Letras Desnudas

Mario Caballero

¡Qué Orgullo!

Para alguien que se dedica al periodismo no existe mejor trabajo en el mundo. Esa sensación de sentirse útil para con la sociedad no tiene comparación con nada, salvo quizá con la medicina que se consagra a la profesión de salvar vidas.

De ahí en adelante no creo que haya actividad que logre igualar en las rutinas diarias, en la conducta cotidiana, en el constante ejercicio de la misión periodística, esa pasión, esa valentía, esa descarga de adrenalina y el pensamiento que está adherido con el quehacer, que son factores que vuelven excepcionales a las tareas del hombre. Por eso Gabriel García Márquez decía que el periodismo es “el mejor oficio del mundo”.

No ocultaré el orgullo que siento al dedicar mi vida, mi esfuerzo y mi tiempo a la noble tarea de contar la vida. El periodista no es sino un narrador de lo cotidiano. Pero independientemente de esa satisfacción, me siento orgulloso por ser parte de un gran equipo, de una gran familia, porque eso es el Diario de Chiapas, que ha cumplido su primer aniversario como líder en el sur sureste del país como medio de comunicación multimedia. Es lo que conocemos como Torre Digital.

La importancia de un medio de comunicación no radica sólo en su capacidad para crear consciencia colectiva, transmitir información veraz o en la difusión de la cultura, sino también por los beneficios y la influencia que produce en las sociedades.

El liderazgo que hoy asume el Diario de Chiapas proviene de esa confianza y credibilidad que sus lectores le han concedido durante las más de cuatro décadas en las que ha ayudado a construir, a partir de la difusión de noticias, opiniones, crítica y propuestas, una sociedad más democrática y de libertades, que es la casa que ahora mismo habitamos todos: Chiapas. Hoy por hoy, es el medio en el estado más vanguardista en la era digital.

Sin embargo, alcanzar este nivel de aceptación y crecimiento corporativo no ha sido un camino de fácil tránsito. Piedras, espinas y todo tipo de obstáculos han tenido que ser sorteados. Si esta empresa llegó a lo que es hoy en día es producto de la perseverancia, profesionalismo y visión de sus directivos.

El Diario se fundó en 1976 por Don Enrique Toledo Esponda con el deseo de tener personalidad propia. O, en palabras del propio fundador y primer director, “para ser parte inteligente de la vida pública”.

Para el mayor de los Toledo la función del periodismo iba más allá de recoger la noticia y darla a conocer, ya que –decía- contrae la responsabilidad de ser portavoz de los desposeídos, otras veces denunciar los abusos de los poderosos y exigir respeto a los derechos. Cierto, pues hay ocasiones en que el papel de la prensa ha sido fundamental para el indispensable contrapeso del poder. Como dice la famosa frase: “sin periodismo no hay democracia”.

El Diario de Chiapas celebra su primer aniversario como diario multimedia, pero detrás de ese logro hay casi medio siglo de trabajo periodístico profesional. ¿Cuántos horrores ha tenido que contar en sus páginas? ¿Cuántos casos de corrupción ha denunciado? ¿Cuántas toneladas de papel ha utilizado para retratar a la política como la mejor vía para democratizar los derechos y tener una vida digna, pero también para decirnos que puede ser tan oscura como una cueva? Y por ser un medio crítico, ¿cuántas veces ha sido blanco de amenazas, persecuciones, ataques?

Durante su larga existencia esta casa editorial ha desempeñado un rol importante para la democracia. Es un medio de comunicación responsable, honesto, ético, comprometido con la verdad. Es leal a sus lectores, a los que nunca traicionaría prestándose a defender o fomentar intereses políticos inmorales. Porque, a la verdad, sus lectores son su activo más valioso.

Pero cumplir con su responsabilidad de informar con evidencias, de realizar un periodismo a prueba de fallas, le ha acarreado dificultades con el poder. Como lo ocurrido el 29 de mayo de 1990, cuando el entonces director general, Jorge Toledo Coutiño (q.e.p.d.), fue detenido arbitrariamente por el gobierno de Patrocinio González Garrido, exgobernador que hasta el día de hoy carga con la muerte de decenas de personas, entre líderes políticos, periodistas, homosexuales, campesinos, etcétera.

La aprehensión de Don Jorge Toledo fue un atentado a la libertad a la expresión. Un acto de revanchismo contra el Diario de Chiapas (en su momento El Día) para censurar la prensa crítica, pues ocurrió justo después de publicar que la policía había venido cometiendo una serie de detenciones ilegales. Él mismo fue arrestado sin ninguna orden de aprehensión y lo obligaron mediante presiones físicas y morales a firmar una declaración contra su voluntad en la que lo acusaban infundadamente de delitos contra la salud. El periódico, desgraciadamente, fue cerrado.

Empero, al contrario de las intenciones de ese gobierno de horca y cuchillo, el Diario no desapareció sino se convirtió en la prensa crítica más importante del estado, pues se atrevió a decir en los tiempos del poderoso PRI lo que los demás simplemente callaban.

En 1994 fue de los primeros periódicos en informar sobre la rebelión zapatista, así como sus causas y consecuencias; en 2000 dio su visto bueno a la alternancia democrática, pero al poco tiempo denunció que el gobierno de Pablo Salazar había sido no sólo un fracaso democrático, sino también un error que trajo para Chiapas una etapa de represión, muerte y coacción de las libertades. Del mandato de Juan Sabines Guerrero ha venido señalando la corrupción y la vileza de este exgobernador que embargó al estado impunemente.

Ese es el periodismo del Diario de Chiapas, que en estos tiempos de mucha complejidad, de mucho peligro para el oficio, en el que los medios de comunicación en todo el mundo enfrentan una etapa de crisis de credibilidad, practica un periodismo que refleja la realidad fidedignamente, un periodismo crítico que sirva de guía de actuación para los diferentes estratos sociales. Por tanto, crecer a pesar de todo este amasijo de dificultades es digno de encomio.

FELICITACIONES

Parece que fue ayer cuando los hermanos Gerardo y Rogelio Toledo anunciaban que el Diario de Chiapas se convertía en el único medio impreso en el estado en entrar con fuerza a la era digital.

Afirmar que el Diario es líder de los medios digitales en el sur sureste de México no es mera publicidad, sino una realidad que se logró a través del esfuerzo, la imaginación, la creatividad, la dirección y, por qué no decirlo, la fuerte inversión que las cabezas de este importante corporativo editorial hicieron con tal de proporcionar un mejor servicio a sus lectores, a su público, a sus clientes y a la comunidad de la región.

Hasta el momento, son 16 los programas de televisión y radio por internet que se transmiten día a día desde la Torre Digital, entre noticiarios, cortes informativos, programas de entretenimiento, de opinión, de entrevistas, de denuncia y aquellos dedicados a interpretar lo que sucede en el mundo de las finanzas.

El Diario de Chiapas nació en un país muy diferente al que ahora habitamos, al que contribuyó a mejorarlo. Hoy, tras su transformación tiene la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo. La verdad, ¡qué orgullo ser parte de este equipo! ¡Chao!

