Plan de estrategia de conmodato de camiones

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Las empresas fabricantes año con año realizan innovaciones sustentadas en las encuestas que se aplican a nivel mundial, las empresas de éxito son aquellas que usan como herramienta principal la mercadotecnia, los que no saben lo que son las encuestas se van directamente al fracaso, planes diversos se han desarrollado con empresas fabricantes donde las empresas transportistas del país hacen llegar peticiones de comodato por un año o medio año, bien, antes informo, el comodato o préstamo de uso es un contrato en el cual una de las partes entrega a la otra gratuitamente una unidad de transporte o mueble o inmueble para que haga uso de ella con el compromiso y la obligación de conservar el bien prestado y restituirlo al concluir su uso, en materia del transporte las empresas fabricantes de diversas marcas pueden elegir una o varias empresas de diferentes rutas que circulen en pavimento y terracería para evaluar sus unidades cada semana o cada quince días, los socios transportistas pueden signar un convenio por medio año o un año eso depende de la empresa fabricante no de los transportistas, quienes trabajan las unidades nuevas en sus rutas para evaluar las unidades e innovar aún mucho mejor en el próximo año las futuras unidades del transporte público, a criterio propio, MERCADOTECNIA DE MEXICO enviará a la brevedad posible proyectos diversos de varias líneas del transporte y será la empresa fabricante automotriz quien decida con quien podrá signar convenios o quien realmente pueda cubrir los requisitos, cada proyecto que MERCADOTECNIA DE MEXICO haga se presentará mediante proyecto y se tratará de incluir a las autoridades federales así como de cada Estado, lo importante es tener un servicio de transporte público de primera, con ello, las empresas fabricantes podrán avanzar más rápido en la innovación de sus unidades, como por ejemplo, MERCADOTECNIA DE MEXICO está pidiendo a nivel nacional que se regularice el transporte público para no contaminar, que las autoridades de Movilidad y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Autotransporte Federal), trabajen en coordinación con las Comisiones de Movilidad y Comunicaciones y Transportes del Congreso de la Unión para que todas las unidades de transporte público local y foráneo migren de forma inmediata en un plazo no mayor a 6 meses de gasolina y diésel a gas natural por tanta contaminación acumulada de décadas atrás, en caso que los propietarios de las unidades desobedezcan que las paren y las manden inmediatamente al corralón es uno de los puntos de la iniciativa de Ley que Mercadotecnia de México presenta en el Congreso de la Unión y Senado de la Republica, que todas las unidades que anden circulando de forma correcta por ejemplo, con choferes uniformados, tarjetón donde viene nombre del conductor y su foto a media carta, tiene que estar a la vista de todos los usuarios, haber migrado de gasolina o diésel a gas natural, que tengan acceso a los subsidios mes con mes las líneas que realmente se comprometan a cambiar su parque vehicular, de la misma manera se busca inmediatamente el padrón de conductores y propietarios de unidades actualizados, que cada Estado del país ponga en marcha también la escolarización de conductores en el cual terminen sus estudios de secundaria y preparatoria como mínimo y aparte que al menos una vez al mes tengan cursos de mecánica y primeros auxilios, así como que las unidades también porten un botiquín médico totalmente completo, todo lo anterior pagado el 50 % por los transportistas y el otro 50% por el Estado, es muy indispensable este servicio y quien no tenga la capacidad de ser transportista de este calibre que se retire o que los retiren, regresando al tema de comodato MERCADOTECNIA DE MEXICO busca presentar los 15 proyectos a las empresas automotrices fabricantes del país y de otros países como Japón y Europa y que buscan conquistar el mercado mexicano con sus nuevas e innovadoras unidades para el transporte público, para ello MERCADOTECNIA DE MEXICO avanza en 15 proyectos que se diseñarán a la perfección y presentarse en noviembre próximo, de la misma manera, que las unidades de fábrica vengan ya con la más alta tecnología de punta o bien mediante alguna empresa que a ello se dedique del país y siendo bajo licitación en competencia con otras empresas que se dediquen a diseñar e instalar tecnología de punta a las unidades del transporte público local y foráneo, para ello MERCADOTECNIA DE MEXICO busca invitar a Secretaría de Comunicaciones y Transporte mediante Autotransporte Federal, a los titulares de MOVILIDAD de cada Estado y a las Comisiones correspondientes del Congreso de la Unión y del Senado de la Republica para debatir el tema y los proyectos que MERCADOTECNIA DE MEXICO busca procesar inmediatamente para que entren en acción este 2021, ha habido proyectos fallidos de barrotes para conteo de personas así como las clásicas alcancías que se han venido usando desde hace décadas, que las unidades tengan la más alta tecnología y que al abordar y pisando los estribos sea un contabilizador de personas, recibiendo únicamente pagos electrónicos por tarjeta para que los choferes ya no sean asaltados y los usuarios ya no expongan sus vidas, que se retiren también el uso de las camionetas van tipo combi y que sean un poco más grandes como las fabricadas por Ford que son las denominadas Transit, que los pasajeros no vayan a partir del 2021 con personas paradas, únicamente sentadas tanto en transporte local como en foráneo debido a la pandemia, y precisamente por esto último las unidades deben ser construidas únicamente por fila no de dos asientos sino de un solo asiento nadamas para evitar contagios, porque el coronavirus ya no se va, llegó para quedarse, es una labor titánica en el transporte público local y foráneo para cambiarlo y solo se hace mediante unidades de comodato de empresas automotrices fabricantes a los empresarios del transporte público que logren cubrir ciertos requisitos, tan solo para elaborar un proyecto de cada uno se cobra aproximadamente 45 mil pesos por ser muy laborioso, pero que las personas que son usuarios diarios del transporte público pasen a tener un mejor transporte realmente lo merecen porque por muchos años a los usuarios se les ha tratado muy mal por algunas líneas del transporte y es hora y urge cambiar toda la metodología en materia del transporte público.