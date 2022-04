Hablado Derecho

Licenciado En Derecho Alfredo Molina Juárez

¿Qué hacer si soy demandado?

Empezaremos por definir que es una demanda, es muy común confundir, demanda con denuncia, o acusación o investigación, cuando nos referimos a demanda, nos referimos a una acción judicial administrativa, civil o laboral. En donde un juez o juzgador te requiere para dirimir o ventilar un derecho o conflicto mediante la enumeración de prestaciones. Cabe agregar que toda demanda debe ser escrita, no basta con enunciar que fuiste demandado, dicha demanda debe acompañar unas copias de traslado, o como común mente se dice copias para los interesados, para entonces debemos definir dos momentos.

EL PRIMER MOMENTO. – Toda demanda por escrito debe, ser entregado por personal del juzgado, no es posible recibir una demanda por telégrafo, ni por correo, ni mucho menos por estafeta de tal forma que es obligación, del servidor público identificarse, con nombre y cargo, en la práctica algunos actuarios olvidan esta formalidad, por tanto, si la parte que los requiera (actuario) no se identifica, usted tampoco está obligado hacerlo.

EL SEGUNDO MOMENTO. – Superado, el primer momento, habrá necesariamente que revisar en el acto, si la demanda viene dirigida a usted, es decir que su nombre y domicilio sea correcto, que la demanda sea por escrito, que provenga de un juzgado que indique la materia, o autoridad administrativa legitima, que cuente con sello y firma, del remitente.

A toda demanda, un tercero, o familiar pretende ejercer un derecho, que necesariamente debe ser declarado o aprobado u ordenado, por un juez competente según sea el caso, atendiendo a:

El principio básico de que nadie puede hacerse justicia por propia mano, razón por la cual acude a un juez local o federal según la naturaleza del acto. O derecho a reclamar. un derecho

Ahora sí; Una vez que usted ha recibido la demanda, por regla general tiene un término para contestar, inconformarse, allanarse, o reconvenir, o simplemente no contestar, aceptando de forma tácita lo reclamado, según convenga a su interés.

Usted, debe acercarse a un abogado titulado, con experiencia, para asesorarse, y que este le realice un análisis de sus derechos y le informe como se va desarrollar el juicio, en mi opinión es necesario contestar la demanda, dentro del término, a fin de evitar que NO. lo declaren en Rebeldía, Figura jurídica que tiene como finalidad, considerar que todo lo que la parte actora le reclama es en sentido afirmativo. Y que usted está de acuerdo con ello.

En la contestación, Cabe la posibilidad de reconvenir, y/o contrademandar, en el mismo proceso sobre la misma materia y en el mismo juzgado, todo dependerá de las pruebas, y acciones que su abogado estime procedentes.

Cabe agregar, que, a toda demanda, judicial debe tener lo que, en materia jurídica, llamamos sustento jurídico, motivación es decir una persona que se sienta con el derecho para demandar debe hacer alusión a un derecho legítimo protegido por la ley, y que este sea un derecho protegido, por poner un ejemplo lucia, propietaria de departamento en la ciudad de México.

Le renta a José, y este no le paga tres mensualidades, razón por la cual Pedro, el marido de lucia, le demanda a un juez federal en Chiapas, la desocupación, pago de rentas atrasadas y las que están por vencerse de forma anticipada.

En este ejemplo podemos advertir, que no existe un vínculo entre pedro y José, así como también podemos observar que el arrendamiento, es un juicio de naturaleza civil, por tanto el juez competente es un juez civil, y no un juez federal, por otro lado, también se omite señalar si dentro del contrato de arrendamiento se pactó el pago de rentas por vencer, de tal suerte que el juez que conozca de la demanda, inicialmente debe analizar, que exista la legitimación de la acción, es decir que quien sea, afectado en su esfera de derechos sea realmente la persona que demanda, de igualmente que el derecho que reclama sea un derecho protegido y que este establecido dentro del código civil o código de procedimientos civiles, y que la jurisdicción y competencia de la autoridad que conozca de la demanda, tenga competencia por razón de territorio, de tal suerte que es un sistema rector que pretende evitar, que cualquier persona interesa o no, pueda demandar sin causa legitima, a otra.

Para este ejemplo en particular, debe determinar en su acuerdo próximo e inmediato, una prevención a la parte actora en el sentido de que la demanda se encuentra viciada, que no está legítimamente documentada, y que no existe ese vínculo que los relacione entre el actor y el demandado, por tanto, previene al actor para que dentro del término de ley (3 a 5 días). Perfeccione la demanda con la documentación idónea, para que sea admitida, su demanda que justifique, porque la presento ante una autoridad distinta, que funde y motive, la razón de su dicho, y solo así, se perfeccionara dicha demanda, por ultimo podemos afirmar que el actor debe cumplir dentro del término establecido a perfeccionar mediante los documentos que estime pertinentes, a complementar con lo ordenado por el juez, quien analizará si es o no es procedente, que pasa si no cumple, se desestima la acción, se declara improcedente y se archiva como asunto concluido desde luego que marca un precedente, porque nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.

hablandoderecho201@gmail.com