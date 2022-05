Ronda Política

Víctor Lara

Por fin Cesar Espinosa destituido de la dirigencia estatal del PRD

Lilly Téllez dice quiénes son los malos asesores de AMLO

Con gran alegría muchos militantes del PRD en Chiapas, recibieron la excelente noticia de que el repudiado César Espinosa por determinación del CEN quedaba fuera sin excusa ni pretexto, de la dirigencia, y en su lugar designó una Dirección Colegiada de 5 compañeros y compañeras recayendo la responsabilidad en Manuel Gómez Sánchez, Claudia Garay Trujillo, José Luis Cruz Hernández, Delfina Osorio y el propio César Espinosas a efecto de que se realice la entrega recepción y responda a las auditorías, muchos pensaron que solo era un calambre que le estaban dando, pues en anteriores ocasiones lo habían intentado sin embargo contaba con el manto protector del verde y del gobierno.

Hoy le toca enfrentar solo sus responsabilidades, sus faltas, hoy Cesar debe pagar por todo el daño que le hizo a mucha gente, ya no hablemos del grave daño que le generó al PRD, lo poco o mucho que había, lo acabo, se quedó solo con sus jovencitos, sus allegados, sus protegidos.

Cesar fue implacable con sus rivales del mismo partido, fue cruel, los avasalló, los humilló y los pocos compró.

Es un pillo, merece ser investigado y juzgado.

Pero cómo todo bandido se niega a dejar la dirigencia, César Espinosa marrullero y mentiroso como lo es, emitió de mala manera un boletín en el que daba su versión de los hechos y dejando a la dirigencia nacional como embustera y mentirosa; lo que generó que el dirigente nacional Ángel Ávila le mandara un mensaje a través de su cuenta de twitter

“La Dirección Nacional Extraordinaria ha decidido nombrar una NUEVA DIRECCIÓN COLEGIADA. No hay ya Presidente en Chiapas del PRD, esa figura fue removida para dar paso a una dirección de 5 personas, que tomarán sus decisiones de manera colegiada. Que nadie se deje sorprender.!!”

Y por si quedaba alguna duda más envío otro mensaje desde la misma cuenta de la red social: “César Espinosa no es ya Presidente del PRD en Chiapas. Ahora existe una Dirección Colegiada de 5 compañer@s. Serán ellos quienes llevarán las riendas del partido en el estado y sus decisiones serán de manera colegiada. También se hará una auditoría a las finanzas estatales.”

Pues con esto se aclara la confusión que generó con su boletín balín en el que negaba todo incluso negaba las auditorías; dijo:

“No se trata de asuntos de fiscalización o auditorías, por el contrario, se trata de un órgano colegiado del que formo parte” incluso fue más allá…

“Espinosa Morales dijo que el hecho que su nombre aparezca en el órgano colegiado se debe a un reconocimiento de la Dirigencia Nacional porque ha sido, durante estos seis años, un dirigente emblemático que mantuvo más del tres por ciento de la votación válida en el estado, resultado visible con la representación de una legisladora local y siete ayuntamientos, y con el más alto número de votos a nivel nacional”

Así que el PRD nacional responde a un reclamo partidista añejo, librarse del mitómano y corrupto Cesar Espinosa.

Lilly Téllez reveló quiénes son los “malos consejeros” del presidente López Obrador, Además, la senadora dio detalles sobre su salida de Morena, el partido en el gobierno, y su llegada al PAN, la principal oposición parlamentaria: «La 4T ha dado un viraje hacia el radicalismo de izquierda»

La senadora Lilly Téllez ha tenido unos meses con mucho movimiento en el Senado de México, a pesar de que las sesiones del Congreso se encuentran detenidas primero por la epidemia de COVID-19 que afecta al país y luego por el periodo de receso legislativo.

Y es que la originaria de Sonora anunció a mediados de abril que dejaba la bancada de Morena , el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en ambas Cámaras, por “diferencias de criterio”. La periodista ya había tenido una serie de diferencias ideológicas que se hicieron irreconciliables con los miembros de su propia agrupación .

Pasaron un mes y tres semanas para que Téllez, de 52 años, se sumara a un nuevo grupo parlamentario. Y no fue cualquiera: se incorporó al PAN (Partido Acción Nacional) , la principal oposición en el Congreso a Morena y al proyecto de López Obrador, bautizado por el mismo mandatario como la “Cuarta Transformación” de la vida pública del país.

En su argumentación para explicar un cambio tan drástico en apenas unas semanas, Lilly Téllez aseguró a Infobae México que la razón principal era el grupo de “radicales de izquierda que empezaron a imponer su agenda en Morena”.

“Son fácilmente identificables afuera del Senado: John Ackerman, Epigmenio Ibarra, Héctor Díaz Polanco, Pedro Salmerón y así, hay grupos que tienen influencia en algunas partes de la bancada de Morena y también tienen mucha influencia en el presidente”, detalló Téllez.

La ahora senadora panista se refirió a Ackerman, un investigador de la UNAM, defensor de López Obrador y que está casado con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; a Ibarra, un conocido productor de televisión que también es muy cercano al mandatario y filmó su último documental desde las entrañas de Palacio Nacional , donde el tabasqueño vive y despacha durante su mandato.

Además, se refirió también con nombre y apellido a Díaz Polanco, uno de los hombres con más influencia en Morena, ya que forma parte de la poderosa Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido, un órgano supervisor interno. Por último, mencionó a Salmerón, un historiador que también ha mostrado su cercanía con el proyecto de López Obrador, sobre todo en redes sociales.

“Ellos le han mentido al presidente, lo han envenenado no explicándole muchos temas como realmente son, cómo es la realidad, porque el presidente es un buen hombre, es honesto, pero creo que tiene muchos malos consejeros”, explicó Téllez.

“La 4T dio un viraje hacia el radicalismo de izquierda. A mí al movimiento que me invitaron a participar no era esto, era amplio, plural, donde cabían muchas formas de pensar, yo no soy de izquierda, mis posturas las conocían, se trata de juntar a una cantidad de ciudadanos para luchar contra la corrupción, entre otros temas, por eso me sumé a ello”, agregó.

Retomado de la columna de Manuel González Vargas en Infobae.

Diputados lucran con la fe de los Chiapanecos, como que “El día estatal de la Oración en Chiapas” … proponen diputados en el congreso.

Cada quien es libre de profesar la religión que quiera y rezarle a quien desee, eso no se puede oficializar.

En su afán de congraciarse con el pueblo buscan cualquier tema para llegar al corazón de la gente.

Habiendo tantos temas como lo es la regulación del cobro de atención médica particular, regular el precio de los medicamentos, verificar a las empresas que dan el servicio de llenado de tanques de oxígeno, por ejemplo.

Acaso no saben nada del estado Laico que nos dejó Don Benito Juárez, no entienden el espíritu libertario de la separación Iglesia-Estado.

Cómo dijera el Danzón si Juárez viviera…

Denuncia Pública…

Don Víctor espero pueda publicar esta denuncia, fíjese que se están perdiendo vidas humanas debido a que empresas como Infra del Sur y Praxair no quieren llenar tanques de oxígeno, poniendo como pretexto que los tanques necesitan verificación (supongo para sacar dinero), dicha verificación tarda entre 1 y 2 semanas.

Hay personas que deben de tener hasta 3 o 4 tanques y no pueden salvar a su familiar debido a que estas empresas se dan el lujo de rechazar a los familiares con enfermos graves.

La secretaria de salud y Profeco deberían poner atención a estas empresas y obligarlas a que proporcionen el servicio de llenado de los tanques.

Estas empresas deben entender que ellos lucran con un derecho humano, el que tenemos para poder recibir el servicio, porque ni siquiera se está pidiendo que lo hagan de gratis, simplemente que cumplan con dar el servicio.

Es inhumano lo que hacen, que triste ver a personas que lloran a las afueras de dichas empresas, ya que hasta se dan el lujo de ya no regresar los tanques que según ellos “necesitan verificación”, les retienen sus tanques para obligarlos a que paguen dicha verificación otro gasto más.

No podemos seguir permitiendo que se sigan perdiendo vidas debido al desabasto de tanques de oxígeno y a la negligencia de estas empresas con su negación para el relleno de los tanques.

Ojalá y el gobierno del estado realice una verificación y comprueben mi dicho.

Gracias, pido omita mi nombre por qué está registrado mis datos y son tan ruines que podrían negarme el servicio.

Desafortunadamente no hay otra empresa que dé ese servicio. . . Bueno nos vemos mañana si Dios quiere, cuídense y cuidémonos… bueno pues hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

