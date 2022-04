Hablando derecho

¿Qué es la ley?

Lic. Alfredo molina Juárez

Todos sabemos que debemos cumplir la ley, que es de carácter obligatorio para todos, bueno pues antes de abordar esta definición empezaremos por entender que es una norma jurídica. Pues bien podemos afirmar que es todo precepto general, y que cuyo fin sea ordenar la convivencia de la comunidad y cuya observancia puede ser impuesta coactivamente por el directivo de aquella (sociedad).

Por tanto, la ley, está dentro de una norma general, y la más importante sin lugar a dudas para los nacionales es la constitución mexicana. Pero qué características tiene la ley.

Emana del poder legislativo, y son elaborados por el congreso y el senado, quienes tienen la capacidad legislativa, para crearlas. Pero su definición es complicada dada la naturaleza, y la variedad de regulaciones según sea la materia, el territorio, o las personas o bienes a quienes va dirigida.

Thurman Arnold. Un famoso abogado, y político de Estados unidos, dijo, Es obvio que es imposible definir la palabra ley, y que también es igualmente obvio, que la lucha por definir esa palabra no se bebe abandonar nunca. Pero se dice que la Ley: Es un sistema de reglas que sirve para regular la conducta externa del hombre, esta es creada por un legislador o un órgano legislativo.

Nace como una iniciativa, con exposición de motivos, puede tener varios orígenes, no solo pueden ser creadas por legisladores, la suprema corte de justicia de la nación, por ejemplo, su función es judicial, pero puede crear leyes, de su materia, como la jurisprudencia para ser más claros, incluso el presidente crea ley mediante decretos. Cuando el ejecutivo resuelve caso de urgencia y de interés general, Ahora bien, qué características tiene la ley.

La generalidad. La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, es decir se aplica para todos.

La obligatoriedad, para asegurar su cumplimiento y real vigencia contiene siempre una sanción para el que la viole.

Debe emanar de la autoridad competente; Permanencia, se dicta con carácter indefinido y pierde vigencia por derogación de leyes.

Abstracta e impersonal, las leyes no se emiten para resolver o regular casos individuales ni para grupos determinados su impersonalidad la conducen a la generalidad. Y por último se reputa como conocida: Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla

Es conveniente señalar que las leyes también tienen jerarquía, es decir existe leyes fundamentales generales y/o federales, como podrían ser la constitución y los tratados internacionales en donde México forme parte, luego están las leyes estatales como podría ser la ley del código de civil de nuevo león y posteriormente su reglamentación y ley reglamentaria que podría ser el código de procedimientos civiles de nuevo león, todas estas leyes contienen ordenamientos que no cumplirse traen aparejada una sanción, o consecuencia, todas son de obligación general, por ello no podemos alegar que una ley es inferior, todas forman un enramado de obligaciones y por regla general no se contraponen a la constitución, por el contrario se complementan.

Las leyes babilónicas fueron las primeras leyes creadas alrededor del año 1760 A. C. escita en piedra. Más adelante las leyes de Atenas y romanas, ya en tiempos más modernos el código napoleónico y así sucesivamente, se legisla sobre obediencia y moralidad, actualmente las leyes se han globalizado y una las leyes más importantes son las leyes de los derechos humanos, no me equivoco al pensar que, en un futuro no muy lejano, existirá un código Humano completamente Universal, después de todo los derechos humanos ya rigen a casi toda la humanidad. Las divisiones entre naciones y razas cada día se desvanecen, las nuevas tecnologías nos incluyen cada vez más en sistemas que no distinguen territorios, razas, nacionalidad o idioma prueba de ello es el internet. Que tiene millones de usuarios y que en un futuro no muy lejano estára regulado por una ley universal.

