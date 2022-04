Asesoría Legal

Promoción Internacional A México

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante que como mexicanos tengamos la iniciativa de crear proyectos y presentarlos a inversionistas extranjeros para acrecentar la economía, México se encuentra estancado económicamente, ha entrado a una recesión muy fuerte, la mayoría de los proyectos se han quedado parados porque el Gobierno Federal no aprueba recursos de nada porque para ellos todo es corrupción, probablemente había corrupción pero era también un ambiente más desahogado económicamente hablando, las oportunidades para los mexicanos se ha cerrado totalmente, no hay inversiones suficientes en México, los millones de personas que estaban pobres ahora pasaron a pobreza extrema, México ha tenido duros golpes al igual que en otros países como Venezuela, África, Haití, etcétera, en primer lugar es la recesión en la que se encuentra México desde 2018, seguido por la pandemia brotada desde diciembre de 2019, ambas partes están pegándole duro a este país, no contando que los migrantes procedentes de otros países se encuentran varados en el nuestro y esto podría ocasionar un brote de enfermedades graves, los gobernadores como Sonora en el cual no hace absolutamente nada en el tema de migración, incluso, se encuentran en pañales, ya que no solo en ese Estado es grave el tema de la Migracion sino también de homicidios y las personas no quieren invertir así, se está diseñando por parte de MERCADOTECNIA DE MEXICO, BIENES RAICES Y ESTRATEGAS PRIVADOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO un proyecto donde se propone a México como sede de inversiones internacionales debido a que en Estados Unidos existe un brote desproporcionado de Covid 19, se les invitará a todos los empresarios internacionales de todos los giros para invertir en México, incluyendo los grandes casinos, hoteles, restaurantes, ensambladoras, telecomunicaciones, automotrices, productos de consumo masivo de otros países, etcétera, buscamos colocarnos como el país número uno en fuentes de trabajo no solo para los mexicanos y mexicanas sino para todas las personas procedentes de muchos países, podemos lograrlo, daremos a conocer a las más altas autoridades nuestro proyecto, pero más que un proyecto, es iniciativa de MERCADOTECNIA DE MEXICO, y es que debido a que el gobierno federal no brinda confianza para las inversiones en nuestro país no habrá inversiones, se debe recuperar el empleo formal, hay que implementar las mejores estrategias mercadológicas para atraer a inversionistas extranjeros, que curioso que nos haya tocado al peor gobierno en los momentos más difíciles, lamentablemente AMLO desde que inició su gobierno ha estado muy mal asesorado, ha implementado fallidas políticas, se han derrumbado grandes empresas, inversionistas extranjeros no quieren invertir en nuestro país porque no hay como avalar que tenemos un gobierno seguro, sin embargo, quiero comentar que, Andrés Manuel López Obrador no es México, hay Estados del país que no lo quieren y que la inversión extranjera en los Estados donde no existe MORENA la inversión está más que asegurada, desde que inició la actual administración federal los inversionistas han despreciado de alguna manera a México debido a que también ha desaparecido la promotora del turismo mexicano, sin embargo como mexicanos no hay que usar las redes sociales para cosas ilícitas, sino para promover cada rincón de nuestro país para que atraiga a inversionistas, los mexicanos tenemos mucha iniciativa, pero con un gran esfuerzo se sale adelante, los Diputados Federales y Senadores respaldan cualquier inversión para nuestro país, México se encuentra en las condiciones buenas para recibir a inversionistas extranjeros, hay que dejar de pensar que los que invierten es solo lavado de dinero o que pertenecen a la delincuencia organizada, nada que ver, una vez más México abre sus brazos al mundo entero y le da la bienvenida a los inversionistas internacionales, una de las grandes ayudas que puede hacer gobierno federal es en extender permisos para que los inversionistas abran fuentes grandes de empleo, no poner trabas ni tantos requisitos, como México no hay dos, podemos llegar a ser una gran potencia mundial, ¿Por qué no?