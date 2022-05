Epígrafe

Marco Briones

¡Publicación misteriosa!

Ayer una sorpresiva publicación desde la cuenta oficial de facebook del regidor Isidro Ovando Medina, hizo volar la imaginación de varios. Por increíble que parezca el primer regidor refirió lo siguiente:

(Publicación Original)

«En Tapachula nunca ha habido un gobierno municipal de izquierda (pensé que con el compañero presidente Dr. Óscar Gurría lo tendríamos, sin embargo, no fue posible por la actitud de la gente que le rodeó, empezando por la de la compañera Laura»

Sin duda un post que saca de contexto lo que todos suponían…

Por lo tanto, esto nos da a entender que, don chilo ya negoció y lo mandaron a desmarcarse, para con ello esperar un posible fallo a su favor desde el TEECH y desde el Congreso del Estado reponer el procedimiento, o simplemente ha marcado su distancia esperando llegar con buenas tablas a la Sala Superior, donde lleva mano MORENA.

Lo cierto de todo esto es, que el regidor por Tapachula, pareciera confiar en un posible as bajo la manga, que, a mi gusto, por el momento no bajará a la mesa de juego. Pues, también hay que mencionar que al regidor no le han salido las cosas como lo esperaba y aparte de ello no lo han asesorado adecuadamente y eso le ha hecho perder tiempo y oportunidades.

Ahora, en cuanto a los morenistas (los de verdad), ellos seguramente no bajarán la guardia, pues, perder el control político electoral en Tapachula, no es una opción, sobre todo tomando en cuenta que, el perfil y antecedentes de cada recién llegado, claro, con algunas excepciones, no es acorde con la 4T.

La reunión privada…

Según otra fuente bien documentada, me informó, que el grupo de morenos que mece la cuna en Chiapas, sostuvo la semana pasada una reunión a puerta cerrada en la ciudad de México, donde entregaron la ficha descriptiva y antecedentes de cada personaje llamado al equipo del actual gobierno municipal y también copia del expediente de impugnación.

La intención de esta reunión seguramente estuvo encaminada a llevar la queja al mesías, para que tuviera una idea de lo que ocurre en Chiapas, específicamente en Tapachula. Sin embargo, siendo realistas, el regidor cada vez tiene menos posibilidades.

Aunque claro está, de su lado juega la Constitución Política del Estado de Chiapas y la dirigencia nacional de MORENA, por lo tanto, no hay que descartar más capítulos de esta telenovela.

Breves epígrafes. –

Desde este espacio enviamos nuestra felicitación a Rafael Victorio Ruiz, quien, a partir de ayer, asumió la titularidad de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Tapachula, el arribo de Rafa a esta dirección, fortalecerá el trabajo que ya se venía realizando.

No hay duda de que es uno de los mejores fichajes de la alcaldesa Rosi Urbina, y me refiero a ello por el currículo y la vasta experiencia del ahora funcionario, Rafita es uno de los pilares del periodismo en Tapachula y en Chiapas. ¡Mis felicitaciones!

+++++

Uno de los temas que han sido atendidos de manera inmediata por la alcaldesa de Tapachula, ha sido la educación, apenas ayer, con la visita del titular de INIFECH, se lograron importantes avances en relación a la reconstrucción de la escuela secundaria, Fray Matías de Córdova y Ordoñez (Federal 2), la cual fue dañada en su estructura por el terremoto de 2017.

Rosa Irene Urbina Castañeda, en calidad de alcaldesa de la ciudad, refirió ante padres de familia, alumnos y autoridades estatales, que, dará seguimiento personal a la reconstrucción de las aulas de esta institución educativa, para que de esta manera los jóvenes reciban educación de calidad y sus vidas no corran peligro. ¡Bien!