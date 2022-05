Pruebas y aislamiento contra el COVID19

Poder y Dinero

Víctor Sánchez Baños

No se necesita a Nostradamus o a un vidente para saber cuáles son las herramientas efectivas para frenar y atacar al coronavirus. Las últimas experiencias de países que controlaron o disminuyeron la pandemia, e incluso de aquellas naciones que fracasaron, nos enseñan lo que debemos hacer y no hacer.

Los que lograron el control de la epidemia en sus países como Corea del Sur, Japón, Singapur y Alemania, nos enseñan que actuaron con oportunidad, se adelantaron a los escenarios desastrosos. Sin embargo, otros países ven que la epidemia se salió de control, como España, Italia e Irán, nos enseñan lo que no se debe hacer.

Los primeros compraron oportunamente miles de pruebas rápidas para detectar el COVID19. Aplican a los casos sospechosos y a los contactos de los enfermos confirmados. De esa manera se sabe el lugar donde se encuentra el virus y se colocan en aislamiento. Se evitan los contagios. Se elaboraron cuestionarios a las personas enfermas y a quienes han viajado a zonas donde el virus ha provocado la muerte a decenas de personas. A todo se le da seguimiento.

Además, compraron ventiladores mecánicos para respiradores; destinaron hospitales especiales para concentrar los casos más críticos y, al mismo tiempo, ordenaron a la población sistemas de aislamiento e higiene.

Sabían que en México hay más personal dedicado al servicio de los partidos políticos que a detectar infectados por el virus. Que hay más burócratas para regalar dinero en los programas sociales, que en la compra y distribución de medicamentos.

En fin. Las pruebas y aislamiento, son las claves para evitar el contagio y acabar con el virus, además de la investigación científica en laboratorios para encontrar la vacuna y la medicina que acabe con la enfermedad.

Lo que nos enseñan los que hicieron mal la tarea: tardaron en aplicar las medidas de aislamiento, no tienen suficientes pruebas para detectar a enfermos, además no previeron camas suficientes en hospitales para atender a los enfermos críticos y se “olvidaron” de educar a la población sobre las necesidades de higiene.

EN ECONOMÍA

En los indicadores económicos, la bolsa sigue en caída severa y el dólar estadounidense le gana terrenos cotidianamente al Peso. Las previsiones para finales de mes podrían ser extraordinarias. El precio del petróleo, pese al excesivo optimismo del gobierno federal que dice que la extracción de petróleo cuesta 4 dólares el barril y todavía nos da un margen de utilidad al precio de mercado, sigue cuesta abajo. La única verdad es que caen los precios y los ingresos del país. En una crisis de salud, ningún dinero es suficiente. Las reservas internacionales de México, no podrían ser suficientes para defender la salud, el empleo y la alimentación de los mexicanos. Todavía, el gobierno de la Cuarta Transformación, no ha dado a conocer el plan de emergencia para rescatar el empleo y la supervivencia económica de los mexicanos. Es más, el presidente López Obrador, descarta rescate a la Iniciativa Privada; sólo subsidio a los pobres. Esta es una política electorera. Mejor defiendan el empleo y luego a comprar votos. Si se acabó con la corrupción como él dice, entonces por qué no rescatar responsablemente a los mayores productores de empleo.

PODEROSOS CABALLEROS: El 76.1% votó en contra de la planta cervecera en Baja California. De esa manera la Empresa Constelletion Brands, perderá varios millones de dólares que invirtió en la construcción de esa planta cervecera que ya fue construida. Plantea AMLO que la compañía se ubique en otro lado. Sí, lo harán en otro país; se llevarán inversión y empleos. La consulta es ilegal y podría la empresa pedir amparo a la justicia federal. *** Los legisladores de Morena en Diputados, en lugar de ocuparse en sacar leyes de emergencia ante el COVID19 estaban más comprometidos en sacar el juicio político contra Rosario Robles, que es la venganza de los “morenos” contra quien prefirió irse al PRI para saborear el poder por una temporada. Si, como dicen los morenistas encabezados por Dolores Padierna, logró enormes ganancias con la “estafa maestra”, poco le importa que la inhabiliten por varios años. Sólo es mediático. Irracional, pues. *** A Napoleón Gómez Urrutia le importa poco la situación que presenta actualmente la economía del país por la epidemia de Covid-19 y pretende sacar a toda costa su dictamen sobre Subcontratación pasándose por el arco del triunfo las recomendaciones que se hicieron en el Parlamento Abierto y en las mesas de alto nivel. De suceder esto, estaríamos ante una pandemia económica peor que la que estará arrojando el Coronavirus para las empresas, ya que más de 7.5 millones de personas que se encuentran bajo este régimen, quedarían sin derechos ni protección social. Pero eso al dizque legislador le importa poco.

