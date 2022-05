Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Que el caso Carlos Morales, sea un llamado a la conciencia para políticos y servidores públicos

Las acciones sin precedente que viene realizando el IEPC en Chiapas en relación al respeto y obediencia de las leyes en favor de la equidad de género, refrenda del valor moral e integridad de las instituciones electorales estatales en defensa de la mujer chiapaneca, al otorgarle un lugar dentro de la sociedad mexicana para que los que se dedican al ejercicio de la política o que buscan un cargo de elección popular, sepan cómo hombres que desde ahora en adelante se le respeta al sexo femenino, y que cualquier agresión y ataques en contra de una mujer de Chiapas, ya es factor determinante para que los políticos o aprendices de la política, cuando hayan cometido una embestida o agresión en contra de una mujer, ya es un impedimento para poder accesar a un cargo de elección popular y dentro de los gobiernos democráticos para que no alcancen un cargo público.

En Chiapas se está dejando precedentes de respetar que no haya violencia política de genero mucho menos familiar, y ya para eso llevamos a tres personajes de la política municipal chiapaneca que han sido sancionado y boletinados para que vayan a un Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia de Genero. Primero el alcalde de Pantelhó y después el de Emiliano Zapata, y a finales de este 2020, el alcalde de la capital chiapaneca Carlos Morales Vázquez, que no solamente se fortalece el valor de la mujer, sino la limpieza de la democracia para que no vayan a un cargo de elección popular individuos que agredan a mujeres física y políticamente.

Se trata de un escenario nuevo para muchos servidores públicos que todavía no digieren mucho menos asimilan que agredir a una mujer en Chiapas y en México, ya es un obstáculo para poder seguir un camino de “prestancia pública” como es la política o el servicio público, porque lo que se persigue es que primero los hombres respeten una casa que podría ser la de ellos, y sobre todo una sociedad, y si eso se respeta, ya habrá “moral pública” para poder accesar a un cargo de representatividad popular. ¿No se concebiría a un político buscando el voto popular, si en su casa es un agresor de la esposa, o en el trabajo un bravucón cobarde que embiste a una mujer?

Hoy en día el tema central de los muchos políticos chiapanecos que ansían un cargo popular, será justamente el tema de la mujer en nuestra sociedad, un valor que se le dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha sobregirado en favor de la defensa de la mujer. Si algo tiene escrito en letras de oro la cuarta trasformación, es el respeto que se le ha imprimido en la lucha en favor de las féminas mexicanas desde el norte hasta el sur del país. López Obrador es un Presidente de la República que está dejando precedentes en favor de las mujeres mexicanas, y eso ya tiene un reconocimiento nacional.

Que el caso del alcalde Tuxtleco Carlos Morales Vázquez, junto a los ediles de Pantelhó y Emiliano Zapata en Chiapas, sea un llamado a la conciencia para evitar en el futuro de Chiapas que haya transgresores e infractores de la ley, ya sea penal, administrativa o políticamente, donde este de por medio una agresión a una mujer. Hay que digerir que el nuevo chip político dentro del servicio público, es no ser un “violento y fanático protagonista en contra de la equidad de género”.

Los testimonios que hablan de la “violencia política de género” de Carlos Morales, son contundentes y determinantes, y ofenden no a una mujer, sino a todas las mujeres de la sociedad, y por eso la ley especifica que oficialmente se debe de “hacer una disculpa pública en favor de las ofendidas u ofendida, no porque lo diga alguien, sino porque la ley a la letra así lo señala y categóricamente dice.

La democracia y la trasparencia como sociedad rumbo a las elecciones del 2021, es que la mujer sea respetada, y aquel hombre que no lo haga, será cortado de tajo en sus aspiraciones políticas. Actualmente en Chiapas hay aspirantes que en el pasado o en la tercera trasformación golpearon a sus esposas o a su concubina y hasta arrastran carpetas de investigación que debería de darle vergüenza, sí pretenden buscar un cargo de elección popular, aunque sea en el pasado, no deja de ser un “golpeador de mujeres”, y eso lo sabrían sus adversarios políticos en competencia. Sin duda los “colectivos femeninos” lo tendrán presentes cuando apoyen o lancen a un candidato “hombre” en busca de un cargo público. Así las cosas.

Rapiditas. El senador Eduardo Ramírez Aguilar, en un video que se exhibe en las redes sociales se observa primero, en campaña electoral, como aborda el tema sobre los estímulos fiscales en la frontera sur, y después ya como senador de la república, firmando la petición de gestoría ante las instancias federales correspondientes. Decimos eso, porque hay personas en Chiapas, que se adjudican la petición sobre la reducción del IVA y otros impuestos, solamente porque creen que el espíritu santo obro en ellos, como el diputado “dormilón” Sergio Rivas, que se infló todo este mes de diciembre de que él fue el protagonista de que haya estímulos fiscales en al menos 20 municipio fronterizos del Sur del país… Mientras la militancia de MORENA ya dijo que no quiere a Emilio Ulloa como delegado general del vino tinto en Chiapas, en el PRI, hay vibras que advierten que viene como delegado estatal del PRI, aquel famoso hombre de trabajo llamado Nacho Mendicuti, quien ya estuvo en Santo Domingo… Según la encuestadora Massive Caller posesiona a la maestra Laura García Arjona, en primer lugar, como candidata a la Presidencia Municipal de Tapachula… Quien cayó enfermo, pero no de covid 19, fue el fontanero y apoderado Jesús Domínguez, quien ha sido señalado en la capital del país, con un grupo fuerte de MORENA nacional, de ser el que ha sido la cabeza siniestra de las campañas en contra de la familia Gurria-García. Ya habrá tiempo para comentar esta grilla dirigida desde los sótanos de alguien que dice tener poder público. En fin… El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé que se registrarán 22 mil 829 candidatos para las elecciones de junio del 2021, con 20 mil 262 informes que deberán presentar en la precampaña y de 62 mil 341 informes para la campaña electoral. En un comunicado del INE dijo que en las elecciones consideradas como las más grandes de la historia, se elegirán a nivel federal 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como 15 gubernaturas, 30 congresos locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales. Dixe.