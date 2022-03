Letras Desnudas

Mario Caballero

¡Prensa vendida!

Cada semana, la canciller Ángela Merkel pronuncia un mensaje público. En el más reciente salió en defensa de sus críticos. Una postura en verdad singular para estos tiempos.

La canciller sabe que en la discrepancia y en la voz que cuestiona está, a un tiempo, el aguijón de los abusadores y el oxígeno de la democracia. Porque ningún líder político por muy pequeño o grande que sea debe inclinarse por la censura. Al contrario, debe alentar el respeto a quienes vigilan la realidad con independencia del poder. “Los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica”, ha dicho la también química.

Frente a los gobernantes que desacreditan cotidianamente a la prensa, Merkel respeta la contribución de quienes, a través de las páginas, las cámaras o los micrófonos, han de ser impertinentes con el gobierno, que con una pregunta incomodan al poderoso o evidencian abusos que sin el escrutinio periodístico hubieran permanecido ocultos.

La sociedad necesita que toda la información que ofrecen las autoridades sea contrastada desde otras perspectivas. Es vital que a partir de eso se susciten polémicas, de las que se nutre la democracia. Sin periodismo no hay democracia, dice un dicho. Creer que el patriotismo sea lealtad absoluta y silenciosa al poder es una aberración común en los tiranos.

Lo ejemplifiquemos con el caso Merkel frente a la pandemia del coronavirus. Desde muy temprano ella fue enfática en mostrar la gravedad. Nunca minimizó el peligro que considera el más complejo desde la Segunda Guerra Mundial. Y si ha logrado representar un liderazgo ejemplar en esta emergencia sanitaria es, sin duda, porque sus decisiones vienen del razonamiento, propio de una persona de ciencia, pero también por dar apertura y respetar los cuestionamientos.

Ante el crecimiento acelerado de contagios en Alemania su administración no estuvo exenta del reclamo social. La prensa reveló la crisis en toda su crueldad. La canciller, buscando una respuesta que facilitara superar el camino de contagios y de muerte, no perdió el tiempo en confrontaciones con la prensa, ni en fanfarronerías.

Hasta el momento, el coronavirus ha alcanzado en Alemania una cifra que rebasa los 177 mil contagios confirmados. No obstante, tiene la tasa de mortalidad más baja que en otros países, que es de 0.8%, con poco más de ocho mil muertos. ¿A qué se debe? A que Ángela Merkel acepta su ignorancia en muchos aspectos, por eso busca el consejo de los especialistas, sin entregar toda su confianza a una sola fuente de información.

Ella misma corrobora los datos, lee los informes con apoyo de expertos, compara diferentes puntos de vista. No está casada con una sola línea de acción. Si lo que empezó no le funciona, cambia. En otras palabras, sus decisiones son firmes y está en constante comunicación con sus funcionarios.

La canciller no busca el respaldo ciego a sus opiniones y tampoco llama ciencia a las ocurrencias. No apela a las creencias religiosas para enfrentar la contingencia sanitaria, sino a la técnica. Y entiende que hasta el conocimiento científico debe estar sujeto a objeciones, y por eso no sólo tolera sino además fomenta la crítica. Con todo ello, la información que difunde el gobierno de Merkel y su equipo de especialistas suscita confianza pública.

El coronavirus puso a prueba a todos los dirigentes del mundo. El caso Merkel será uno de los ejemplos más claros de responsabilidad pública. No así el caso de Andrés Manuel López Obrador, quien tras el azote del virus en China y en algunos países de Europa como España o Italia rechazaba visiblemente el aseo de manos, el distanciamiento social y besaba a mujeres y niños en sus giras. Mientras por otro lado insultaba a sus críticos. Se convirtió en el ejemplo mundial de irresponsabilidad.

CONTRA LA CRÍTICA

En muchísimas ocasiones hemos sido testigo de los insultos del presidente a la prensa. A los periodistas les ha dicho “chayoteros”, “fifís”, “gacetilleros de la mafia del poder”. Al periódico Excélsior lo llamó “inmundo pasquín”, a Enrique Krauze “conservador con apariencia de liberal” y a Carmen Aristegui “mirona profesional”.

Hace poco, ante los cuestionamientos que varios medios nacionales y extranjeros hicieron a la estrategia del gobierno federal contra la contingencia sanitaria del Covid-19, respondió: “No hay un periodismo profesional, independiente, no digo que objetivo, porque eso es difícil, la objetividad, es muy relativa pero ética. Son muy lejos de eso. No generalizo, pero no supieron entender la nueva realidad. Le siguieron con lo mismo, desesperados, optaron muchos por la mentira”.

Preocupa el tono con que López Obrador se dirige a la prensa. Porque cuando él habla no habla cualquier persona, sino el presidente. Cada insulto, cada descalificación viene desde el poder. Nadie se equivoca al decir que éstos no son buenos tiempos para el periodismo, porque ante la crítica viene la agresión presidencial. “Si ustedes se pasan, pues ya saben cómo les va”, dijo en una mañanera.

Hace unos días se supo que la agencia de noticias Notimex, dependiente del Estado, está siendo usada para atacar a periodistas antagonistas al gobierno de López Obrador, a los que critican a la directora, Sanjuana Martínez, o que cuestionan la información difundida por la misma agencia.

Una investigación de Artículo 19, Aristegui Noticias y Signa-Lab reveló que Notimex empleó recursos públicos para atacar, desde cuentas falsas de Twitter, a la reconocida Marcela Turati, Lydia Cacho, Dolia Estévez, Álvaro Delgado, Enrique Krauze, Julio Hernández, María Scherer, Julio Patán, entre muchos otros.

Coordinados por el director de Noticias Internacionales, Erik Muñiz Soto, trabajadores de la agencia abrieron el chat “The Avangers N”, donde recibían los nombres de los que debían ser atacados y donde les daban argumentos para arremeter desde las cuentas falsas. La misma red de bots de Sanjuana también ha sido utilizada para alabar los supuestos logros de la directora, de la agencia y del gobierno federal. Una captura de pantalla, dice: “Hola Avangers me pide Erik que le demos con todo lo que tengamos a este reportaje de Proceso”.

Martínez despidió a más de 400 empleados de Notimex, y éstos ahora exempleados contaron a Artículo 19 la manera en que se les persiguió y desprestigió en redes sociales. Hubo casos en que les hackearon sus cuentas para robarles información y fotografías personales.

Carmen Aristegui fue duramente ajusticiada por los bots de Sanjuana por dar a conocer que esos mismos bots atacaron a la periodista Roberta Garza, quien se negó a publicar en el periódico Milenio un texto sin fuentes que le enviaron desde Notimex.

Ahí está la investigación y las pruebas de que desde la agencia oficial del gobierno de AMLO se están silenciando periodistas y dañando el prestigio de los opositores políticos. No hacer nada sería tanto como fomentar la corrupción y tolerar la impunidad.

¿RECTIFICAR?

En estos tiempos de crisis, Merkel es la política más exitosa de Europa y un ejemplo para todo el mundo; López Obrador un ejemplo de lo que no debe hacerse. Ojalá rectifique y entienda que el periodismo crítico tiene la función de contribuir a un México más democrático y más libre, que mucho nos hace falta. ¡Chao!

