José Luis León Robles

Que tal estimadas y estimados lectores, el día de hoy comentaré un tema muy importante que se está dando a conocer mediante el cual es derivado de una corriente conspirativa durante las elecciones presidenciales pasadas en los Estados Unidos conocido como Pizzagate. Y es que a raíz de los acontecimientos raciales suscitados en los principales estados de Norte América las manifestaciones sociales se han convertido en vandalismo, a ello se manifestaron el grupo de Hackers mundial denominados Anonymous en la cual revelan información confidencial sustraídas ilegalmente de ordenadores de las principales dependencias gubernamentales de los Estados Unidos en la cual nos dan a conocer teorías de la muerte de algunos artistas como Avicii, Chris Cornell etc, relacionados con la red de tráficos de menores con el difunto magnate Jeffrey Epstein.

Pizzagate no es una nueva pizza comercial como ya les quedó claro, esta teoría salpicó al partido demócrata en el año 2016 fue un escándalo que se vuelve a repetir. En el escándalo estuvieron involucrados altas personalidades como políticos, productores o artistas, según correos filtrados por Wikileaks que es una organización internacional que publica a través de su sitio web informes anónimos en la cual el fundador Julian Assange se encuentra preso en Inglaterra a la espera que se extradite a los Estados Unidos por delitos de espionaje, pero bueno volviendo al tema de pizzagate fue muy sonado el ataque de phishing algo así como como una técnica informática para obtener información confidencial y en la cual el objetivo fue la cuenta personal de John Podesta, gerente de campaña de Hillary Clinton en la lucha con Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos. En dichos correos, se habrían utilizado de forma repetitiva palabras claves para hablar de forma críptica sobre la explotación sexual de menores. Un hombre llamado Edgar Maddison Welch abrió fuego en la pizzería Comet Ping Pong de Washington alegando que quería salvar a los niños de la red de pedofilia.

Y es que ahora se vuelve a destapar un escándalo tras vincular al actual Mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump así como otros famosos como Naomi Campbell en el caso Epstein, magnate financiero de aquél país que supuestamente se suicidó según la versión oficial del Gobierno de aquél país en una cárcel de máxima seguridad, sin embargo dicha persona fue un gran amigo de Donald Trump y que incluso está muy relacionado con actos de pedofilia, Anonymous señala como víctima psicológica derivado del Tema de Pedofilia al cantante Justin Bieber, que según la hipótesis de este grupo de Hackers un trauma infantil que podría estar presente en su tema Yummy en la cual en el vídeo aparece el cantante con el pelo rosa en un restaurante de lujo, rodeado de gente mayor, mientras unos niños tocan música, en los planos finales aparece una tarta que desaparece de inmediato, y después se puede ver la foto de Bieber de pequeño, Además, algunas grabaciones de inside muestran al cantante derrumbado. La enfermedad de Lyme, que sufre dicho cantante también conocida como borreliosis de Lyme, es una enfermedad infecciosa causada por distintas especies de espiroquetas del género Borrelia que producen cuadros clínicos diferentes, siendo las más relevantes Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii y Borrelia garinii. Son transmitidas al ser humano por distintas especies de garrapatas y puede afectar a la piel, el sistema nervioso, el sistema músculo esquelético y el corazón. Así como lo está leyendo distinguido lector, la caja de pandora ha sido abierta de nueva cuenta, escándalos tras escándalos polarizan no solamente aquél país recuerde usted que lo que acontece con nuestro vecino también tiene una trascendencia en nuestro país, únicamente me limito a decir que este años 2020 va para la historia mundial de un no despegue económico, según fuentes del INEGI, se perdieron en nuestros país al mes de abril 12 millones de empleos a raíz de esta pandemia que seguimos prevaleciendo. Cabe destacar y volviendo al tema de los Hackers denominado Anonymous y en algunas pláticas con algunos buenos amigos nos hemos preguntado si estas personas tienen esa capacidad técnica de entrar ilícitamente a ordenadores de dependencias de inteligencias militares de países poderosos, por qué en nuestro país no ha sido blanco de esos ataques cibernéticos a sabiendas que somos vecinos del patio trasero de aquél país, la respuesta que nos dimos a nuestra experiencia es que nuestro país no guarda secretos de trascendencia mundial, sus temas y su propia caja de pandora únicamente se limitan al narcotráfico y a la corrupción.