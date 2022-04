Comentario Zeta

Carlos Cadena

Protegido de Juan Sabines, el exalcalde Seth Yassir, se burla de la justicia de Chiapas

Uno de los gobiernos municipales que fueron criticados abrumadoramente por el pueblo Tuxtleco, fue uno de los del Sabinato, representado por el exalcalde Seth Yassir Vázquez Hernández, que no solamente fue señalado por actos de corrupción, sino que arruinó los espacios viales del centro de la ciudad capitalina con proyectos “patitos”, un exalcalde protegido por el también exgobernador Juan Sabines Guerrero, y superado solamente por el actual gobierno municipal del PES, que encabeza Carlos Morales Vázquez, que pasa a la historia por haber “enrejado” metálicamente el Palacio Municipal.

A pesar de que existe una orden de aprensión en contra de Vázquez Hernández, el tentáculo de Juan Sabines Guerrero, amafiado por autoridades de Puebla, buscan salvarle el pellejo al exalcalde Tuxtleco, que al mes que dejó la alcaldía anda a salto de mata, hasta que llego la protección del actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, “El Nene Consentido”, quien lo regresó a la vida pública, pero las denuncias penales en su contra le dio origen para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Cuarta transformación, a través de sus juzgados retomaran estos señalamientos de corrupción en contra de la Hacienda municipal de la capital de Chiapas.

Pese a que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado de que “ya no es lo mismo” comparando su gobierno federal con los anteriores, es una burla la actitud del gobernador de Puebla Miguel Barbosa que, junto con Juan Sabines, buscan con todo proteger al denunciado edil Yassir Vázquez, que aseguran es el “banco de datos” de todas las inmundicias y cochineros del Sabinato. Increíblemente las semanas transcurren y el señalado sigue siendo un escurridizo protagonista de la justicia de Chiapas. La mancuerna Barbosa –Sabines sigue irónicamente pesando en esta puerta de México.

En el informe que rinde al juzgado Octavo de Distrito de amparo, en la Ciudad de México, el amparo 690/2017, con causa penal 153/2015, le fue negado a Seth Yassir Vázquez Hernández, “y quedó firme la orden de aprehensión emitida por los delitos de peculado y asociación delictuosa”, delitos graves que no permiten libertad caucional. No obstante, este procedimiento en curso, la orden no ha sido ejecutada en el estado, con todo y que la Auditoría Superior de la Federación acreditó graves omisiones durante el tiempo que estuvo al frente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. (Sic) (Diario de Chiapas).

Mucha ironía y sarcasmo con esta amenaza de detención que sigue siendo un enigma, donde Yassir Vázquez es todo un hombre invisible, ver para creer

Banderazo inicial para el próximo proceso electoral rumbo al 2021 en Chiapas.

Para que el pueblo de Chiapas este informado el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), le dio el visto bueno al calendario electoral “Rumbo al Proceso Electoral Local Ordinario 2021 en Chiapas”, cuya única finalidad es dar certidumbre a la ciudadanía en general y a los partidos políticos respecto de las fechas y los plazos de las actividades relevantes al Proceso Electoral en esta puerta del país. El Calendario Electoral es una herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el proceso electoral que corresponda.

El inicio del Proceso Electoral será el 10 de enero de 2021; el periodo de Campañas del 4 de mayo al 02 de junio y la Jornada Electoral el 06 de junio de 2021. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, abona y apuesta a una organización ordenada de los próximos comicios electorales en el estado de Chiapas, que dará certeza al proceso electoral más grande de la historia y que demuestra la calidad y compromiso de la autoridad electoral.

Dentro de las fechas más relevantes del Calendario electoral destacan: Del 30 de septiembre al 25 de noviembre de 2020, periodo de registro de aspirantes para la integración de los Consejos Distritales y Municipales. De septiembre al 15 de noviembre de 2020, aprobación de la Convocatoria y Lineamientos de Candidaturas Independientes para Diputaciones y miembros de Ayuntamiento. Del 01 de diciembre de 2020 al 08 de enero de 2021, presentación del escrito de intención para participar como Candidata o Candidato Independiente.

Del 06 al 22 de enero de 2021, registro de Candidaturas Comunes y Convenios de Coalición. El 10 de enero de 2021, inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021. Del 22 al 31 de enero de 2021, periodo de Precampañas. 03 de marzo de 2021, instalación de los Consejos Distritales y Municipales. Del 04 de mayo al 02 de junio de 2021, periodo de Campaña. El 6 de junio de 2021, Jornada Electoral para elegir 40 Diputaciones locales y 123 Ayuntamientos. El 13 de junio de 2021, cómputos Distritales y Declaratoria de Validez de la Elección. El 1 de octubre de 2021, toma de Protesta de la LXVIII Legislatura, y de miembros de Ayuntamiento.

Respecto a la fecha límite de separación de cargos de Diputaciones, Integrantes de Ayuntamiento, así como, de servidoras/es públicos que deseen contender para un cargo de elección o reelección, según sea el caso, son las siguientes: 24 de septiembre de 2020, reelección de Integrantes de Ayuntamiento (presidencias municipales, síndicos/as y regidores/as). El 6 de febrero de 2021, reelección (elección consecutiva) de Diputadas y Diputados. El 8 de marzo de 2021, Servidoras/es públicos que pretendan ser electos/as sin reelección para Diputaciones locales. El 6 de febrero de 2021, Servidoras/es públicos que pretendan ser electos/as sin reelección para miembros de Ayuntamiento.

Rapiditas. Hoy miércoles estará en Diario de Chiapas Digital el titular del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón, donde el tema central será “Rumbo al Proceso Electoral local Ordinario 2021 en Chiapas”. Todo lo que usted quiere saber. No se pierda a las 12:30 horas en su programa ZDIGITAL donde se abordaron los temas más relevantes sobre este proceso electoral en esta puerta del país. No se lo pierda…Congratulaciones al Doctor en Derecho Pedro Sergio Becerra Toledo, por la coordinación y confeccionamiento del libro titulado “Oxchuc, debates jurídicos en torno al reconocimiento de sistemas normativos indígenas en Chiapas”. Un volumen de investigaciones jurídicas donde participan grandes personalidades de Chiapas con sus aportaciones. Gracias por la dedicatoria. En Huixtla, la historia se repite con Carlos Salazar Gam, el terno aspirante a la Silla municipal de la ciudad de la piedra, y siempre se queda en el camino por dorarles la píldora a sus padrinos, y por eso en el último minuto lo dejan para el próximo trienio, y ya van como cuatro. Se cree muy inteligente y busca siempre plataforma política de liderazgos, esta con Dios, con el diablo y hasta si es posible con marcianos. Ver para creer…En Villa Comaltitlán, la alcaldesa Daniela Estrada Choy, a la que agarraron los de MORENA, para que hablara cuando al menos 20 alcaldías de Chiapas se convirtieron al establo de los del vino tinto, la siguen denunciando con presuntos actos de corrupción. A ver si el favor que le hizo a MORENA cuando operó Pio López Obrador, la salva de la Auditoria Superior de Chiapas…Dixe.