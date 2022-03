Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Piden renuncia del titular federal del INM. Legisladores mexicanos indiferentes ante la migración

Casi a los pocos meses que tomó posesión del director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, la sospecha pública empezó aparecer en la figura del funcionario federal, respecto a la vigilancia de la frontera sur, pese al interés que ha mostrado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, primeramente porque casi no viene a cumplir sus funciones del INM, y las veces que ha venido solamente viene al cotorreo y a comer comida china con sus principales empleados de la delegación de migración de Chiapas y la última vez lo hizo en el más completo sigilo.

Nadie se explica porque la actuación del responsable del Instituto Nacional de Migración, ha sido nula en la frontera sur, cuando tenemos dentro de la plataforma nacional un problema grave sobre el fenómeno migratorio que ya no solamente proviene de Centroamérica, sino que se está inundando gente de color del Continente Africano, o países como Haití, Cuba y lo dramático que se están colando muchos ciudadanos con nuevos looks (rasurados de la barba) de países de los enemigos de Estados Unidos.

Pero no solamente “el importamadrismo”, y el “ahí se va”, salta a la vista en el Instituto Nacional de Migración, sino que nuestros representantes populares (Senadores y diputados federales), también han abandonado y desatendido el problema migratorio del sur del país, no se ha visto por ningún lado, el interés de los legisladores mexicanos por hacerse presente en la frontera sur. Todo lo hacen comedidamente desde los recintos de la cámara de diputados y senadores en la capital del país. Hay una Comisión legislativa de la frontera sur, que no sabemos porque no cumple sus funciones y ve de cerca la problemática migratoria. Hay una marginación e incuria del centralismo federal que ofende al sur de México.

En Chiapas, la delegación del INM, ha sido cuestionada señalándola de cometer corrupción aprovechándose del fenómeno migratorio, y como nunca había sido acusada un delegado en Chiapas, como la actual responsable Yadira de los Santos, aun cuando hay denuncias provenientes de los Consulados de países de Centroamérica, y ya no se diga de defensores de los derechos humanos y medios de comunicación. A lo largo de estos últimos meses las denuncias públicas han sido constantes y curiosamente parece no impórtale al señor Francisco Garduño, que a juicio de muchos no cumple con la responsabilidad encomendada por el Presidente López Obrador.

Por lo pronto, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, exigió la renuncia del director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, tras los operativos de contención de la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes centroamericanos, quienes fueron víctimas de agresiones. Al fijar su posición durante el debate de la agenda política sobre la migración en México, Muñoz Ledo dijo que hasta que Tonatiuh Guillén estuvo al frente de Migración las cosas jalaron bien, sin embargo, su sucesor, Francisco Garduño, se debe ir.

Lo cierto que es preocupante como se atiende esta frontera sur de México, donde urge una renovación total al interior del INM, además de darle una modernización física y estructural a los puertos fronterizos de Ciudad Hidalgo, Talismán y Ciudad Cuauhtémoc.

Se ampliará el Aeropuerto Internacional de Tapachula.

Desde diciembre del año pasado el administrador del Aeropuerto Internacional de Tapachula, Percy Damián Corzo, había reconocido que desde que se empezaron a tener rutas diferentes México-Tapachula, así como con la que se abrió a Guadalajara y en este mismo año a Tijuana, el reflejo en el número de pasajeros se había incrementado en un 18 al 20%, de enero a noviembre. Dijo en esa ocasión que esto permitirá que se tenga una cifra alta de pasajeros y estimó que al terminar el año 2019 estén cerrando con 685,000 pasajeros, en comparación con los 331,000 del año pasado. Casi el doble.

Ayer Diario de Chiapas informó que el administrador del Aeropuerto de Tapachula, Damián Corzo, dijo que, debido a la demanda y afluencia de pasajeros, el Aeropuerto de Tapachula ampliará sus instalaciones en los próximos meses y años. Señaló que la conectividad con el centro y norte del país obliga a esta plaza de Chiapas a ofrecer mejores servicios al usuario.

Debido a estas exigencias naturales de la zona, dijo que la terminal adherida a Asur tiene la necesidad de ampliar su infraestructura, tal como la sala de última espera, acondicionamiento de la pista de aterrizaje, debido a que han comenzado a operar aviones con 230 plazas, cuando en un principio sólo lo hacían aeronaves de 140 pasajeros. También se habla de una ampliación en la zona de restaurantes y rehabilitación del are de estacionamiento, todo de la mano del ingreso de nuevas rutas o aerolíneas que llegan interesadas para operar en esta plaza de la frontera sur.

“Esta plaza es utilizada por migrantes que tienen la oportunidad de ir a buscar oportunidades al norte del país, o aquellos que ya están establecidos en otros puntos y vienen a ver a sus familias, pero también hay empresarios que buscan dónde invertir en otras partes del país o que vienen a Tapachula para invertir o hacer análisis posibles inversiones”, agregó.

El AIT actualmente opera con las líneas Aeroméxico, Volaris y recientemente Aeromar y concentra tres destinos desde la frontera sur: Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México.

50+1 en el Estado de México. – Uno de los capítulos más representativo del colectivo femenil nacional 50+1 que dirige la chiapaneca María Elena Orantes, es el Estado de México, donde este martes se les tomo la protesta a más de 300 mujeres de varios municipios de esa entidad federativa, donde se incluyen senadoras, diputadas federales, diputadas locales, magistradas, juezas, profesionistas y amas de casa. Fue un evento extraordinario donde se observa el poder de la mujer mexicana y que alcanzara en este sexenio del Presidente López Obrador, su consolidación en el ámbito nacional. La toma de protesta de las mujeres mexiquenses corrió a cargo de la dirigente María Elena Orantes. En fin.