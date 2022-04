Asesoría legal

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

¿porque y para que crear un partido político?

Muchos políticos de talla local y nacional quieren formar un partido político para llegar al poder, ya sea como presidentes municipales o diputados locales, muchos, después de ello no tienen más aspiraciones y dejan perder el registro de sus partidos, sin embargo, los partidos políticos son asociaciones de interés público y tienen personalidad jurídica, los partidos políticos en general los rige la Ley General de Partidos Políticos desde mayo del 2014, de hecho, los militantes de los partidos políticos tienen obligaciones y derechos, la conducción de sus actividades de los partidos debe ser de forma democrática, tienen que tener prerrogativas y deben ser transparentes en los recursos económicos que usan, como lo dije anteriormente, todo partido político tiene obligaciones, pero, en caso de incumplimiento de los mismos puede haber sanciones, como todo partido político tienen derecho a asociarse o reunirse de forma pacífica para tomar parte en los asuntos del país, los partidos políticos tienen también personalidad jurídica y patrimonio propio, con registro legal ante el INE o los Organismos Públicos Locales y de igual forma deben promover la participación del pueblo en la vida democrática, pero, muy independientemente de ello, cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legislaturas federales y locales, así como en las presidencias municipales, no darle solo prioridad a los hombres, las mujeres también tienen derecho a ser votadas, el machismo en los partidos políticos debe ser severamente sancionado, y es que, se deben asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los partidos políticos deben promover que las mujeres tengan una vida libre de violencia, la aplicación der la Ley General de Partidos Políticos le corresponde en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Instituto y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales, sin embargo, hay algo en lo que me llama la atención en un partido recién creado y que postuló al que actualmente es presidente de México, ya que la interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de estos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes, esto lo dice la Ley, pero, al parecer tanto los directivos y el dueño de MORENA que es el mismo presidente de la república así como los funcionarios del INE desconocen la Ley General de Partidos Políticos, ya que no debió haberse metido el INE a lanzar una encuesta para elegir al presidente nacional de MORENA, eso le compete elegirlo a sus militantes de ese partido con sus propios recursos no al INE con sus recursos, MORENA es un partido como cualquier otro, no es un partido gubernamental, así el INE haya dicho cuál iba ser la mejor metodología para elaborar las encuestas no debieron haber tenido participación, MORENA no es gobierno, es un partido político común y corriente como cualquier otro, una cosa es ser militante y otra muy distinta ser simpatizante, el militante pertenece a un partido político porque se da de alta en un partido político, y un simpatizante solo simpatiza con la ideología de un partido mas no pertenece a él por lo tanto, en este último no puede tener participación ni voz ni voto en la elección de un presidente nacional para dirigir un partido político, cosa que el INE si lo permitió y muy probablemente violó la Ley General de Partidos Políticos, ya que en el artículo 5 fracción 2 de la mencionada Ley explica que se debe respetar la decisión interna de los partidos políticos, pero, antes, para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo siguiente, la celebración de asambleas por lo menos en 20 entidades federativas o en 200 distritos electorales, y eso, en presencia de un funcionario del Instituto quien lo certificará, el número de afiliados que participen en asamblea estatal deberá ser mayor a 3,000 y en asamblea distrital deberá ser mayor a 300, debe hacerse un documento de manifestación formal de afiliación, que ellos asistieron de forma libre y no acarreados, que conocieron y aprobaron la declaración de principios y el programa de acción y los estatutos, y, en asamblea nacional constitutiva se debió haber elegido a los delegados propietarios y suplentes, de hecho, a ningún partido política nacional o local se le deberá negar el registro, en caso contrario, se estaría violando la Ley General de Partidos Políticos y la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas mexicanas tiene derecho a organizarse para crear partidos políticos y participar conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia en proceso electoral, de igual manera participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución, así como en la Ley General de Partidos Políticos, y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia, los partidos tienen obligaciones, y una de ellas es conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, en concreto, a toda organización se le debe asignar su registro como partido político cuando así lo soliciten cubriendo los requisitos de Ley, no se debe monopolizar la política como se ha practicado entre empresas.