Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Plan DN-III frente al coronavirus

Gran noticia el anuncio de la aplicación del Plan DN-III para hacer frente a la pandemia que acecha al país, programa que implementa el Ejército Mexicano para el auxilio a la población en caso de desastre, su capacidad de reacción y operación es más que reconocida por todos los mexicanos al contar con una gran infraestructura sanitaria de equipo, de médicos militares, personal de sanidad y camas en todos sus hospitales e incluso la capacidad de implementar unidades móviles con todo lo indispensable para atender a personas con alguna sintomatología. López-Gatell asegura que el sector salud cuenta con más de 12 mil camas, sin embargo, no considera que muchas de éstas posiblemente ya se encuentran ocupadas por otras enfermedades, además de la inseguridad de que los equipos para pacientes graves sean suficientes. Ante el apocalipsis que se espera, la inclusión del Plan DN-III representa para el ejército un reto más en esta administración. La crisis del COVID-19 no tiene precedente, a la crisis médica se le avecina una gran crisis económica nunca antes vista. Cualquier cálculo de los impactos se queda corto frente a la paralización comercial y social de la que no se tiene datos en la historia del mundo, se suma la inestabilidad del peso y la caída en el petróleo. La pandemia en México se recibe después de ver el proceso en países como Italia y España, una gran oportunidad que se pierde si no aprendemos de su experiencia en la detección oportuna de casos. La OMS declara que la mejor contención del virus es la aplicación del mayor número de pruebas para ubicar contagiados, sobre todo asintomáticos, en México no se sabe ni siquiera si contamos con un número considerable de ellas, el protocolo para su aplicación se limita a requisitos muy específicos. Las acciones de contención en filtros de quienes entran a nuestro país por vías aéreas y marítimas son deficientes, siendo un país en donde el turismo genera un gran recurso económico para millones de mexicanos. López Obrador no considera que el mensaje al mundo de seguridad frente al virus, mantiene abierta la confianza a nuestros visitantes, por el contrario, siendo la persona de mayor visibilidad pública, desafía los protocolos que sus mismos funcionarios trasmiten al resto de ciudadanos para su control. No sorprende para nadie que el primer mandatario se conozca como un rebelde ante cualquier regla que no le acomoda, no podría ser distinto frente a la imposición de ver pospuesta su eterna campaña en busca de electores. Confunden los mensajes que se dan en su mañanera, por un lado, Lopez-Gatell anuncia el protocolo de contención y al mismo tiempo le otorga al presidente inmunidad surrealista frente al virus gracias a su fuerza moral, politiza junto con Obrador el tema. Como consecuencia de minimizar el problema, Sheinbaum enfrenta mediáticamente el deceso de una persona contagiada en el evento permitido por su Gobierno a pesar de la recomendación de suspenderlo por lo que implicó la presencia de más de 41 mil personas en plena contingencia. De presentarse más casos, la decisión de dar prioridad a lo económico por encima de la salud podría ser el fin de su carrera política.

DE IMAGINARIA

El Presidente que tanto desafió a las FA en su discurso de campaña, hoy otorga a las mismas su total confianza para lograr sus proyectos más significativos, además del mando de la GN y la construcción de Santa Lucía, le asigna la construcción de 2 tramos del Tren Maya. La orden de aprehensión para Tomás Zerón ex jefe de la AIC por el caso Ayotzinapa, abre de nuevo la investigación y el interés de dar respuesta a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.