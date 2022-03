Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Preocupante que en la Cámara de Diputados se hable diferente lenguaje con fenómeno migratorio

El fenómeno migratorio de la frontera sur de México, seguirá hablando mucho y seguirá siendo el Talón de Aquiles, bajo la mirada de los Estados Unidos, que a la hora que digan nos pondrán en el muro del fusilamiento, o al menos tienen todos los ingredientes para hacerlo. Eso de que, en la misma cámara de diputados, se hable diferente idioma entre los legisladores federales, y unos digan una cosa y otro algo totalmente diferente, es muy preocupante. Alarma que, en la máxima tribuna del país, haya una torre de babel con relación al fenómeno migratorio del sur de México.

Hay legisladores federales que consideran que todo va viento en popa con la migración en el sur del país. Mientras otros representantes populares advierten que no solamente hay violaciones a los derechos humanos, sino los migrantes deben de tener trabajo y comida en México. Hay más interés por ayudar a un extranjero que a un nacional.

El recorrido legislativo que hicieron los diputados federales por Tapachula, mostró también que el tema más trascendental en al país en estos momentos como es el fenómeno migratorio, piensan que es un tema de humanidad solamente, y no un tema de seguridad nacional. Es bien cierto que migración podría significar humanidad, pero si en efecto estarían ingresando al país los pobres y los que son amenazados en los países centroamericanos, pero lamentablemente un porcentaje alto de los que ingresan son pandilleros, delincuentes o facinerosos.

Debe haber humanidad con los éxodos y migraciones, totalmente SI, pero desde que aparecieron las caravanas migratorias el común denominador es que es un problema grave de seguridad nacional también, porque se ha metido al territorio mexicano gente de toda calaña que bien huyendo de sus países porque tienen órdenes de aprehensión. Hay que decirlo fuerte, que en varios países de Centroamérica las penas en contra de los pandilleros se han “endurecido” y eso ha provocado desde el 2018, que estratégicamente se entrometan los extranjeros a México.

Humanidad SI, pero también debemos exigir “seguridad nacional”, porque es falso de que el Instituto Nacional de Migración, (INM), venga haciendo un trabajo responsable e inteligente con la gente extranjera que está ingresando, porque muchos de ellos entran con documentos falsos, y son unos grandes delincuentazos. Ese desacuerdo de ideas diferentes de los que vinieron a supervisar como fueron los diputados federales entre ellos todos los coordinadores de la fracción parlamentaria es sumamente grave, y aquí ya se muestra que hay problemas de seguridad nacional, y como alguien dijo, hasta árabes están cruzando el rio Suchiate y están ingresando a país azteca con miras a irse a los Estados Unidos. ¿Quiénes serán? ¿Sabrán sus nombres’?

Ojalá el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, recorriera la frontera sur de México y se diera cuenta con sus propios ojos, que lo que se dice en la capital dela república mexicana es muy diferente a lo que se está dando en el sur del país. Aparte de que es una vergüenza nacional la frontera sur con sus instalaciones de organismo federales y totalmente “enmontadas” es una puerta donde está entrando el peligro de muerte para los mexicanos. Porque aparte de la falta de regulación migratoria, que no se sabe quiénes están entrando, ahora hay que ver la salud pública del sur, porque nadie puede negar que es más fácil que ingrese la cepa del coronavirus por el sur de México, que por la frontera de los Estados Unidos.

Hoy el problema no solamente es migratorio sino de salud pública. Cualquier migrante que se contagie en Centroamérica, el virus lo puede traer a México y no necesariamente lo debe de traer un chino, puede ser un Centroamericano. Dios nos agarre confesados. Ver para creer.

La delegada de migración en Chiapas Yadira de los Santos, no está capacitada para esa función de trabajo.

El coordinador parlamentario federal del Partido Encuentro Social, el diputado federal Jorge Arguelles, fue categórico al señalar que la delegada regional de migración en Chiapas, Yadira de los Santos, no está capacitada para esa función de trabajo migratorio. Además, dijo que pretendió engañarlos a la comitiva de diputados federales, porque le dieron solamente una “manita de gato”, a la Estación Migratoria Siglo XXI. Las declaraciones fueron tomadas por Televisa, televisión Azteca y El Universal.

Muñoz Ledo: Visita de diputados a estación migratoria fue una burla

El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo consideró que la visita de un grupo de legisladores, incluida la presidenta de San Lázaro, Laura Rojas, a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, «fue un maquillaje, un desastre y una burla». En su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo manifestó que dialogó con varios migrantes, quienes le confesaron que son maltratados. El diputado insistió en que el Gobierno de México se deja presionar por Donald Trump, ya que selló la frontera sur con la Guardia Nacional.

“México no tiene por qué hacerles caso (a Estados Unido). Nosotros estamos obligados por la Constitución del país, artículos y por tratados internacionales a dejar pasar a los migrantes mediante registro, verificando que no sean criminales o no estén sometidos a un juicio”. (Sic).

Grosero y descortés el titular del INM, Francisco Garduño con la comitiva de los diputados federales que visitaron Tapachula.

Hasta una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podría ser acreedor el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño, quien fue descortés, incivil y hasta grosero con los diputados federales que visitaron este lunes la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula. Prácticamente los ignoro, donde solamente los saludó y se fue del edificio migratorio con la delegada estatal Yadira de los Santos, y dejó al director de la Estación Siglo XXI, para que los atendiera a la Comisión legislativa de la Cámara de Diputados. Por cierto, también a este recorrido de los legisladores federales por la frontera sur, no invitaron a la CNDH y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En síntesis, fue un recorrido legislativo que dejó mucho que desear para los diputados federales que ni siquiera se fueron a parar al límite fronterizo del rio Suchiate, que hacen la frontera entre México y Guatemala. Prefirieron por el recorrido legislativo de confort que por el quemante del sol. O sea, nunca conocieron el límite de la frontera sur, donde empieza la patria mexicana-

Gurria Penagos recibió a la Comisión de Diputados Federales. – El Presidente Municipal, Oscar Gurría Penagos recibió a la Comisión de Diputadas y Diputados Federales que realizaron una visita a Tapachula, con el objetivo de conocer la situación migratoria en la frontera sur del país, que se registra desde octubre del 2018. Advirtió poco antes de la primera reunión de trabajo, que Tapachula ha coadyuvado con el Gobierno Federal a través del programa de emergencia social por medio de la Secretaría de Bienestar que brinda apoyo humanitario a migrantes en proceso de refugio ante Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Así las cosas.