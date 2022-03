Letras Desnudas

Mario Caballero

Por el buen camino

Nadie con buen juicio evaluaría a un gobierno de izquierda con poco más de un año en el encargo en los mismos parámetros que a un gobierno de normalidad política, como lo fueron los del PRI y los del PRD, con escándalos de corrupción y autoritarismo, hablando en el caso de Chiapas.

Un gobierno de cambio, y más uno que aspira a transitar a un régimen político distinto, debe juzgarse por su éxito en distanciarse de las malas prácticas del poder, en fortalecer las instituciones y en su labor de instaurar una situación de gobernabilidad.

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas ha tenido éxito en dar certeza a la función pública, al arrancar la corrupción de la vieja política social, al darle a las instituciones sentido humanitario. Sobre el éxito en la gobernanza que ahora se respira tienen mucho que ver la preocupación por la seguridad, la solución de conflictos y los acuerdos con los distintos sectores de la sociedad. Falta mucho por resolver, por supuesto, pero esos logros son señales de que existe voluntad política en la actual administración y que paso a paso se va andando el camino.

Aunque, sin duda, lo que a todos nos preocupa es la economía, el tener un trabajo que nos dé para comer tres veces por día, contar -así sea- sólo para lo básico. Esa incertidumbre es entendible, especialmente por la enorme desconfianza que los anteriores regímenes sembraron en nosotros. Pero, a la verdad, hay algunas claridades al respecto que están devolviéndonos la confianza. Para muestra un botón.

PUERTO CHIAPAS

Durante al menos cuatro décadas los chiapanecos fuimos rehenes de gobiernos déspotas, falaces, que navegaron en la simulación. Tuvimos aquel que aseguraba haber logrado la cobertura universal de salud, pero en las clínicas y hospitales estatales no había ni siquiera una pastilla para curar la fiebre o la diarrea. Otros que profesaron interés por las causas más sentidas del pueblo, y que al final terminaron por ser antidemocráticos, deshonestos, inhumanos y rapaces. Algunos más que se vanagloriaron de emprender el mayor periodo de prosperidad del estado con la construcción de obras de infraestructura, más acabaron heredando elefantes blancos.

Tal fue el caso del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, que se jactaba de haber impulsado el programa de obra de infraestructura más importante en toda la historia de Chiapas, con la construcción de hospitales, centros turísticos, carreteras, autopistas, escuelas, entre otros. No obstante, no se redujeron las tasas de mortalidad infantil, miles de familias carecían de acceso a los servicios de salud, no hubo crecimiento económico, no creció el sector turístico y el estado siguió posicionado en los últimos niveles de rendimiento escolar y en el primero en analfabetismo.

El proyecto “Puerto Chiapas” fue quizá uno de los mayores fraudes del pabliato. Salazar prometió que con dicha construcción se daría gran empuje al turismo y a la economía local. Sin embargo, durante la realización fueron desalojados decenas de dueños de palapas, que perdieron con ello su única fuente de ingresos. También se demolieron importantes edificaciones como la Casa de la Cultura, la cancha de fútbol y una biblioteca, que también era utilizada como salones de clases para los estudiantes del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Pablo anunció la construcción de dicha obra con la inversión de 700 millones de pesos de recursos públicos. Los trabajos se comenzaron a hacer desde 2001, pero gran parte del dinero fue usado para el supuesto abastecimiento de productos durante la contingencia del huracán Stan, en 2005, que devastó la zona Costa, destruyó 700 mil viviendas y dejó en la calle a cerca de 2 millones de chiapanecos a los que la administración de Salazar abandonó a su suerte.

Después de la tragedia, 13 mil personas de la franja costera de Chiapas fueron condenados a la miseria. Son los chiapanecos que nunca recibieron el apoyo que el gobierno federal destinó para la reconstrucción de sus hogares, recursos del erario que presuntamente fueron desviados por el exgobernador.

Por tanto, Puerto Chiapas fue inaugurado hasta el 9 de febrero de 2006 y nunca significó nada para la economía de la entidad, no se fomentó el empleo, ni las inversiones, ni la tan anhelada prosperidad. Fue, literalmente, un engaño.

EL DORADO

“El Dorado Puerto Chiapas”, proyecto actual, es una obra de infraestructura integral, futurista, ambiciosa y bien pensada. No está propensa a la manipulación, como se hizo en el pasado, sirviendo para el bienestar de un puñado de gentes.

El Dorado parte de la confianza que empresarios han depositado en la administración de Rutilio Escandón y en el gobierno federal. Pues los 5 mil 462 millones de pesos que costará la obra provienen totalmente de la iniciativa privada.

El Dorado será una terminal multimodal portuaria con infraestructura y servicios especializados cuyo objetivo es garantizar el manejo de mercancías de manera eficiente, con operaciones de importación y exportación con Asia y Europa. Irá a Guayaquil, en Ecuador, y de ahí hasta China.

Facilitará los trabajos de empresas productoras del lugar que actualmente tienen que llevar sus mercancías más adelante de Puerto Chiapas, ya que éste al estar mal diseñado no permite su transportación desde tierra a las grandes naves.

La obra que inició el 11 de diciembre de 2019 está, desde ahora, generando empleos, motivando el crecimiento económico y logrará en tiempo perentorio el desarrollo de la región sur sureste del país. Además de que producirá gran movimiento mercantil en países centroamericanos y sudamericanos.

El predio dispuesto para tal fin consiste en 70 hectáreas, que desde enero pasado comenzó a ser desbrozado y ahí se van a construir nuevas bodegas, patios de maniobra y 10 mil metros cuadrados serán para contenedores. En abril próximo se espera el arribo de los primeros buques.

El gobernador Rutilio Escandón, en el arranque de las obras, afirmó que El Dorado Puerto Chiapas “fortalecerá las relaciones comerciales e industriales con otros continentes, generará más de 3 mil empleos directos y 7 mil indirectos durante los primeros 24 meses”. También se tiene programada la llegada de grandes cruceros.

CONFIANZA

Ganar la confianza es cuestión de resultados, no de propósitos, y afortunadamente el gobierno de Escandón Cadenas va por buen camino.

Que grandes empresarios hayan decidido invertir su dinero en Chiapas es prueba indiscutible de que la administración morenista les brinda un ambiente de seguridad y proyectos de inversión rentables.

Ojalá que esa confianza que se ha venido ganando incidan en mayor bienestar, en un mejor gobierno y, desde luego, en una mejor economía.

PARA MAGDALENA

¿Se romperá la maldición en Chiapas Unido, ese partido que nació para arropar a los viejos dueños del poder? Esperemos que así sea por bien de la democracia y del pueblo. Mientras tanto, es grato el trabajo político que ha venido realizando Conrado Cifuentes. Su liderazgo ha logrado fortalecer al organismo, darle rumbo, al tiempo de infundir una nueva ideología para que figuras destacables de la política estatal hayan decidido sumarse. Ya hablaremos de la historia de ese partido, de su fracaso como alternativa política y de la oportunidad que tiene hoy de servir al propósito de los chiapanecos… ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com