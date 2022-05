Opinión y propuesta

Por Andrés Vázquez López

Propuesta para una mejor Oposición

Se le adjudica a Albert Einstein la frase que reza: “Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes”. Es una idea válida, prácticamente para todos los aspectos de la vida. Para la política también. Uno de los deportes nacionales más socorridos es quejarnos del Gobierno en turno y señalar sus yerros. Pero muchas veces esa crítica es estéril, porque se integra con ideas falsas o simplistas. Mucha gente se contenta con repetir ideas que escuchó o leyó en algún otro lado, sin analizar ni mucho ni poco; alimentando con ello sus filias y sus fobias políticas. Una cosa así no es válida; ni para los ciudadanos que somos al final del día, responsables de este país; y mucho menos lo es para quienes se dedican a la política. Sobre éstos últimos, los ciudadanos de a pie, esperamos propuestas inteligentes que contrasten con las acciones del Gobierno y que nos den opciones distintas; y esperaríamos que mejores; a las que éste promueve, para atender los problemas que nos aquejan. Pero no. Los mexicanos no hemos visto en todo lo que va del actual Gobierno, una Oposición que vaya articulándose de manera inteligente, para proponer soluciones. Al contrario: la vemos enojada, emberrinchada; gritando, criticando e insultando desde los zapatos del presidente hasta el cabello de su hijo menor. Una Oposición de la primera infancia, que se queja de todo, pero no propone nada. Por ello, y atendiendo a la frase de Einstein; es que nos gustaría proponerle a la Oposición, que voltee a ver la idea del “Gabinete en la sombra”. Citando su concepto y tropicalizándolo (las cursivas, la selección y los paréntesis son míos) tenemos: “El gabinete en la sombra (…) es un conjunto de integrantes del (Congreso) pertenecientes al partido de la oposición que, dirigidos por (su) líder (…), conforman un gabinete alternativo al gobernante (…). Cada uno de ellos es portavoz de la cartera que maneja y debe enfrentarse al titular del cargo (…) (1)”. Con un Gabinete en la Sombra, la Oposición se obliga a varias cosas: 1 Articularse inteligentemente, 2 Hacer “marcaje personal” a cada miembro del Gobierno, criticándolo inteligentemente y no recurriendo al insulto fácil, 3 Pero, sobre todo, a proponer continuamente alternativas de solución a cada problema que se vaya presentando, contrastando sus ideas con las del Gobierno en turno, 4 Y para lograr los puntos anteriores, igualmente la Oposición requeriría echar mano de sus mejores elementos. Los más preparados en cada tema, para enfrentar al Gobierno con éxito. Con una estrategia así, la Oposición también obligaría al Gobierno a exactamente las mismas cosas; y con ello, se crearía un círculo político virtuoso en el que Gobierno y Oposición se esfuerzan por generar y desarrollar las mejores ideas y acciones en beneficio de la ciudadanía. Una idea así, es muy socorrida en sistemas políticos parlamentarios, y se ha utilizado en países como Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, por ejemplo; con buenos resultados. Un esfuerzo como éste, también forzaría a nuestra sociedad, a madurar sus ideas políticas y superar las posturas simplistas de descalificación del adversario y de fanatismo político. Ojalá que sí. Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.