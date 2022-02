Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Pide el gobernador denunciar la corrupción a quienes lucran con la salud en Chiapas.

*No somos alcahuete de nadie, deben de ser denunciados quienes traicionan al pueblo con la compra de medicamentos o equipos.

Este fin de semana desde Tuxtla Gutiérrez, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, lanzo un discurso de honestidad pública en todo aquello que gira alrededor dela salud pública de Chiapas, porque hay ya información de que algunos entes humanos buscan aprovecharse de esta emergencia nacional del covid 19, y que además esta proclama gubernamental recibió el consenso extraordinario de la población en la redes sociales, porque con justificada razón hay chiapanecos que advierten que este tipo de actitudes de aprovecharse de la pandemia son actos indignos, deshumanizantes más allá de la siniestra corrupción.

Es un tema que en efecto ha retomado muchos bríos en las redes sociales, inclusive se platican historias negras de que en determinados hospitales de Chiapas, se está generando una figura de corrupción que muy bien lo dijo el ejecutivo estatal, sobre la venta de medicamentos y equipos de relacionados con la enfermedad del covid 19, pero hay otra figura también muy denunciada de que hay malos elementos en las clínicas de salud donde piden inyecciones muy caras para aplicársele a enfermos del covid, pero que no se las inyectan, y se las llevan a otros pacientes donde son subastadas con los familiares, y lo peor que los enfermos los que pagaron grandes cantidades de dinero para poder salvarse, como no se las aplican mueren trágicamente.

El gobernador de Chiapas, fue preciso y puntual este fin de semana: “Hay que decirlo, porque no somos alcahuetes de nadie. Me han hecho comentarios y hay rumores de que en algunas clínicas COVID-19 han vendido los medicamentos o piden a la gente que compre algún equipo o aparato, y no se vale porque tenemos todo en los hospitales”, expresó al tiempo de pedir a la población no caer en engaños, ya que incluso podrían endeudarse pues en el mercado negro hay sobreprecio de estos productos.

El mandatario estatal aseguró que se ha hecho un gran esfuerzo e importantes inversiones con el propósito de poder brindar atención profesional, digna y gratuita a los chiapanecos que lo necesiten ante la pandemia de COVID-19, por lo que hizo un llamado a denunciar a quienes traicionan al pueblo al exigir la compra de medicamentos o equipos para garantizar los servicios públicos de salud. El mandatario enfatizó que la entidad cuenta con 14 Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19 completamente equipadas, así como medicamentos e insumos sin costo alguno para la ciudadanía, además del valioso recurso humano que se encuentra no sólo en los hospitales sino también en las ciudades con foco rojo, visitando casa por casa, a fin de identificar casos sospechosos y brindar atención oportuna.

Es un tema complicado este escenario de vender medicamentos y equipos, pero que existe, es muy real, y Si se está dando porque no se puede decir que es una falacia o invención hay testimonios ya en las redes sociales, o también como el fenómeno de los “pedigüeños”, que está en su apogeo, que solicitan y piden muy caras medicinas sobre todo con la inyecciones que hasta se consiguen fuera de Chiapas, y los familiares hacen maravillas y milagros para conseguirlas con tal de salvarle la vida a su gente enferma, pero no se las aplican sino se las llevan a otros pacientes identificados con los que los atienden.

Ojala se profundizara en este caso, y el sector salud de Chiapas consolidara más para desterrarla estas prácticas aviesas e infames que muestra que hay seres humanos que lamentablemente se aprovechan de las necesidades de la familias chiapanecas en situaciones de emergencia estatal, y con tal de salvar una vida, los familiares del enfermo, venden hasta su conciencia. Un tema difícil, complicado, que no quisiéramos que ocurriera, pero que existe. Se requiere un nuevo mecanismo de supervisión. En fin.

Desde Chiapas el arranque de la estrategia de intervención local de salud comunitaria

*Esta iniciativa busca hacer partícipe a la sociedad en las acciones de prevención y promoción de la salud

Desde la comunidad Vistahermosa del municipio de Berriozábal, teniendo de escenografía

el arranque de la Estrategia de Intervención Local de Salud Comunitaria en Chiapas, también este fin de semana el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que, este proyecto refrenda el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, de trabajar con una visión humanista y cercana a la gente, donde el eje de toda política sea atender las necesidades prioritarias y velar por el bienestar de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables.

El mandatario estatal señaló que además de hacer partícipe a la sociedad en las acciones de prevención y promoción de la salud impulsada desde los tres órdenes de gobierno, esta iniciativa privilegia la unidad y suma de conciencias, para cumplir el sueño anhelado de igualdad y progreso de las comunidades y pueblos.

Precisó que, en Chiapas, a pesar de la pandemia de COVID-19, no se ha bajado la guardia y se conjugan esfuerzos, recursos y voluntades entre los tres órdenes de gobierno, para cuidar de la integridad, la salud y la vida de las personas ante la emergencia sanitaria y, al mismo tiempo, fortalecer las acciones prioritarias que permitan avanzar y cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida y elevar índice de desarrollo humano.

Destacó que este movimiento por la salud que se pone en marcha en Chiapas, es el punto de partida para replicar esfuerzos no sólo en la mitigación del impacto del COVID-19, sino en la tarea de brindar mayor protección a la población en condición de vulnerabilidad, como son los pueblos indígenas de México. “Es fundamental evitar alimentos tóxicos y cambiar los estilos de vida por condiciones naturales que nos mantengan saludables”, agregó.

Escandón Cadenas indicó que además del proyecto realizado en esta comunidad en materia de agua potable, como parte de la intervención comunitaria, ha instruido a las instancias de su gobierno acercar aún más los programas para garantizar la reconversión productiva, económica y alimentaria. Además, detalló, se gestiona la instalación de una Universidad Benito Juárez y la construcción de la carretera.

Al tomar la protesta a las integrantes del primer Comité Comunitario por la Salud y el Agua de esta comunidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, las convocó a ser guardianas de la salud y cuidar que el recurso hídrico esté libre de contaminación. Asimismo, explicó que con esta estrategia, se consolida la participación de la sociedad en las acciones de prevención y promoción de la salud impulsada desde los tres órdenes de gobierno.

Estuvieron presentes: la titular del Programa IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña; el delegado federal de Programas Integrales del Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos; el representante en México de la OMS/OPS, Cristian Morales Fuhrimann; así como las y los titulares de las secretarías estatales de Bienestar, de Educación, de Salud, de Agricultura, Ganadería y Pesca; del ISSTECH y del DIF Chiapas, entre otros. Así las cosas.