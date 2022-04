Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Por pandemia: Algunos todavía son corruptos y se tendrán que enfrentar con la justicia.

Fue contundente el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, cuando este domingo volvió a señalar el grave problema del fantasma de la corrupción, sin embargo ahora fue directo para todos aquellos servidores públicos que se están aprovechando de la pandemia, y le están metiendo duro las manos a los presupuestos de la gente, pero hay otra figura que también se ha multiplicado en Chiapas, que es el asunto electoral para aprovecharse de la pandemia para promocionar su imagen mediante la repartición de despensas y otros regalos.

Escandón Cadenas, a través de un video que circulo en las redes sociales , fue preciso al advertir textualmente: “Algunos todavía son corruptos y algunos que están todavía en el gobierno, de todos niveles, todavía los hay que no han entendido, que las cosas ya cambiaron, y que tenemos los gobernantes la misión de servir al pueblo, y que hay algunos que no tienen vocación, que no les gusta su trabajo, que solamente están por el afán de aprovecharse, pero más tarde que pronto, se van a notar, y se van a enfrentar a la justicia, porque cada uno es responsable de sus actos y no se vale que se aprovechen de los recursos públicos tan necesario para nuestra entidad, pues muchos se están aprovechando de la necesidad”.

Lo cierto es que hay muchas denuncias públicas en contra de servidores públicos chiapanecos que han sido sindicados de aprovecharse de la emergencia nacional en contra del coronavirus, algunas han llegado al propio Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, (IEPC), otras a los medios impresos y otras más en las redes sociales. Los hay del estado, municipales, y hasta federales, y evidentemente el desliz y la falta que cometen los persigue “doble pecado”, la primera que cometen actos de corrupción, y la segunda que se aprovechan y benefician estando en medio de una pandemia de una grave enfermedad denominada covid 19, lo que los hace mayores funcionarios públicos irresponsables, perversos e infames.

En otras entidades federativas se han aplicado a quienes incurren en este tipo de actos irresponsables medidas severas, inclusive les señalan de que no podrán aspirar a un cargo de elección popular, siempre y cuando se comprueben los ilícitos electoreros que están previstos en la ley, incluso también participan los propios organismos electorales del estado, y ojala se haga algo similar en Chiapas, porque todavía en plena emergencia nacional que no ha concluido, hay infinidad de servidores públicos de todos los niveles buscando promocionarse electoralmente obsequiando en las colonias populares despensas.

IEPC e INE indagan a servidores por dar despensas con su imagen ante COVID-19

En Chiapas el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ha sido reiterativo en sus mensajes para evitar este tipo de promociones electoreras que no solamente dañan presupuestos del pueblo, sino ponen en tela de duda todo un proceso electoral que ahora más que nada requerirá de credibilidad y mucha transparencia; y escenarios grotescos de promociones en plena pandemia, no le ayuda en nada a una jornada electoral que se avecina. Es importante inyectarles limpieza y mucha credibilidad a las próximas elecciones dela intermedia del 2021, porque ahora tendremos una sociedad más exigente y estricta que vivió y superó una pandemia mortal.

A nivel nacional el propio Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló todavía este fin de semana que el organismo electoral autónomo (INE), indagará a los servidores públicos que estén utilizando la pandemia del coronavirus o COVID-19 para promocionar su imagen mediante la repartición de despensas. «Lucrar políticamente con la emergencia sanitaria es un acto de deslealtad con la democracia, violatorio de nuestras leyes. En el @INEMexico investigaremos todas aquellas acciones de promoción personalizada realizadas bajo pretexto de ayudar a la población más vulnerable», aseveró Córdova en sus redes sociales.

Y es que, desde un principio de la emergencia nacional del coronavirus, muchos servidores públicos se les vio repartiendo despensas, pero algunos de plano en su repartición dichos recursos lo hacían en cajas y bolsas con sus nombres y los colores de los partidos que representan, y esto es lo que no se debe de hacer porque causa conflicto electorero.

Hoy más que nunca la exigencia nacional y estatal sin duda será unas elecciones 2021 de las más transparentes y honestas de que se tenga memoria en la vida nacional y estatal, primero porque forjo caracteres dentro de los mexicanos y segundo porque estamos en una cuarta trasformación que ha prometido no cometer pillerías ni actos de corrupción en todo el país.

AMLO reconoce que en gobiernos locales todavía existe la corrupción

También este fin de semana el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que de acuerdo en la encuesta del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) la gente tiene confianza en la nueva administración, pues ya no hay corrupción. Sin embargo, reconoció que “abajo” todavía hay extorsión y en los gobiernos locales aún no entienden que la situación ya cambio. “Abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales que todavía siguen sin entender que esto ya cambio, por más que les mando telegramas: ‘Situación cambio. Cero corrupciones, cero impunidades. Ten cuidado no vayas a terminar en el bote’. Les mando el telegrama, pero muchos no escuchan”, comentó AMLO.

El mandatario federal expresó: “El INEGI le da más confianza, mejor dicho, la encuesta del IINEGI reporta que la gente le tiene más confianza al actual gobierno, y le tiene más confianza porque ya no hay corrupción”.

Chiapas no contrajo deuda pública: Bonilla Hidalgo

La diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo al manifestar su postura respecto a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al Ejercicio 2019, advirtió que el informe financiero refleja austeridad y racionalidad en el gasto público, el cual fue ejercido bajo los principios de transparencia y honestidad, de tal forma, que con el ejercicio democrático llevado a cabo por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas – subrayó la líder parlamentaria- se refleja austeridad y racionalidad en el gasto público, ejerciéndolo bajo los principios de transparencia y honestidad.

Cabe destacar que, en sesión pasada, el pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura aprobó en lo general el dictamen de las comisiones unidas de Vigilancia y Hacienda, relativos a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al Ejercicio 2019, el cual se remitió a la Auditoría Superior del Estado para que rinda su informe general y los informes individuales a este Honorable Congreso.

Uno de los puntos a destacar en el ejercicio público, dijo Bonilla Hidalgo, es que, en esta nueva administración, Chiapas no contrató ninguna deuda pública, logrando ahorros que se han destinado a rubros de suma importancia para el desarrollo de la entidad. Así las cosas. Dixe.