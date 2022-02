César González Madruga

Por encima del INE #YoDefiendoLosDerechosPolíticos

En las elecciones de 2018 protagonicé varios encontronazos con el INE cuando me postulé como candidato independiente y fui testigo de cómo en México los principales derechos que son violentados son los políticos. Primero me inconformé con ellos, posteriormente realicé una manifestación en silencio a lo largo de las 16 delegaciones de la CDMX con un cubre-bocas para simbolizar que el INE tenía silenciada la democracia, posteriormente me encadené a meditar en las puertas de uno de sus distritos y me quejé con la CNDH.

En ese contexto sucedió algo inédito, la CNDH resolvió que no tiene competencia para pronunciarse por los derechos políticos pero no dejó pasar la oportunidad de dejar en claro –manifestándolo también al INE- que “los derechos políticos se encuentran reconocidos en el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares conforme a los cuales los estados deben garantizar que los aspirantes independientes (derecho a ser elegido), así como las personas que los apoyan (derecho al voto y participación política), no tengan limitaciones o restricciones irracionales, desproporcionadas o innecesarias, o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental… Por lo que las determinaciones que al respecto se emitan, resultarán relevantes para el ámbito de los derechos humanos de nuestro país”.

Después de esto, mis colegas abogados me dijeron que tenía todos los argumentos legales para poder acudir a instancias internacionales y demostrar que en México no había forma de asegurar los derechos políticos, sin embargo, no contaba con los recursos económicos para esa larga procesión.

Al respecto me atrevo a señalar que, si pudiéramos priorizar la relevancia de los derechos humanos, los derechos políticos son los más importantes de todos, porque de estos se desprenden el resto. De hecho, los grandes personajes de la historia, en su mayoría, defendieron derechos políticos; por ejemplo, Nelson Mandela defendía los derechos de los negros a poder participar de forma plena en la toma de decisiones de su país, Ghandi defendía que los Indúes para pudieran autogobernarse o Madero que luchó por la instalación de la vida democrática en México.

Lo anterior lo retomo tras los recientes debates suscitados, tanto en la cámara de diputados como en la opinión pública, para la selección de los nuevos integrantes del INE que sólo dejaron en evidencia cómo los intereses que gobiernan a los partidos buscan imponer a sus preferidos o leales.

Los derechos políticos deben ser para todos, es momento de que el debate se centre en derechos humanos y la plenitud en el ejercicio de los derechos políticos, hoy estamos nuevamente frente a un proceso de selección de consejeros manchado que es poco alentador para una auténtica democracia. Es la hora de buscar estadios superiores de organización como sociedad que aseguren los derechos políticos de todos, traer como ciudadanos “cortitos” a los del INE, exigir que luchen por ganarse la confianza que la sociedad ha perdido en ellos y no bajar la bandera porque aquellos ciudadanos que tienen causas loables puedan ser votados sin tener que negociar sus candidaturas en los “tables” con los líderes de algunos partidos (como se ha evidenciado en los video-escándalos) y otras tantas mañas, por eso, por encima del INE #yodefiendolosderechospolíticos.

Twitter: @CésarG_Madruga

madrugacesardaniel@gmail.com