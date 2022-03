Miscelánea

Guillermo Soto

¿Porqué del agrado al rechazo, de la bienvenida al repudio de los chiapanecos a los migrantes en la frontera sur?

Durante el ingreso de las primeras caravanas de migrantes, sobre todo de varios países de Centroamérica, a nuestro país y sobre todo a nuestra región en la costa de Chiapas, la mayor parte de los chiapanecos les dimos una cordial y afectuosa bienvenida a esos migrantes, sobre todo provenientes del llamado triángulo del norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Después de ofrecerles alimentos, calzado, vestimenta, medicinas y sobre todo buen trato; repentinamente todo eso cambió y ahora es a la inversa, del agrado llegamos al rechazo y de la bienvenida ahora nos situamos en el repudio, casi generalizado por parte de los chiapanecos hacia los migrantes de todas esas naciones de transmigrantes.

Resulta que esos primeros éxodos de personas hacia el centro, norte de la república y el sur de los Estados Unidos venían en forma amistosa, pacífica sin agresiones ni violencia. Los costeños siempre amables, calurosos les dimos una firme y sólida recepción de amistad y franca bienvenida. Se apostaron en plazas públicas, calles, avenidas, aceras y banquetas de nuestras poblaciones mientras que, nuestras familias los socorrieron de lo necesario para su sobrevivencia en la medida de nuestras posibilidades, dotándolos de lo indispensable que ellos necesitaron para reponer energías y fuerzas y proseguir su camino con rumbo a buscar mejores niveles y calidad de vida, ya que argumentaban y lo siguen haciendo que, huyen de las masacres que se viven en sus tierras, en sus pueblos, en sus países.

Hondureños no aceptan comer fríjoles y tortillas

Pero, por pecadores algunos están pagando ahora todos los justos, ya ni siquiera buscamos identificarlos sino simplemente son rechazados en forma generalizada, tratándolos de mala forma y etiquetando a algunos de bandidos, sinvergüenzas, ladrones y demás laya que queramos bautizarlos. En principio de cuentas, quienes vinieron a fomentar esa aversión en sus contras, ha sido por parte de los migrantes de Honduras, a quienes se les conoce con el sobre nombre de catrachos. Esas personas fueron las primeras y, creo siguen siendo las mismas, que rechazan contundentemente comer fríjoles y tortillas, aduciendo que ese tipo de alimentos que, para nosotros los mexicanos, son infaltables en nuestras mesas, es con lo que engordan a sus cerdos y sacian el hambre de sus perros.

A todo eso debemos agregarle que, estamos padeciendo una fuerte crisis económica que, no solamente es privativa en nuestra república sino prácticamente se está dando en la mayor parte del globo terráqueo, la gran mayoría de las naciones están sufriendo de aprietos y dificultades en sus finanzas. Así que reza bien el refrán que, lo primero es lo primero y somos nosotros, nuestra familia, nuestro entorno y sí acaso sobra, ya se pensará en abonar a la benevolencia y generosidad hacía otras personas, en este caso, a los migrantes. Y más se vino agravar la situación hasta tensarla al grado de casi rompimiento, después de las agresiones que han venido ejecutando muchos migrantes en Suchiate, rompiendo cercos y puertas que dividen los límites fronterizos entre México y Guatemala.

Migrantes agreden con piedras a la Guardia Nacional

Esas agresiones en un principio habían sido soportadas con audacia, heroísmo y valentía por parte de las corporaciones policiacas mexicanas, entre ellas agentes de Migración, Tránsito del Estado, Vialidad Municipal de Suchiate y otros pueblos fronterizos e incluso Tapachula y Huixtla. Pero más que nada, por parte de la recién constituida y formada Guardia Nacional, que amalgama a soldados del ejército nacional, a marinos de la armada de México y elementos de la desaparecida policía federal, quienes tenían la orden de buscar contener y no dejar ingresar a esa enardecida turba, quienes con piedras, palos y demás armas rudimentarias agreden a las instituciones policiales que nos brindan protección y seguridad a la población mexicana.

Más va tantas veces el cántaro al agua hasta que se rompe, eso ocurrió y sus mismos altos mandos tuvieron que darles la orden de cuidarse y repeler tales agresiones violentas. No obstante, ese tipo de vandalismo no cede y ha continuado incrementándose, más ahora que han recibido la orden de no dejar cruzar a más migrantes, mientras no se haga en forma documentada y ordenada, además en grupos menores de 30 personas cada determinado lapsus de tiempo por día. Ante esto han optado esos indocumentados y facinerosos de huir e internarse por caminos de extravío, de terracería, entre predios rústicos, ranchos y haciendas situadas en nuestra frontera sur, mismos que posteriormente son buscados y detenidos para ser repatriados, pues ya no caben tantos asilados o refugiado en los albergues situados en nuestra región.

¿Qué es lo que sigue? Habrá que esperar con paciencia los ordenamientos que provengan del centro de la república, dígase del gobierno federal. No hay de otra.

¡Buen Día!