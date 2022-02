Asesoría Legal

Procesar a autoridades estadounidenses ante la CPI

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Para Estados Unidos es muy fácil culpar a México y otros pases de contrabando de droga, sin embargo, Estados Unidos es el único que se para el cuello internacionalmente dejando en pésimo estado a México, por ejemplo, hay muchas personas mexicanas que están detenidas, procesadas y sentenciadas en ese país, ante los demás países Estados Unidos es el único que brilla y que su “reputación” es “intachable”, mas no es así, las autoridades estadounidenses también son cómplices de todo el contrabando que entra a Estados Unidos, a México lo han tachado de lo peor, ha sido criticado duramente por el nefasto presidentito de juguete Donald Trump quien por cierto se mete en todo lo que no le importa, este sujeto ha intentado por todos los medios violar la soberanía de México con su viejo pretexto y excusa que él podría limpiar México de todos los carteles de la droga, a los mexicanos lo que menos le importa son sus estúpidas políticas de querer acabar con el narco, Donald Trump es descendiente de inmigrantes así que no puede escupir porque en la cara le cae, con la caída de Guzmán Loera Estados Unidos se pavoneó una vez más, sin embargo, las más altas autoridades de Estados Unidos deben ser investigadas porque se necesita que las autoridades de Estados Unidos se hagan como que no ven y eso me imagino que les reditúa muchísimo dinero, tanto el FBI como la DEA deben ser investigadas y estoy seguro que caerán muchos elementos importantes, no es decir que cayó Cienfuegos y criminalizarlo más de lo que ya está, sino, la pregunta es, ¿Qué autoridades de Estados Unidos están detrás de todo el contrabando que ingresa a Estados Unidos? Estados Unidos ante los medios de comunicación da a conocer su lista de personas que están involucrados en actividades ilícitas, sin embargo, ¿a ellos quien los juzga? Los estadounidenses deben ser investigados y de resultar responsables de hechos delictuosos que es lo más seguro que sean procesados y sentenciados de la misma manera en como ellos han sentenciado a mexicanos y otros personajes extranjeros pero por una Corte Internacional, no en Estados Unidos, porque si no gozan de toda la impunidad, es importante recalcar que todos los seres humanos tenemos errores y los que están en prisión de Estados Unidos probablemente son responsables y otros son inocentes, pero, no es para criminalizar a México y decir las peores palabras de nuestro país, por ahora, los estadounidenses lo único que hacen a la humanidad en estos tiempos es contagiarlos de coronavirus, porque a como se dan las cosas, el coronavirus es cierto que debió haberse dado en algún laboratorio chino y emprender la guerra contra Estados Unidos, desde su Presidente hasta los mandos más bajos de Estados Unidos deben ser investigados también, lo siento por las personas que viven en la zona de la frontera norte porque gracias a los estadounidenses familias enteras se han enfermado y muchos han muerto y otros se han medio recuperado como han podido, aquí lo importante es enviar documentos a la Corte Penal Internacional para que investiguen a los altos mandos de Estados Unidos por tráfico de drogas en aquel país y dejar de crear culpables para que mientras otras personas caen y hacen quedar mal a sus países de donde pertenecen Estados Unidos queda como un héroe y no lo es, Estados Unidos también tiene delincuentes en sus filas de gobierno, los medios de comunicación deben minimizar las detenciones y extradiciones de mexicanos a Estados Unidos porque lo que aquel país quiere es quemarnos más y más, Donald Trump con sus palabras genera polémica, al parecer le gusta brillar opacando a los demás, este sujeto padece trastornos mentales y un personaje así no debería estar gobernando un país porque se le cataloga como enfermo mental, los estadounidenses han matado y violado en otros países y nadie les hace nada, son intocables por el solo hecho de ser estadounidenses, se le recuerda a Estados Unidos que ellos viven en terrenos que en épocas anteriores les robaron a México, son unos vulgares ladrones, eso es lo que son, de hecho, la Corte Penal Internacional (CPI), antes que un tribunal, es un sujeto de derecho internacional, en tal virtud, el primer elemento a tomar en cuenta es la voluntad soberana de los Estados a someterse a las reglas y permitir la interferencia extranjera o internacional en sus asuntos, de allí que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Estados Unidos no es un Estado miembro de la Corte Penal Internacional, en el año 2000 cuando estaba como presidente de Estados Unidos Bill Clinton se firmó el Estatuto de Roma, sin embargo, el tratado jamás fue presentado para su ratificación en el Congreso, de hecho, Estados Unidos no lleva buena relación con la Corte Penal Internacional porque les ha negado visas a personal que trabaja en la CPI, se debe iniciar inmediatamente una investigación en contra de Estados Unidos por parte de la Corte Internacional mencionada empezando por su presidente Donald Trump y sus más altos mando de la DEA y del FBI, muy probablemente sus más altos mandos están involucrados en todo lo que entra a Estados Unidos, no solo es detener a mexicanos y mandarlos a Estados Unidos para procesarlos y sentenciarlos, es un abuso lo que las autoridades estadounidenses hacen, ellos también permiten la introducción de drogas a su país y no deben criminalizar a México, Estados Unidos no debe tener el control de nada en el mundo porque es un país común como cualquier otro, en las guerras los soldados estadounidenses han violado mujeres y niñas, han hecho masacres a personas civiles, y, con el pretexto de combatir al narco quieren violar la soberanía de México diciendo que van a limpiar al país, mejor que vayan y se limpien el trasero y que las primeras autoridades de otras naciones se unan y pidan investigaciones por actos arbitrarios de autoridades estadounidenses y en contra del actual presidente Donald Trump ante la CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI).