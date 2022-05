Asesoría legal

¿qué es un gobierno dictador?

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Pensar en un gobierno dictador inmediatamente nos lleva a la mente el país venezolano y todo lo que está pasando la gente por culpa de sus gobernantes, Cuba también ha pasado por años muy difíciles, no se porque al pensar en Fidel Castro pienso en Andrés Manuel López Obrador, Fidel Castro tuvo victoria en la Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista, una vez llegado al poder y por el tiempo extendido de su mandato así como el carácter autoritario es calificado de DICTADOR, la dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, un mandato extendido es una dictadura, lo mismo está a punto de pasar en México con lo de las reelecciones, una persona que se reelige es una persona sin valores convirtiéndolo a la vez en un gobierno antidemocrático, es ahí donde vienen las ansias del poder, curiosamente los partidos PAN, PRI, PRD, etcétera, han sido duramente criticados por los y las mexicanas y mas aun por los actuales gobernantes, pero de algo estamos seguros, JAMÁS HUBO UNA REELECCION, los candidatos emanados por esos partidos nunca tuvieron la visión de una reelección precisamente por respetar lo que una vez dijo Francisco I. Madero “sufragio efectivo no reelección”, no tengo nada en contra de MORENA, pero, se está viendo todo lo contrario a lo dicho en una campaña presidencial, México entró en una recesión económica y estaba dicho desde octubre del año pasado, en Venezuela gobierna una sola persona, y aquel que se atreve a contender contra Maduro es llevado a prisión y acusado de delitos falsos, en Cuba, la dictadura sigue, aun después de muerto Fidel Castro su hermano Raúl siguió gobernando, actualmente, quien gobierna Cuba actualmente es Miguel Diaz Canel, un personaje ligado al Partido Comunista de Cuba de Fidel Castro y su hermano, en pocas palabras, Cuba sigue exactamente igual, Fidel Castro quitó al dictador Fulgencio Batista y se quedó en su lugar él y su hermano gobernando décadas y décadas, ahora bien, en México ha llegado un presidente que dice que los pobres serán primero, le regala dinero a los ninis (por estrategia mercadológica) inventando un “proyecto” denominado “jóvenes construyendo un futuro” (aunque no construyan nada), simplemente los jóvenes seguirán votando por un partido político que les regala dinero mensualmente, son sus clientes electorales que no generan ninguna producción, se desapareció la promoción turística mexicana en este sexenio por lo tanto a México ya no se le está promocionando en los demás países, un mexicano ya no puede aspirar a tener una buena casa y un negocio que le reditúe bien porque se le acusa de narco aunque sea falso, ya que abusivamente los bancos abusivamente y sin ningún sustento legal bloquean las cuentas de sus usuarios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) roba a manos llenas a los mexicanos sustentado en las cuadrillas de trabajadores que alteran los medidores o recibos de los usuarios, las colonias populares de todo el país carecen de agua pero la cobran muy cara como si en verdad los usuarios gozaran del vital líquido diariamente, la educación de gobierno en todo el país es deprimente, sustentado está, por ejemplo, los médicos que estudiaron en una escuela de gobierno terminaron sus días en el IMSS y son en su mayoría unos malos médicos porque la mayoría de las muertes de pacientes se da en esos hospitales, aparte de que el gobierno solo retiene el dinero para su provecho y no abastece de medicamentos ni material quirúrgico para los hospitales del IMSS ni del ISSSTE, el campo está desprotegido y los campesinos no pueden hacer absolutamente nada en contra de eso, el gobierno actual no te ayuda en nada si no tienes nada, pero te cobra los impuestos si haces cualquier operación financiera, en una investigación que MERCADOTECNIA DE MEXICO hizo al SAT resulta que al SAT poco le importa si cobraron el IVA o no, ellos cobran por las operaciones que los comerciantes hacen, lamentablemente los comerciantes se quedan casi sin nada por estar manteniendo al gobierno actual el cual no ayuda en nada a los comerciantes ni a los empresarios, ahora, para este 2021 que se avecina habrá por vez primera reelecciones, se rompe totalmente el Estado democrático, no se le puede llamar a un país democrático si su poder lo extiende por mas tiempo, Estados Unidos es autodenominado el país mas desarrollado del mundo, un país en el que sus gobernantes han insultado al nuestro y de paso lo mantiene amenazado todo el tiempo, los empresarios mexicanos van a pensar dos veces en reinvertir su dinero ya que por ejemplo, la CFE no está apoyando en nada debido a que en este mes de julio se cobrará mas a empresas por autoabasto de energía, Venezuela está componiendo a toda velocidad un rompecabezas político para mantenerse en el poder, en México en el 2021 se llevará a cabo por primera vez en la historia reelecciones, las características del dictador en Nicaragua es de no ceder el poder, interviene de manera directa en todas las decisiones del país, dice contar con el apoyo del pueblo, por lo que no puede renunciar al compromiso asumido en beneficio del mismo, en México, todas las personas son trabajadoras y hospitalarias, nobles de nacimiento, nuestro país tiene pasados revolucionarios muy buenos, pero, en la actualidad, no podemos seguir mencionando al gran hombre ilustre, al Lic. Benito Juárez García, tenemos que innovar aun mucho mejor que nuestros antepasados, decir, somos mejor aun y nuestro país no se puede estancar por nada, si algo nos caracteriza, es que los mexicanos somos incansables, no hay que perder la esperanza, sigamos adelante con o sin gobierno, no hay empleos, mas no hay que quejarse, hay que echarle para adelante, jamás para atrás ni quejarnos de nada, pero tampoco dejemos aplastar nuestras esperanzas, redoblemos esfuerzos para darle trabajo a la gente que lo necesita, uno a dos personas por comercio emplear está más que bien, no nos demos por vencidos que esto no se ha acabado aun y mientras tengamos vidas tenemos esperanzas y unas ganas enormes por sacar adelante nuestros comercios y empresas ¡¡¡ÁNIMO!!!.