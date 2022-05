Asesoría legal

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Pésimo servicio de transporte público, ¿merecen subsidios?

Se está elaborando una iniciativa de Ley por parte de Mercadotecnia de México para presentarla ante el Congreso de la Unión para que todos los transportistas del país realicen como mínimo 2 estudios al año para evaluar la satisfacción del cliente directamente por parte de Mercadotecnia de México, lo importante del estudio es evaluar las unidades que prestan servicio urbano y suburbano, evaluar al conductor y capacitarlo, profesionalización de conductores para que concluyan la secundaria y preparatoria obligatoriamente, evaluar a los usuarios y proponer la apertura de mas rutas a las colonias alejadas de la población, que el horario sea de 04.30 am a las 22.00 horas obligatoriamente, que migren de combustible las unidades de gasolina y Diesel a gas natural forzosamente para respetar el medio ambiente y a las personas, que desaparezcan las unidades y empresas con unidades chatarra de inmediato para evitar accidentes, ingresar por parte de Mercadotecnia de México unidades de transporte urbano y suburbano con un precio menor que el que se cobra actualmente por parte de urbaneros, combis y las llamadas casetas, etcétera, en una escala del 1 al 10 la capital de Coahuila ocupa una calificación de 4 en prestación del transporte público a nivel nacional, también la misma calificación tiene la capital de Veracruz y 6 para el Estado de Chiapas, 7 para el Estado de Sonora, 5 para el Estado de Nuevo León por el exceso de unidades chatarras, se debe acabar con las revisiones físico mecánicas a las unidades del transporte porque impera demasiada corrupción entre autoridades y empresarios del transporte y quienes salen perdiendo son los usuarios, la inseguridad también impera, no hay respeto por parte de los choferes a las damas que los abordan ya que en varias ocasiones muchas mujeres han sido violadas a bordo de las unidades del transporte público y sus denuncias no prosperan, es por ello la profesionalización de los conductores, esto ultimo se debe tomar como urgente, a los empresarios del transporte poco les importa el trato entre choferes y usuarios, el cual debe ser cordial y no abusivo ni tampoco se debe permitir el acoso a las damas, el subsidio no se debe dar hasta que se haya tenido como mínimo dos evaluaciones al transporte público en general, independientemente de los estudios técnicos realizados por el gobierno el cual no sirve para nada, tan mal organizado está el gobierno que no revisan a los viajeros que ingresan a Nuevo León, Coahuila, Sonora, Etcétera para ver si son portadores de coronavirus, hay muchísima desorganización en relación al transporte público por parte de las autoridades de Movilidad que permiten muchas anomalías y que tampoco esta dependencia hace bien su trabajo, ha habido choferes de rutas que han atropellado a personas y se dan a la fuga y no se sabe mas de esos choferes o bien simplemente los cambian de ruta, es por ello tener en existencia un padrón en gobierno del Estado de choferes de todas las rutas urbanas y suburbanas para cualquier anomalía de inmediato ubicar al chofer de inmediato, pero eso a nadie le parece, incluso, en los taxis se debe tener ya un padrón junto con una aplicación que las personas que abordan la unidad vean quien conduce la unidad y saber que calificación le han dado al chofer junto con los comentarios de los mismos usuarios, pero, estamos muy lejos de tener esto porque ni a gobierno como tampoco a los transportistas les conviene, mas aparte ni siquiera sabrían como instalar y hacer lo de las aplicaciones, lo dudo muchísimo, es importante tener un transporte limpio, rápido y seguro, la mayoría de las unidades que prestan el servicio de transporte urbano son pésimos, el transporte público no debe ser bandera política de nadie, es un servicio para los usuarios, hay muchos presidentes municipales que hacen proyectos y nunca se concretan ¿Por qué? Porque no saben absolutamente nada en la materia, nadie, absolutamente nadie tiene la visión de donde quieren llegar con el transporte público, los políticos no saben nada de la materia, no se trata de cambiar rutas, n ose trata de dejar a algunas colonias o poblaciones sin transporte solo porque no les reditúa ingresar a colonias donde solo sacan a 5 pasajeros, para eso existe el subsidio al transporte público pero ningún directivo de empresa de transporte público sabe como peticionarlo, no se necesita un abogado para peticionarlo ni tampoco contadores públicos, se necesita gente experta en la materia para sustentar y fundamentar la petición, no se necesita crecer en ocasiones el parque vehicular, sino saber hacer los estudios adecuados para que los usuarios de las rutas salgan beneficiados, no se trata de beneficiar a unos transportistas y perjudicar a otros, a inicio de cuentas todos los choferes en general deben portar guantes de plástico en las manos para que no toquen las monedas ni billetes, usar cubrebocas y la careta transparente, en cada llegada a terminal deben sanitizar toda la unidad para que no expongan a los usuarios a contagiarse de coronavirus, el subsidio al transporte público se debe dar, pero, primero deben realizar como mínimo dos evaluaciones de satisfacción y un estudio técnico, pero, primeramente deben ser las de satisfacción, las unidades del transporte público no deben andar llenas, se debe respetar la sana distancia, se debe poner transporte público a las puertas de todas las escuelas para que también los escolares no se encuentren en riesgo, de igual manera, los usuarios que abordan las unidades deben portar cubrebocas, guantes de plástico, y sanitizar toda moneda que llegue a sus manos, hay que respetarnos y respetar a los demás, hay que perfeccionar el transporte público para el bienestar de los usuarios.