Letras Desnudas

Mario Caballero

Poder devastador

Sobre populismo y democracia, los libros de actualidad abordan el tema con cierto tono de espanto. Podemos ver en las mesas de novedades las portadas que anuncian pura calamidad. Se refieren al futuro de las naciones como si del apocalipsis se tratara. Algunos sugieren que la democracia desaparecerá. No es para tanto, dice Adam Przeworski, tal vez el politólogo más brillante de nuestro tiempo.

El académico del que hablo ha publicado hace no mucho tiempo un libro que versa sobre las crisis de la democracia. Su lectura nos sirve para evitar caer en juicios rápidos y erróneos. Pero también nos pone a pensar acerca de los desafíos contemporáneos que todos deberíamos aquilatar por el demasiado poder que tienen algunos gobernantes. Un poder que en muchas de las veces es muy devastador para el equilibrio, para la pluralidad, para las garantías individuales y colectivas, para los derechos políticos de los ciudadanos y, sí, también para la democracia.

¿Cómo entender los nuevos movimientos políticos, el surgimiento del populismo tanto de derecha como de izquierda, la destrucción de los partidos, el desprestigio de la clase política y la popularidad de los gobernantes? Con mucha modestia, el politólogo en cuestión simplemente contesta: “Algo está pasando”.

Przeworski dice que en ninguna manera está anunciada la muerte de la democracia. Aunque está de acuerdo en que los cambios en la economía, en la sociedad, en la comunicación, están transformando muy profundamente el funcionamiento pluralista. Los antagonismos sociales y sobre todo políticos han venido a desfigurar incluso hasta los procedimientos institucionales.

Las instituciones se están debilitando y se muestran incompetentes para solucionar las necesidades de la gente. El debate público se nubla con los discursos agresivos. El peligro, asegura Przeworski, es que “la democracia se deteriore gradual y subrepticiamente. Es el peligro de que quienes ejercen el poder intimiden a los medios hostiles y creen su propia maquinaria de propaganda; que politicen los órganos de seguridad, que hostiguen a la oposición política, que usen el poder del Estado para beneficiar a los empresarios afines, que apliquen selectivamente la ley, que alienten conflictos internacionales para generar miedo y alterar las elecciones”.

LA REALIDAD MEXICANA

Esa situación no es ajena a nuestro país. El partido gobernante está corrompiendo la democracia, irónicamente, en nombre de la democracia. Antes, hasta el más caprichoso de los corruptos buscaba cuidar las apariencias. Robaba, pero tratando de esconder el botín y los medios con que se hacía de ese botín. Sin embargo, ese cuidado se está perdiendo entre muchos que hoy ostentan el mando.

Todos los días podemos ver cómo desde el poder se difama a medios y periodistas. Si un periodista critica al presidente o algún funcionario de primer nivel, se le descalifica y se le tacha de no ser objetivo. Por el solo hecho de cuestionar, dicen que está engordándole el caldo a los conservadores y que trabaja para la mafia del poder. A contrapelo de la censura y maledicencia, utilizan medios a modo y las “benditas” redes sociales para hacerse promoción. Actualmente, Notimex, la agencia de noticias del Estado, es usada para censurar a la prensa crítica, contraatacar y calumniar a reporteros y columnistas que publican los abusos de poder, la corrupción y el tráfico de influencias. Asimismo, para dispersar campañas publicitarias a favor de tal o cual servidor público.

La Guardia Nacional tiene más tintes políticos que cualquier otra cosa. Su creación obedece al capricho del primer mandatario y la celeridad con que se formó fue para demostrar poderío. Y ahí está esa institución, sin forma. Es un órgano de cartón. Es pura figura. Sus elementos, que antes usaban el uniforme del Ejército, de la Marina o de la Policía Federal, siguen dependiendo de esas instituciones. Su sueldo, prestaciones y demás derechos, lo reciben de ellas, no de la Guardia Nacional. Se politizó el tema de la seguridad y de ésta no hay nada. La violencia ha crecido en comparación con las administraciones anteriores y los homicidios alcanzaron niveles récord en los primeros cuatro meses de este año. Se registraron 11 mil 535 asesinatos, frente a los 11 mil 266 homicidios del mismo periodo del 2019.

Ahora bien, todas las mañanas se descalifica a la oposición política. El presidente les cuelga epítetos como el de conservadores, farsantes, hipócritas, corruptos, mafia del poder, deshonestos, irresponsables, vulgares, políticos de pillaje, inmorales, traidores, entre otros. Eso cuando fue el propio López Obrador quien dijo que su papel es el de “construir una fraternidad más humana y espiritual”, porque de lo que se trata es de edificar “aquí en la tierra, el reino de la justicia y de la fraternidad universal”.

¿Se puede decir que el gobierno es honesto si muchos funcionarios han utilizado el poder para beneficiar a empresarios amigos suyos? Como en el caso de Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, quien el 30 de marzo pasado le dio un contrato por 969 millones de pesos al Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que tres días antes había sufrido perdidas multimillonarias en un negocio en Estados Unidos, las cuales provocaron un hueco financiero de 235 millones de dólares en Banco Azteca. Fue, a simple vista, un rescate financiero del secretario de Educación a Salinas Pliego, para quien trabajó durante 17 años en la presidencia de Fundación Azteca.

Aparte, hay motivos suficientes para creer que la Cuarta Transformación aplica la ley selectivamente. Lo atestiguamos en el caso de Rosario Robles, a quien mantienen encerrada a pesar de no contar con las pruebas que justifiquen su encarcelamiento. Y también en Manuel Bartlett que, tras ser acusado de no revelar el monto real de su fortuna, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hizo una investigación a modo para absolverlo de toda responsabilidad y librarlo de dar explicaciones por la enorme riqueza que posee en bienes raíces. Incluso, la misma secretaria Sandoval y su esposo, John Ackermann, están acusados de haber obtenido inmuebles valuados en varios millones de pesos por tráfico de influencias. Pero como son los que ahora tienen el poder, no pasa nada.

Una demostración de la devastación del poder fue el fraude en el Senado en la imposición de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El simple hecho de que ella confesara que era morenista hacía imprudente su nombramiento, pero también ilegal. Porque encima de su abierto partidismo la mayoría la impuso sin siquiera tener los votos necesarios. Una ilegalidad sobre otra. Para el colmo, senadores de MORENA celebraron el atropello a carcajada suelta.

¿VAN POR LA DEMOCRACIA?

Si la mayoría de Morena fue capaz de burlarse de la razón y de la ley, preocupa entonces el destino del INE. Si le meten mano a ese árbitro, nada bueno habría para el futuro de la democracia en México. Al parecer, quieren cambiar la Constitución para remover al presidente del instituto y así tener a un cercano al frente del órgano electoral.

Lo que pasó con la imposición en la CNDH es la revelación de un poder devastador. La demostración de un poder que ignora las razones y que no acata la ley. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com