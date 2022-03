Linotipe@ndo…

Promovemos acciones para erradicar la violencia: Llaven Abarca

Luego de señalar que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de las Fiscalías de Materia se encuentran realizando acciones conjuntas para atender la violencia familiar y fortaleciendo las estrategias para prevenir esta incidencia delictiva desde el inicio de la contingencia sanitaria, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, dio a conocer que derivado del Plan Estatal Emergente COVID-19, que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ese órgano de procuración de justicia está dando puntual seguimiento a las denuncias a fin de garantizar los derechos de las víctimas del delito. En ese sentido el funcionario estatal agrego que, «Estamos muy pendientes de la violencia en contra de las mujeres y ante la cuarentena hemos redoblado esfuerzos para prevenir y erradicar esta incidencia delictiva que afecta a mujeres, niños y niñas de Chiapas». Llaven Abarca, así mismo afirmó que, las fiscalías de la Mujer, Adolescentes y Derechos Humanos, así como el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) y del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA), se encuentran trabajando de manera conjunta para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género: «Estamos fortaleciendo acciones y promoviendo escenarios para erradicar la violencia en Chiapas». El inquilino del inmueble ubicado en el libramiento norte subrayó de igual forma que el número de teléfono 6172300 extensiones 17594, 17638 y 17569 del CEJUM esta al servicio de toda la ciudadanía para recibir atención integral por violencia familiar y 17496 del CENTRA, además del celular 9616100063, para solicitar atención psicológica-emocional y contención de crisis ante la presente emergencia sanitaria. Por ultimo el impartidor de justicia en esta entidad acoto, que esa fiscalía reitera su compromiso para garantizar el Estado de derecho y una procuración de justicia más humana y siempre al lado de la gente con una política de cero tolerancia y cero impunidad…ver para comentar

DURO GOLPE AL “HUACHICOL” ASESTA LA DELEGACION DE LA FGR. VILA CHAVEZ

Y ya que estamos con el tema de fiscales amigo lector déjame comentarte que el delegado de la fiscalía general de justicia en esta entidad Alejandro Vila Chávez, informo que Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), Adscritos a esa delegación General de la República en este estado llevaron a cabo el aseguramiento de por lo menos 20 mil litros de hidrocarburo, que encontraban ocultos en un tanque tipo cisterna en el municipio de Reforma. Vila Chávez agregó que según los informes obtenidos de la Policial Homologado (IPH) los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento a un oficio de investigación, tras haber recibido una denuncia anónima vía teléfono, al mismo tiempo el funcionario de la FGR en esta entidad aseguró que fue en las inmediaciones de la ranchería Vicente Guerrero perteneciente al municipio de Reforma Chiapas, donde se encontraba un tracto camión que almacenaba hidrocarburo presuntamente para su comercialización ilegal. En ese sentido el fiscal de la federación en Chiapas subrayó que los elementos de la Policía Federal Ministerial, se traslado al punto previsto en la denuncia, donde aseguraron el tanque tipo cisterna (pipa), con capacidad de 30 mil litros, que contenía un líquido trasparente con un total de 20 mil litros de hidrocarburo. Al finalizar el fiscal federal acoto, que por esos hechos los agentes pusieron a disposición a los asegurados ante el representante social federal, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por el delito en materia de hidrocarburos contra quienes resulten responsable…sin comentarios

COCINAN NUEVO ATENTADO A LA DEMOCRACIA: PRD

La dirigente Nacional del PRD, Karen Quiroga Anguiano, señaló que ni bien salimos de la “Ley Bonilla” y ahora ya están cocinando un nuevo atentado contra la democracia al modificar la Constitución del Estado de Veracruz, pero no nos vamos a quedar callados y con los brazos cruzados, -dijo- “Vamos a denunciar cualquier intento de legislar a modo, pues existen casos de sobra donde la ley se a torcido para beneficio de amigos del régimen”. De igual forma la lideresa del partido del sol azteca adujo que, El Congreso de Veracruz está obligado a frenar las pretensiones de la mayoría parlamentaria y evitar que se legisle a modo pues con ello se pone en riesgo la democracia en aquella entidad. Quiroga Anguiano, agregó que, “No acabamos de salir de la “Ley Bonilla” y ahora nos enteramos que ya están cocinando un nuevo atentado contra la democracia, se trata de la “Ley Nahle”, que tiene cómo propósito quitar los candados en la Constitución Local de Veracruz para que una persona no nacida en el estado, participe en la elección”, al mismo tiempo de enunciar que, de aprobarse esa iniciativa en el Congreso Estatal veracruzano podrán ser gobernadores las personas no nacidos en el estado, reforma que tiene el propósito de beneficiar a la Secretaria de Energía, Rocio Nahle, quien tiene la intención de gobernar en la entidad veracruzana, a pesar de ser originaria de Zacatecas. Así mismo en tono molesta afirmo que de acuerdo con la ruta que tiene en el Congreso de Veracruz, explicó, este mes se aprobará la iniciativa para que recorra las alcaldías y pueda entrar en vigor cuando arranque el año electoral, por lo que desde la Dirigencia Nacional hacemos un llamado a impedir este atentado a la ley. “Es vergonzoso cómo la 4T, subrayó- tuerce la ley para que sus allegados puedan ocupar cargos públicos o de elección popular sin cumplir los requisitos de ley, borrando de un plumazo logros que tomaron años plasmar en las leyes”. Hoy les comento a todos que sobran ejemplos de cómo la 4T modifica la ley a su conveniencia. En febrero de 2019 la Cámara de Diputados aprobó la famosa “Ley Taibo” para que el escritor y promotor cultural Paco Ignacio Taibo II, quien nació España, pudiera asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica, sin ser mexicano de nacimiento». Al finalizar remarco, “Otro ejemplo es la “Ley Bonilla” que pretendía ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador de Baja California, hecho que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de meses de tenerlo en análisis y de que se interpusieron diversas acciones de inconstitucionalidad” …ver para comentar…por hoy hasta aquí la dejamos, nos agendamos para el lunes DM…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK