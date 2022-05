Letras Desnudas

Mario Caballero

¡Qué Lo Perdone Dios!

Ayer despertamos con la lamentable noticia de que Taro Takeuchi Antonio, coordinador de Política Fiscal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, había fallecido de coronavirus. En más de una ocasión le pidió a Carlos Morales Vázquez que suspendiera los operativos porque no había condiciones de seguridad para los trabajadores y porque los contagios en la ciudad iban al alza. La respuesta que recibió del alcalde fue que si no quería seguir participando que renunciara.

Su pareja le dijo que dejara el empleo, ya que era mejor que estuviera vivo, pero Takeuchi siguió laborando a pesar del riesgo y la humillación. Carlos Morales prefirió continuar con los operativos contra el ambulantaje antes que salvaguardar la salud de sus empleados. Por eso el área de Política Fiscal pasó a ser una de las más contagiadas en todo el Ayuntamiento.

Taro Takeuchi fue un padre ejemplar, una persona amorosa y un funcionario que entregó todo su esfuerzo a la administración pública. Lamentablemente, enfermó y murió, ante la mirada negligente del presidente municipal, quien en la hora de mayor peligro sanitario de nuestro país pudo más su ambición que el sentido común.

La compañera de Taro se lo reclamó en una sensible carta que hizo pública: “Le digo al presidente Carlos Morales que ya no obligue a sus trabajadores, que se ponga la mano en el corazón, mi esposo no es la primera víctima, ya son muchos. Sólo pediré a Dios que le perdone y que algún día Dios se apiade de su alma. Su odio contra el ambulantaje llevó a la muerte a mi marido”.

¿Cómo le hace Carlos Morales para dormir tranquilo? Porque cuentan que tiene el sueño pesado. Cualquier persona con un poco de consciencia perdería el sueño al saber que por su irresponsabilidad y su falta del sentido del deber está muriendo mucha gente.

El día 20 de junio, un grupo de trabajadores de la Coordinación de Política Fiscal, a la que pertenecía el contador Taro Takeuchi, hicieron público su temor a enfermarse de covid y demandaron más sensibilidad de parte del alcalde Morales. Aunque todo el contenido de la carta merece la mayor difusión, sólo transcribiré las partes más relevantes:

“Hacemos un llamado público al Sr. Carlos Morales, presidente municipal, tal vez usted no sepa de la falta de humanidad del tesorero Carlos Agustín Gorrosino, ya que este último llegó a las oficinas de la coordinación en ausencia del actual coordinador (Taro Takeuchi), quien no ha llegado a laborar por su situación grave de salud por haber contraído el Covid-19, así como todos los jefes de las diferentes áreas y trabajadores que se han ausentado debido a que contrajeron dicha enfermedad, un aproximado del 70 % de los que ahí laboramos, el 30% restante somos nosotros, preocupados ante la situación de contagios que se suscitó en la coordinación y que al tesorero poco le importa nuestra vida, ya que actualmente implementó guardias de semana laboral por semana de resguardo, teniendo que llegar por más tiempo y con mayor riesgo de contagio.

“El tesorero ha dicho que todos somos reemplazables en el trabajo, quien no pueda llegar que presente su renuncia y habrá quien ocupe ese espacio. Seguramente tiene razón, sólo que se le olvida que detrás de cada trabajador y trabajadora hay hijos, esposa, esposo, padres, familias para las que no somos reemplazables. Sabemos que somos un área recaudadora de dinero, motivo por el cual se argumenta que debemos seguir laborando”.

En el momento en que la crisis sanitaria golpea más fuerte al país, los trabajadores del municipio están arriesgando su vida con tal de sacar adelante la encomienda que les ha sido confiada, y el presidente de Tuxtla Gutiérrez los desprecia. Los servidores públicos no sólo son enviados sin provisiones a la guerra, enfrentan también la hostilidad del tesorero y la agresión de su propio presidente, que no deja ir ninguna oportunidad para hacerse de más dinero.

En todas las áreas del Ayuntamiento el personal labora a menos de 50 centímetros de distancia, los escritorios están pegados unos con otros, nadie en el gobierno se ha preocupado por proporcionales caretas, cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia no se observa en ningún lado, especialmente en las áreas de atención al público, como el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) y en las ventanillas de trámites y servicios.

Ni un peso para proteger la salud de los trabajadores, pero sí para hacer contratos millonarios con la empresa francesa llamada Veolia. Como la compra reciente de contenedores de basura por más de 28 millones de pesos que se hizo sin licitación, es decir, violando la ley.

En esta pandemia que requirió y requiere de toda la sensatez y responsabilidad de los gobernantes, Carlos Morales no se puso del lado del pueblo. No diseñó un plan para contener los contagios entre los tuxtlecos, que son los más afectados actualmente en Chiapas, con más de mil 500 casos positivos. Tampoco propuso condonación o descuentos en los pagos por el servicio de agua potable, panteones, entre otros. No.

En una sesión de cabildo dijo que la pandemia, que ha obligado a muchos pequeños y medianos empresarios a cerrar sus negocios y por lo cual ha incrementado alarmantemente la tasa de desempleo en la capital chiapaneca, no era motivo para que dejara de cobrar por los servicios que otorga el municipio. Lo cual nos revela que a Morales no le interesa el bienestar de los ciudadanos, no le interesa si se quedaron sin trabajo o sin el sustento para sus familias; lo que le interesa es el dinero que puede obtener a pesar de ello.

Según fuentes a este columnista, más de 30 personas han perdido la vida por causa del coronavirus en el Ayuntamiento. Aparte de Taro Takeuchi, en la Coordinación de Política Fiscal también murió Alejandro González, la madrugada del 19 de junio, y se reportan varios enfermos. Asimismo, se dice que son 5 los fallecidos en la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal y varios trabajadores adscritos a los mercados, como la señora Claudia Gutiérrez, quien denunció que estaba enferma, pero aún así fue obligada a llegar a trabajar por el director de Mercados y Panteones, Erisel Sánchez Álvarez. Ella se desempeñaba como cobradora de los sanitarios, era de edad avanzada y dijo tener diabetes. A nadie le importó.

UNA DESGRACIA PARA LOS TUXTLECOS

Carlos Morales está confinado en la residencia de sus obsesiones y antipatías. Por eso le sirve de tapate, de empleado, de tapadera a Veolia. Para concederle contratos y ahorrarle gastos, como los 160 mil pesos que le autorizó para que realice el estudio sobre el número de unidades que necesita la ciudad para el servicio de limpia. Eso cuando en el nuevo contrato se especifica que Veolia correría con todos los gastos por análisis y logística.

Pero en el pecado llevará la penitencia. Cómo le hará para sobrevivir al repudio de los tuxtlecos, porque el castigo en las urnas será duro. ¿Se mudará a su natal Coita o se irá a esconder a Querétaro, donde se comenta acaba de adquirir una lujosa residencia?

Es una desgracia para los tuxtlecos tener un presidente municipal tan insensible ante esta situación. Porque mientras mucha gente se contagia y muere a su alrededor, él está más preocupado por llenar sus bolsillos. Como dijo la pareja de Takeuchi: ¡Qué lo perdone Dios! ¡Chao!

@_MarioCaballero