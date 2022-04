Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Propone “el güero”, plan de titulación gratuito para estudiantes…

el senador Manuel Velasco Coello, dio a conocer que Frente a las duras condiciones económicas que enfrentarán miles de estudiantes universitarios para concluir su carrera tras la pandemia del COVID19, propondremos que se incluya en el Plan de Emergencia Nacional un programa de Titulación Gratuita. Día Del Estudiante. El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, presentó una iniciativa para que las universidades públicas y privadas se coordinen con la SEP a fin de absorber los gastos de titulación de los estudiantes con alto rendimiento escolar. La propuesta, que busca reformar el artículo 48 de la Ley General de Educación, destaca que tener un título mejora los resultados en el mercado laboral, además de que permite a los egresados recibir salarios considerablemente superiores. La iniciativa tiene como objetivo establecer que las instituciones públicas y particulares de educación superior se coordinen con la secretaría de educación Pública para que esta última pueda absorber el costo del trámite de los estudiantes de alto rendimiento educativo. Cuando menos el senador Velasco Coello está haciendo su chamba y no anda buscando otras cosas como algunos senadores chapulines que ya militaron en su partido y ahora son de MORENA…ver para comentar

ANALIZAN INICITIVA CIUDADANA SOBRE NUEVA LEY DEL AGUA: ROBERTO RUBIO

Bueno y ya que estamos hablando de los verdes, déjame comentarte amigo lector que el diputado federal chiapaneco Roberto Rubio, señalo que como presidente de la comisión de medio ambiente, sustentabilidad, cambio climático y recursos naturales sostuvo una importante reunión virtual con la Senadora por Yucatán, Verónica Camín, la organización agua para todos y el consejo ciudadano del agua de Yucatán, con el objetivo- dijo- de analizar en conjunto la iniciativa ciudadana de la nueva ley general de aguas.

así mismo el legislador federal agrego que, Es indudable que hay una necesidad clara de una nueva legislación en materia de aguas, porque no es posible que en este país de gran riqueza natural existan municipios que no tengan acceso al agua potable y al saneamiento adecuado. Además, señalo que, El 70 % del volumen de aguas concesionadas están en manos de 2 % de los titulares y 60% de los cuerpos de agua sufren contaminación, según datos de la Comisión Nacional del Agua. En ese mismo orden de situaciones Rubio Montejo asevero, Esos altos índices de contaminación, han provocado una sobre explotación y una dependencia de las aguas subterráneas no renovables en muchos casos. Al final el ex líder del verde ecologista en Chipas acotó, Todos los diputados integrantes de la comisión de medio ambiente trabajaremos para emitir una opinión correcta ante la comisión de recursos hidráulicos y emitir una nueva ley de aguas acorde a la realidad actual de nuestro país, a fin de garantizar el derecho humano de acceso al agua y a un medio ambiente sano…sin comentarios

PRD POR FRENTE COMUN DE PARTIDOS POLITICOS PARA PACTO FISCAL…

La dirigente nacional del PRD, Karen Quiroga Anguiano, arengo que, desde el PRD convocamos a la creación de un frente de partidos encaminado a la construcción de un nuevo pacto fiscal en estricto apego al pacto fiscal, además de exigir al gobierno deje de recortar presupuesto a los estados, al mismo tiempo señalo, que si los gobernadores de distintos estados han formado un bloque para enfrentar juntos la crisis sanitaria derivada del covid-19 y las dificultades económicas que generará, -dijo- se debe a la poca claridad y certeza que existe desde la federación. Así mismo Quiroga Anguiano fue clara al manifestar

que en el transcurso de esta semana la Dirigencia Nacional Extraordinaria del PRD seguirá buscando el acercamiento, no sólo con otros gobernadores, sino también, con los dirigentes de los partidos políticos. Luego de que los gobernadores de Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Durango, Tamaulipas y Coahuila, acordaron abrir una ruta legal que obligue a la Secretaría de Hacienda reponer a los estados lo que han gastado para atender la emergencia sanitaria, la líder nacional del partido del sol azteca, comento de la necesidad de articular esfuerzos en todos los frentes. Es por eso, argumento, “Los gobernadores fueron electos por la gente justamente para defenderla, por eso hoy hacemos un reconocimiento a todos aquellos que alzan la voz para pedirle al presidente deje de recortarles dinero y se actúe de manera conjunta para el regreso de actividades” …sin comentarios

CUMPLEN CON SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES A TIEMPO LA FGJE…

El fiscal general Jorge Llaven Abarca, señalo que, La Fiscalía General del Estado (FGE) es el primer órgano autónomo de Chiapas y el segundo general que cumple con la Declaración Patrimonial 2020, de acuerdo con información del Órgano de Control Interno y del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado (C3), al mismo tiempo el funcionario estatal agrego que la Fiscalía General del Estado logró cumplir en tiempo y forma el 15 de mayo esta obligación, cuando el término para todos los servidores públicos es el 31 de mayo, cumpliendo así con el Plan Estatal de Desarrollo conforme al eje uno de Gobierno Eficaz y Honesto que se establece como política pública para garantizar una gestión pública transparente. En ese sentido el responsable de la impartición de justicia asevero que, “Este ejercicio, que se encuentra fundamentado en los artículos 32 y 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, no sólo es una obligación legal sino también una obligación moral para erradicar la corrupción y la impunidad en Chiapas, principal demanda ciudadana”. seguidamente Llaven Abarca anoto, “de los 3 mil 762 servidores públicos obligados a presentarla, se llegó a la meta del 100 por ciento a las 14:00 horas del 15 de mayo, aunque la fecha límite para presentarla es el 31 de mayo, y una vez finalizado este proceso legal el Órgano de Control Interno acreditó su absoluto cumplimiento al C3. En su última intervención de su elocución el fiscal general estatal ahondo, la Fiscalía General del Estado refrenda la voluntad de sus servidores públicos para cumplir con las disposiciones legales correspondientes y garantizar el trabajo honesto, comprometido y transparente en esta administración…ver para comentar

SIGNA CONVENIO ALCALDES DE TAPACHULA CON INSUS

Allá en mi ranchote Tapachula nos informan que la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda firmo un convenio de colaboración con el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), José Alfonso Iracheta Carroll, con el objetivo de trabajar en forma conjunta en el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y regularización de tenencia de la tierra en colonias y con ello dar certeza y seguridad jurídica a las familias que habitan en ellas. Así mismo informo Urbina Castañeda que de igual forma se realizarán en forma conjunta programas, proyectos, acciones de obras e inversiones para la regularización del suelo con criterios de desarrollo territorial planificado y sustentable; así como constituir y promover reservas territoriales y suelo apto para el desarrollo, para que los avecindados tengan certeza y seguridad sobre los lotes que poseen, mediante la escrituración e inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Por su parte el titular del INSUS, Iracheta Carrol, indico que se tiene previsto realizar entre 400 y 800 acciones de regularización, con una inversión aproximada de entre 5 y 10 millones de pesos, por lo que a través del trabajo conjunto se podrán solucionar los problemas de irregularidad que enfrentan las familias. Así mismo subrayo que, “Uno de los principales objetivos de estos convenios es la implementación del Programa de Mejoramiento Urbano, el cual cuenta con tres vertientes: el mejoramiento integral de barrios que está a cargo de la Sedatu, el mejoramiento y ampliación de vivienda, que coordinará el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), y la tercera, es la regularización y certeza jurídica que atendemos nosotros con un recurso de 400 millones de pesos aproximadamente y que se estarán distribuyendo en 50 ciudades”. Al final remarco que el INSUS tiene como misión, no solo la regularización en la tenencia de la tierra; sino generar una oferta de suelo para que más familias puedan acceder a un espacio formal a un precio accesible y evitar que terminen en la irregularidad, y se comprometió a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Tapachula en proyectos y gestión del suelo para que las familias que se están incorporando al desarrollo urbano puedan hacerlo de forma adecuada, evitando así el crecimiento irregular…veremos y comentaremos…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK