO CON LAS MUJERES…

Desde nuestro liderazgo estamos afirmando nuestro firme compromiso con las compañeras mujeres de todo nuestro estado, para fortalecer de manera libre sus participación social y política en la entidad, en busca del bienestar de la ciudadanía, al manifestar lo anterior la líder del comité estatal del Partido verde ecologista Valeria Santiago Barrientos, señalo que cada vez estamos garantizando la participación de las chiapanecas, aquí en el verde hay cobijo para todas las compañeras chiapanecas. En ese sentido adujo Valeria Santiago que, su partido, el verde ecologista, trabaja día a día para garantizar la participación de las chiapanecas en procesos y espacios de toma de decisiones. Que no les quede la menor duda -adujo- “el PVEM es un instituto político que mantiene sus puertas abiertas a las mujeres, por ello dentro de nuestros comités municipales hay mujeres que nos representan”. De igual la lideresa enfatizo que, en nuestra entidad, la oportunidad para que todas las compañeras tomen parte en los espacios políticos es una realidad, es por ello que hoy les hago un exhorto de trabajar con unidad para potencializar sus habilidades y abonar al desarrollo de la entidad. al final la también diputad local acoto, en Chiapas la paridad sin lugar a dudas, deja abierto un gran abanico de oportunidades para que todas nuestras compañeras tomen parte directamente en el desarrollo de la entidad, “hoy la suma de esfuerzos va dirigida a fortalecer el desarrollo de nuestro estado, y la participación de la mujer es fundamental para lograrlo” …ver para comentar

VOLUNTARIADO DE LA FGJE SE SUMA AL PLAN EMERGENTE CONTRA EL COVID…

Al tomar parte en el evento de la “Donación de ventiladores para enfermedades respiratorias”, la presidenta de Voluntariado FGE “Siempre al lado de la gente”, Guadalupe Gómez Casanova, reafirmó el compromiso firme de sumarse a las acciones del Plan Estatal Emergente COVID-19 que impulsa el mandatario estatal, a través de gestiones con el sector privado y la sociedad civil en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad en Chiapas.

De igual forma Gómez Casanova, manifestó su gratitud a la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) que preside Héctor Valle Mesto, por la donación de 255 ventiladores que serán distribuidos en 54 hospitales de 44 municipios de la entidad. más adelante la presidente del voluntariado de la FGJE asevero que ese voluntariado se suma cada día al plan de emergente estatal del COVID impulsado por el gobierno del estado en aras de procurar el desarrollo de los grupos en situación de vulnerabilidad. Comento que gracias a las alianzas y sobre todo gestiones hemos logrado -dijo- la donación que sin duda vendrá a contribuir al combate de enfermedades respiratorias, garantizando el bienestar y la salud de las familias chiapanecas”. Seguidamente añadió que se continuara llevando a cabo acciones solidarias, para el bien social, y por ello -comento- “Sociedad y gobierno pueden y deben trabajar en unidad, vamos a seguir recaudando fondos para la construcción del Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones (CENTRA) en San Cristóbal de Las Casas y coadyuvaremos en las labores humanitarias para ayudar a las familias afectadas por las lluvias en los diferentes municipios de la entidad”. hay que destacar que en su momento al tomar parte el fiscal general Jorge Llaven Abarca, en su elocución subrayo que la Fiscalía está comprometida con las políticas públicas que impulsa el mandatario estatal, destacando que el Patronato del CENTRA y este órgano de procuración de justicia donarán más de cinco millones de pesos al Sistema DIF Chiapas para que sea utilizado en las tareas en apoyo a las y los damnificados por las inundaciones…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

SENADORES…El coordinador del parlamento del verde ecologista en el senado, Manuel Velasco Coello, afirmo que, “El trabajo a distancia llegó para quedarse”. El güero Velasco agrego que según el nuevo marco legal que se examina en materia de ‘home office’ se integra el derecho del trabajador a recibir una compensación por el uso de servicios de su hogar como luz e internet, el senador del Partido Verde Ecologista, el famoso Güero Velasco de igual forma adujo que se establece el derecho a la desconexión, es decir, que el empleado no estará obligado a responder llamadas, mensajes o correos electrónicos que le hagan fuera de la jornada laboral, y esto, explicó, no será una causal de despido. Bueno pues ojalá en la realidad se pueda dar porque con eso el trabajador podría rendir más…veremos y comentaremos… nos enteramos según se supo por la prensa nacional que, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la senadora esa denuncia se hará ante la Fiscalía General de la República (FGR), según indicó la panista, debido a la “negligente decisión” de inundar a los más pobres en los municipios de Cunduacán, Centla, Macuspana, Nacajuca y Jalpa de Méndez en Tabasco. Todo lo que conlleva la grilla y la polaca…sin comentarios…por otro lado informamos que el plantel del COBACH de Ixhuatán gravemente dañado por las fuertes lluvias provocadas por el frente frío 11 y la depresión tropical ETA, al parecer el frente frío 11 y la depresión tropical ETA provocó que el rio desviará su cauce así como el deslave de la montaña y provocará severos daños al COBACH del plantel 076 de Ixhuatán, así es que ojo hay que atender ese detallito…ver para comentar…Miguel Ángel Navarro apuntala todas las encuestas allá en Nayarit, saca delantera ante todos sus adversarios, hay va como la canción de la Panameña, Despacito…Por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK