LIC. JULIO CESAR ZAMUDIO — DIRECTOR CORPORATIVO MERCADOTECNIA DE MEXICO

El Presidente de nuestro país dice a todos los medios de comunicación que se ha encontrado yacimientos de petróleo en Tabasco y en otros lugares, como si realmente los mexicanos saldrían beneficiados con el descubrimiento del llamado “oro negro”, México vive la peor de las miserias y pobreza de todos los tiempos actualmente, a nadie le causa alegría que se ha descubierto petróleo en cierto determinado lugar, los despidos masivos de los complejos petroquímicos ha ocasionado y aumentado la pobreza en nuestro país, la corrupción es culpable de ello, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia no ha cambiado ni va a cambiar absolutamente en nada la situación económica del país, este hombre no es mas que un simple empleado de los mexicanos, ya que tiene a su cargo la administración del país, no es el dueño de México ni tampoco puede tomar decisiones que afecten los intereses de los mexicanos, las personas electoralmente lo han puesto como su presidente para que represente sus intereses y México cambie para bien, los funcionarios del país creen que tienen el poder y con él pueden hacer lo que quieran, mas no es así, cada quien lleva agua a su molino, la mayoría de los funcionarios federales, estatales y municipales, Gobernadores, etcétera, han ocupado el poder político para enriquecerse de manera personal desbordadamente, hay varios ejemplos de malos funcionarios, uno de ellos el Gobernador de Veracruz, a quien en su cara este servidor de ustedes quien suscribe, le dijo que era un delincuente, un secuestrador, prepotente y arrogante que al Estado de Veracruz lo tenía en segundo lugar en inseguridad después del Estado de México, se enojó y a los medios de comunicación dijo que Veracruz no ocupaba segundo lugar en delincuencia, que incluso, no había ya casi delincuencia, hasta descarado salió el hombre pero bueno, en relación a Andrés Manuel López Obrador el no va a cambiar la economía de México, y los que no saben de política se atreven a decir que México no va cambiar en poco tiempo, pesimistas las opiniones de personas sin aspiración alguna, México lo que tiene son mercados de crédito restringidos, el crecimiento en nuestro país ha sido mediocre aun y con inversiones extranjeras, hay distorsiones en el abasto de productos locales, México tiene muchos recursos, poca gente multimillonaria y el resto del país vive pobremente, quienes tienen el control de la administración del petróleo lucran y se enriquecen mientras que otros empobrecen, han sido miles y miles de ex empleados petroleros que han sido despedidos injustificadamente, la gloria reinaba cuando miles de empleos habían en el sector petrolero, los comercios en general estaban llenos y abarrotados, todo México brillaba en su esplendor y a todo lo que daba aun y con la corrupción que había, porque siempre ha existido, el transporte público era uno de los que también salían beneficiados, me refiero a todas las modalidades, aérea, terrestre y las embarcaciones también lucían su esplendor, los abarroteros vendían muy bien sus productos, lo mismo pasaba con los campesinos que llegaban de sus pueblos a las ciudades a vender verdura y frutas, les iba excelentemente bien, hoy, con Andrés Manuel López Obrador y los 4 Presidentes anteriores el panorama es totalmente oscuro, en tiempos de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, los petroleros gozaban de muchos beneficios, a pesar de que la Quina era un persona controvertido y corrupto, fue un excelente líder porque no desprotegió a sus agremiados, bien sabía que vivía de ellos por sus aportaciones, y defendió de alguna manera los intereses de los trabajadores petroleros de ese entonces, y no se había visto en sus tiempos del mencionado líder despido injustificado alguno, actualmente, los lideres de los diferentes sindicatos petroleros aparte de ser unos corruptos, han dejado solos a sus agremiados, no aplican lo que indica el articulo 356 y todos sus párrafos de que se deben constituir como sindicato para poder defender los intereses de sus agremiados, actualmente, entre empresa y sindicato tienen pactados contratos y convenios cuyos beneficios no llegan a los trabajadores, mas sin embargo, en los tiempos de la Quina se mantenía un programa de tipo social, los fines obviamente eran políticos y de control, la empresa daba millonarias cantidades de dinero al sindicato que este dirigía y se aplicaban con criterios políticos, se hacían obras sociales, se daba dinero a gobernantes, se constituían cooperativas de consumo, cosa que actualmente ya ni existen, los pocos trabajadores (comparados con los que había en tiempos de la Quina) han quedado solos y siguen pagando sus cuotas sindicales para que vivan bien sus lideres y lleven una buena vida política y social, lo que fue el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM) en sus momentos fueron buenos, actualmente todo en dicho Sindicato está totalmente casi muerto, solo polvo escaso queda de aquellas grandes llamaradas, el que era el líder del STPRM Carlos Romero Deschamps tuvo que abandonar la dirigencia después de 26 años en el cargo, tras darse a conocer que el Gobierno de AMLO interpuso dos demandas en contra de dicho ex líder petrolero, la fortuna que posee es inexplicable totalmente y es por ello las demandas, en sí, fue chofer de Joaquín Hernández Galicia, así inicio, en relación a campañas por partidos políticos una de ellas fue la del PT, donde un viejito extra de televisión salía diciendo en temporada electoral lo siguiente: “yo voto por el PT porque defiende mi petróleo”, es tan pobre y mediocre la mente de quienes hacen publicidad y mercadotecnia, el petróleo no es nuestro, es administrado por funcionarios y hacen con el petróleo lo que mejor les plazca, esto siempre ha sido negocio únicamente de la empresa y los lideres sindicales, ya que los despedidos de PEMEX son engañados y abandonados por el sindicato al que pertenecen, hay ex petroleros que les han puesto ciertas trampas para despedirlos y tener sustento y fundamento en haberlos corrido, por ejemplo, la sección 49 de Pemex les ofreció un préstamo especial de un poco mas de 50 mil pesos a 198 trabajadores, pero el dinero era para una beca, y como emplearon ese dinero para el mencionado concepto, la empresas los acusó de fraude y cesó de manera fulminante sin liquidación, pese a que algunos de los despedidos tenían mas de 20 años de antigüedad, no solo es perder el trabajo, sino también su hogar, ya que muchos al ser despedidos y no poder pagar la casa que habitan pueden perderla, no podrían sustentar a sus familias y tampoco educar a sus hijas e hijos, hay ex trabajadores petroleros que tenían servicio médico de Pemex, ahora, convalecen algunos en sus propias casas, en sí, los lideres de los sindicatos petroleros de todo el país no son más que unos vividores y unos vulgares ladrones, en la política todo es engañoso y asqueroso, la metodología es exactamente la misma, se le da trabajo a quien participe en MORENA como lo hizo por décadas el PRI con sus seguidores, es exactamente lo mismo, no cambia absolutamente nada, solo es un espejismo, mucha gente antes de las elecciones quedaron encantados por los duendes de MORENA para votar por Andrés Manuel, sin embargo, los problemas no son los mismos, son peores, porque la administración del país está en manos inexpertas, muchos Diputados y Diputadas ni siquiera saben como y porque llegaron hasta ese lugar, es más, no saben siquiera como formular una iniciativa de Ley, los sindicatos petroleros han dejado totalmente abandonados a sus agremiados quienes pagan cuotas para defender sus intereses, todo es una mafia, a los trabajadores petroleros no les preguntan a que sindicato quieren pertenecer como lo marca la Ley, los someten en contra de su propia voluntad a pertenecer a cierto sindicato, de lo contrario, son despedidos, la transición a la Reforma Energética afectó de manera general al sector, los plataformeros viven la cruda realidad del desempleo, explotación laboral, inequidad, inseguridad e incertidumbre por el futuro de ellos y sus familias, mientras que los dirigentes sindicales disfrutan junto con sus séquito de colaboradores o directivos de las bondades del sindicalismo y sus prebendas, el trabajador común solo piensa en su despido, tan solo en Ciudad del Carmen se ha despedido a mas de 40 mil trabajadores entre gente de Pemex y compañías, contrario a lo que se pudiera pensar, en ese sector hay gente privilegiada que lejos de ser afectados por la crisis que prevalece, ven en ella un nicho de oportunidades para agenciarse mayores dividendos en negociaciones de alto nivel por el despido de personal, se han cerrado muchísimas plazas para transitorios, el panorama no es tan gris para todos, mientras algunos disfrutan las mieles del sindicalismo, los trabajadores no encuentran tregua a su crisis económica, muchos trabajadores de planta se van aunque no tengan la etapa ni la edad para jubilar se fueron liquidados, ¿cómo una empresa tan poderosa y rica en petróleo que es propiedad de los mexicanos haya quedado en manos de políticos sinvergüenzas y rateros?, al interior de los sindicatos petroleros hay corrupción, abusos y excesos, los políticos de ahorita y los anteriores han saqueado Pemex y se han enriquecido increíblemente, a los trabajadores y ex trabajadores petroleros se les debe todo, estabilidad emocional y física, y es que muchos ex petroleros han trabajado con químicos sin ninguna protección, y les deben también estabilidad económica, porque los recursos si los hay, el dinero puede llegar a cambiar hasta al político más honesto del país.