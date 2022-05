Opinión y propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

Preguntas y respuestas para no perder el foco

¿Qué tan aceptable es la violencia? No es aceptable, ni un poco, bajo ninguna circunstancia.

¿Qué tan aceptable es la violencia contra las mujeres? No es aceptable. Ni contra las mujeres, ni contra los hombres, ni los niños, ni los ancianos, ni los animales, ni el medio ambiente ni contra nadie.

¿Las autoridades y las leyes deben combatir la violencia contra las mujeres? Sí claro. Pero no sólo las autoridades y las leyes, sino toda la sociedad en su conjunto debe trabajar para erradicar toda forma de violencia; y no sólo contra las mujeres, sino en general.

¿Es más grave la violencia contra las mujeres? Hablando desde nuestra ignorancia, podríamos decir que sí; ya que es una violencia interculturalizada. Tanto así, que muchas veces se cometen actos que conllevan violencia y no nos damos cuenta. Por eso es importante tomar consciencia de ello y trabajar para romper dichas inercias culturales negativas.

¿Está bien manifestarse? Sí, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. ¿Está bien protestar? Sí, también es un derecho. El derecho de disentir y de cuestionar a la autoridad; así como también de exigirle que cumpla con su responsabilidad en la aplicación de la ley.

¿Está bien la manera como las mujeres se han manifestado en días recientes en las calles de la CDMX? No. No debe confundirse el derecho de manifestación con el vandalismo. No existe el derecho al vandalismo y en su afán de protestar, se cometieron excesos fuera de lugar.

¿Qué excesos se cometieron en la manifestación? Daños en propiedad pública y en propiedad privada, así como lesiones, básicamente contra mujeres policías que no hacían más que su trabajo.

¿Por qué las manifestantes cometieron esos excesos? Probablemente por no sentirse ni escuchadas ni atendidas; ya que pareciera no haber una clara política de Estado que enfrente la violencia de género y articule acciones congruentes e integrales para ir solucionando el problema en todos los niveles sociales; y menos aun cuando hay tantas mujeres que han sido lastimadas o incluso perdido la vida por hechos violentos y la autoridad se ha mostrado omisa, lenta o en el peor de los casos hasta complaciente con dichas situaciones.

¿Existen las vías legales para escuchar sus demandas, atenderlas y resolverlas? Sí. La propia manifestación es una vía legal, aunque los actos vandálicos no. Otra vía es la organización; y no como “colectivos”, sino como Organizaciones de la Sociedad Civil, legalmente constituidas, con programas de acción, responsables y datos de contacto, que les permitan dialogar seriamente con las autoridades y empujar en pro de sus demandas. Lejos del anonimato, los excesos y la estridencia de los días recientes. Una más es a través de los Diputados y Senadores, que no debemos olvidar; son representantes populares y ocupan posiciones que les permiten tomar decisiones que a la postre se convertirán en leyes que hagan de ésta, una sociedad más cuidadosa de sus mujeres. Nos conviene a todos. Finalmente, ahí les va una propuesta: ¿Por qué no crear un ombudsman feminista? En un país tan machista como éste, tener una figura que cuide expresamente por los derechos de las mujeres desde una posición institucional, quizá ayudaría a que ya no veamos a nuestras mujeres actuar como hace unos días.

Ojalá que sí.

Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.