Puntos Fiscales

Que nos dejó el atentado de Omar García

Por: José Luis León Robles

Muy buenos días amigas y amigos lectores de este prestigiado periódico, el día de hoy mencionaré un tema que estuvo de boca en boca en cualquier esfera dentro del ámbito político y empresarial, y este fue el atentado contra el Secretara de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, recordemos que la agresión ocurrió el viernes 26 en una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. El jefe de la policía de Ciudad de México y dos de sus escoltas, quienes también eran sus amigos, fueron emboscados y atacados por un grupo de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron al menos una veintena de sicarios los que desencadenaron la balacera. Los escoltas, y una mujer que transitaba por el lugar en ese momento, perdieron la vida en el atentado. Según datos proporcionados de la propia Policía de Investigación y de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bajo el mando de Omar García Harfuch, ha dado golpes certeros en poco más de un año, de los que derivan cuatro golpes contundentes al CJNG, al detener a tres jefes de plaza y a un jefe de sicarios de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”,otras operaciones policiales importante bajo el mando de García Harfuch fue la detención de algunos enviados del “Mencho” para dirigir las acciones en la Ciudad de México. La tercera detención fue el 10 de abril, cuando capturaron a María del Carmen Albarrán García, otras detenciones fue la encargada de la plaza y cuyo principal objetivo era combatir al Cártel la Unión Tepito por el control de la ciudad. Ante ello puede decirse sin duda alguna que el actual secretario de seguridad pública es el sabueso que busca acabar con todas las células del CJNG que se infiltren en la Ciudad de México, por ello al momento de salir avante del atentado el propio Secretario no tardo en señalar al Cartel de Jalisco de Nueva Generación, el super policía o el Robocop Mexicano como fue bautizado, no pasó por desapercibido días después del fallido atentado se filtró a través de las redes sociales en donde se puede observar a presuntos integrantes del crimen organizado que amenazan de muerte al Secretario de Seguridad capitalino, en el video se distingue la siguiente frase “Te crees muy inteligente, pero te voy a demostrar que soy más inteligente que tú”, dice uno de los encapuchados. “Nosotros no nos metemos con familia, sino ya te hubiera dado donde más de duele”. “Le digo al presidente que, a gente como tú, lo deje fuera”, dijo. Se observa además conforme avanza el video un pliego petitorio donde sobresale en la primera línea la frase “Para Harfuch”. Los presuntos sicarios pidieron investigar a una auditoría al Secretario de Seguridad y a los hijos de Javier García Paniagua. “Cuídate”, agregaron los sujetos encapuchados con palabras altisonantes. De esto se desprende además cuando un grupo de la delincuencia organizada es perseguido hasta su exterminio lo que se busca es que el trato sea parejo para todos los que componen la delincuencia organizada, sin embargo cuando una actuación es parcial lo que queda no únicamente son los videos que se pueden filtrar a las diferentes redes sociales, sino los atentados a la cabeza del operador principal, ahora no por ello o por esa estela de humo que dejan los delincuentes pudiesen opacar los objetivos logrados en materia de seguridad pública, ya que se dice fácil pero es una tarea que tiene en riesgo latente a la propia vida del servidor público , en la ciudad de México se ha visto los avances en contra de la delincuencia organizada, pero no así en otros estados , por ejemplo El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, consideró que la detenciones de la mamá, hermana y prima de José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro” y líder del Cártel de Santa Rosa de Lima; fue un show mediático orquestado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, por lo que se iniciará una investigación inmediata.

Sin embargo también se hizo énfasis en las amenazas del Marro, así como en la liberación de su mamá por falta de pruebas, es decir también se critica el actual del Poder Judicial , cabe señalar que días anteriores la muerte de un juez federal han sido avisos certeros de que la delincuencia organizada no esta dispuesto a perder su territorio donde opera , por lo que el dilema siempre será el mismo que el gobierno ha pregonado abrazos no balazos , es decir antes de un enfrentamiento en donde pudieran perder la vida personas inocentes siempre abortarán la misión y así será el cuento de nunca acabar.