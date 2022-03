Asesoría Legal

Presidencias municipales y sus funciones

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los presidentes municipales de todo el país podrán reelegirse una vez más, al menos los que están en su primer periodo, los que están en su segundo periodo podrían buscar la diputación local o federal para este 2021, la mayoría de las presidencias municipales del país no son gobiernos de puertas abiertas, los y las presidentas municipales tienen un asesor o un secretario particular para atender cuando puede a los ciudadanos, no tienen ni llevan ningún control sobre las personas que atienden, todo lo toman a la ligera, y es precisamente en esta ocasión cuando se va a decidir si un presidente fue bueno para su pueblo o no, el 2021 es importante para muchos políticos y funcionarios, el éxito de todo presidente municipal es tener un gobierno de puertas abiertas no de puertas cerradas, cuando un presidente municipal no atiende a su gente que lo llevó a ser presidente municipal es abandonado en las urnas y no vuelve a reelegirse, no se trata de comprar votos a las personas tratando de tapar el daño de 2 años y medio por no poderlos atender, sino se trata de atender a la gente cuando menos dos veces por semana el propio presidente municipal, es importante decir que MERCADOTECNIA DE MEXICO del Lic. Julio Cesar Zamudio a nivel nacional ha evaluado un sin de presidencias municipales y los resultados de la población es totalmente distinta, hay presidentes municipales hombres y mujeres que son muy queridos y otras son odiadas por su misma gente, hay de todo, mas no puedo revelar los secretos de la gente porque sería falta de ética profesional, en relación a los presidentes municipales está el ejecutar las decisiones del Ayuntamiento, ser el conducto para presentar las iniciativas de Ley en materia municipal, cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos aplicables en el municipio, dentro de sus funciones de un presidente municipal también está nombrar y remover empleados y funcionarios cuya designación sea exclusiva del Ayuntamiento, preside las sesiones del gobierno municipal, se puede también requerir el auxilio de la fuerza pública siempre que resulte necesario para el ejercicio de las funciones del gobierno municipal, lo que sí puedo decir es que la mayoría de las presidencias municipales que encabeza una mujer y dirigida por una mujer (no manipulada por su esposo u otro hombre) las gestiones han salido muy buenas, eso no quiere decir que los presidentes municipales varones no hagan buena gestión, sino que es hasta un 25 % del total de los presidentes municipales del país que su gestión es buena, tener un gobierno de puertas abiertas desde el inicio de la administración es bueno porque no hay que pensar únicamente en ser presidente municipal, no se trata de cavar una tumba política, sino de sumar gente a su favor para que cuando quiera buscar la candidatura a diputado local, federal, senador o gobernador éste sea apoyado por su propio pueblo, no importa si otras personas no lo conocen, el mejor abogado de un o una presidenta municipal es su propio trabajo, en un Ayuntamiento las personas pueden ser atendidas por el Secretario del mismo, el Síndico o el Oficial Mayor, se avecinan buenas cosas para nuestro país para este 2021, un presidente municipal tiene que buscar por todas las formas habidas y por haber promover su municipio para que haya economía para su gente, es importante ser querido y no odiado, ¿Cómo se hace? Coordinarse directamente con la o el encargado de Turismo para promover nacional e internacionalmente al municipio, invitar a las empresas automotrices fabricantes para que instalen ensambladoras en su municipio, buscar las mejores alternativas y que los empresarios encuentren en el municipio seguridad, estabilidad, apoyo por parte de las autoridades municipales para que no les pongan muchas trabas y que puedan abrir sus puertas y les den trabajo a la gente local, invitar también a los empresarios hoteleros nacionales e internacionales a establecerse, convertir en destino turístico el lugar, no se necesita una playa, cosas antiguas ni nada por el estilo, se necesita que los empresarios se junten con las autoridades locales y pongan en marcha diversos proyectos y que traigan al municipio economía, que se sienta que hay calor y solidaridad de la gente local, los mexicanos son entusiastas, cuando la gente local se da cuenta que hay algo de turismo ellos mismos hacen sus antojitos regionales y les va bien con sus ventas y eso es bueno porque la gente tiene gastos, dentro de sus funciones de los presidentes municipales está apoyar a su gente local para que haya economía, ¿de que manera? Promoviendo su municipio que presiden ante empresarios y turistas, usar las redes sociales para promover algún proyecto que sea del agrado de la gente, en estos tiempos de pandemia la gente ya no acuden a las playas por miedo a contaminarse, existen muchas alternativas del turismo, incluso, hacer recorridos por las noches de gente disfrazada que pueda promover el municipio con los turistas locales, nacionales e internacionales, en fin, a la gente es muy curiosa, les gusta lo oculto, no me refiero a cosas de brujerías sino a las actividades que sucedieron en el municipio hace más de 100 años, crear mitos y leyendas, en fin, hay muchas actividades que se pueden hacer en un municipio con el apoyo y la colaboración no solo de las primeras autoridades locales sino también de los empresarios y en el cual, todos salen ganando, autoridades locales, empresarios y pueblo en general.