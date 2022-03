Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Que “poca madre” permitir transitar con doble remolque: HG”

“Que poca madre, es lo que te puedo decir”, manifestó hoy por la mañana el activista Héctor Gandini en un noticiero Nacional al referirse sobre el accidente ocurrido hace unos días en la carretera Tepic-Guadalajara donde perdieron la vida varias personas al explotar un tractocamión que iba cargado de combustible. lo absurdo es que el periodista que hacia la entrevista decía, que irresponsables los empresarios o propietarios de esas pipas o tracto camiones que permiten que se arriesgue la vida de sus empleados y civiles, cuando la realidad, los culpables son las autoridades de la SCT que conceden permisos para que esas máquinas pesadas circulen con doble remolque por las carreteras del país sin importarles el grave peligro que ocasionan, en la costa Chiapaneca no ha sido la excepción y por el tortuguismo de la empresa App, la carretera costera que están reconstruyendo ha cobrado varias vidas y no hay nadie que diga algo al respecto, porque no tenemos un liderazgo que tenga el valor de alzar la voz. Los dobles remolques deberían ser normados por las autoridades, vaya, no deberían estar permitido que circulen en las carreteras porque son un peligro, pero como hay muchos intereses de por medio todo se puede aquí en nuestro país…ver para comentar

EXIGEN EL CESE DE DIRECTORA EN EL INM CHIAPAS: ACTIVISTAS

Luego de exigir el cese de la directora de la Estación Migratoria Siglo 21, Lorena Campuzano González por la presunta muerte de un agente federal, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), agrego que dicha funcionaria cuando estuvo en Veracruz dejo mucho que decir, su labor allá en el puerto Jarocho, según el líder activista, era tratar con presos y la doña piensa que sigue tratando con ese tipo de gente. El activista de igual forma señaló vía celular a este columnista que la funcionaria del INM se equivoca en sus tratos, toda vez que acá, en la otrora Perla del Soconusco, debe entender que se trata con otro tipo de personas, niños, mujeres, hombres y con empleados de la SEGOB, los cuales la ley federal del trabajo los ampara, -dijo- ellos tienen derecho a descansos, jornadas laborales justas y no más de 8 horas, sin embargo, la funcionaria migratoria se siente una mujer de horca y cuchillo. García Villagrán, adelanto que se había sabido, o se supo, que las estaciones federales desaparecerían y esos espacios que ocupaban, “Iban hacer abiertos para todos”, empero, -dijo- es todo lo contrario ya que esas delegaciones o edificios se han convertido en cárceles para ilegales donde se dan malos tratos a seres humanos lo cual provoca que se acrecenté el odio y rencor entre usuarios y empleados federales. Luis Rey lanzo un exhorto a la SEGOB. Y al representante del INM en Chiapas a que cese a la directora de la Estación Migratoria Siglo 21, y que el MP investigue los hechos, “porque el agente federal supuestamente sufrió un paro cardíaco, y tuvo que ser llevado a un hospital”, -comento- ¿porque no había servicio médico, cuando ese inmueble debe tener los primeros auxilios”. Y acoto el activista, “Si, eso le ocurre a un agente federal, que le puede esperar a un indefenso migrante que permanece presuntamente prisionero en esa delegación” … y sigue la Yunta arando, los problemas en la delegación del INM en Chiapas aún no se logran solucionar. Mientras el Militar Taboada, anda haciendo sus recorridos por los diferentes “puntos”, supervisando, según dicen los agentes migras, y les dice que no pidan apoyo de nada, porque no hay dinero y con lo que tienen trabajaran, cierto o falso, no se vale, pero cada quien, con su cada cual…sin comentarios

HAY AVANCES SIGNIFCATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD: FEMSA…

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y la Fiscalía General del Estado (FGE) impulsan estrategias focalizadas en garantizar la gobernabilidad y el Estado de derecho en todo el territorio chiapaneco con una política de cero tolerancia y cero impunidad, así lo manifestó el fiscal general Jorge Llaven Abarca al sostener una reunión de trabajo con directivos del Fomento Económico Mexicano Sociedad Anónima (Femsa). Agrego el funcionario estatal que “La política toral del gobernador Rutilio Escandón Cadenas es la seguridad y la justicia, el reto todos los días en la Mesa de Seguridad Estatal es revisar la incidencia delictiva y diseñar estrategias y tomar acuerdos para garantizar el libre tránsito, los derechos y libertades de la ciudadanía, sólo así lograremos alcanzar el desarrollo y progreso de Chiapas”, al mismo tiempo adujo que hoy en Chiapas se aplica la ley con mano firme, lo que ha permitido generar escenarios de inversión, desarrollo y progreso en la entidad. Al reconocer el trabajo de la Fiscalía para restablecer el Estado de derecho y señaló que están en la mejor disposición de sumarse a los programas que impulsa este órgano de procuración de justicia. Así mismo el funcionario de Femsa, acoto, “Hemos visto avances muy importantes para mantener el libre tránsito y en materia de seguridad, que es algo fundamental para nosotros, lo que nos motiva a continuar invirtiendo y refrendamos nuestro compromiso de colaborar y estar atento al proyecto de la construcción de la Clínica CENTRA en San Cristóbal de Las Casas” …ver para comentar

FALLECE HERMANA DE AMLO, (DEP)…

Al cierre de esta columna les comentamos que nos unimos a la pena que embarga la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador., al confirmarse el lamentable fallecimiento de Candelaria López Obrador, hermana del presidente de México, Candelaria López Obrador, hermana del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), murió el 18 de noviembre, según informo la reportera de la fuente presidencial Sara Pablo Nava. (DEP), animo presidente…Por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK