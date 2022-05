Opinión y Propuesta

Andrés Vázquez López

¿Qué pretende Barbosa? Primera parte

La nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, ha dado lugar a una serie de discusiones en los últimos días a raíz de algunos conceptos que maneja. Tratando como siempre de ser imparcial, a continuación, se mencionan algunos aspectos que dicha Ley nos genera, no sin antes aclarar que toda la educación de nuestro país, tanto la pública como la privada, nos merece el mayor de los respetos: 1.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa; declaró que “la educación no es un negocio, no debe ser un negocio y nunca debe ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos: las estafas maestras”. Comencemos por aquí: En principio la educación no debería ser un negocio, pero lo es. No es ilegal ni está prohibido ni mucho menos; por lo tanto, está permitido. La educación privada se desarrolla entonces dentro del marco de libertades que tenemos en este país: todos los mexicanos podemos dedicarnos a la actividad que queramos, siempre y cuando ésta sea lícita, como es el caso. Además, la educación privada se da por la evidente y triste falta de calidad de la educación pública, en todos los niveles, pero especialmente en la educación básica y media superior. Para darnos una idea de las 2 caras de la educación pública, recordemos que México tiene por un lado a la maravillosa UNAM, la única universidad latinoamericana que ocupa un lugar en el ranking mundial de las 100 mejores universidades del mundo; y por el otro tenemos uno de los peores resultados educativos a nivel mundial, según la OCDE; en educación básica y media superior; y esto ha ocurrido ya durante décadas. Entonces no se mejora la educación, condenando la iniciativa privada dentro de ese sector, sino fortaleciendo la educación pública. Se debe considerar que a la mayoría de los mexicanos no les sobra el dinero como para tener que estar pagando una mensualidad por la educación de sus hijos; pero lo hace porque tiene claro que sólo una educación de calidad les dará a esos mismos hijos, mayores posibilidades de salir adelante en los tiempos que nos tocan vivir, tan revueltos, competitivos y exigentes; y desafortunadamente no es la educación pública la opción que parece dárselos. Haría mucho mejor el gobernador, incrementando los presupuestos de la educación pública de su Estado en todos sus niveles y estableciendo fuertes mecanismos de control y transparencia de dichos recursos, como medidas iniciales para fortalecer el Sistema Educativo poblano. Por otro lado, el gobernador Barbosa, equipara la educación privada con las tristemente célebres “estafas maestras”. Acierta cuando dice que la educación no debe utilizarse para ese tipo de tranzas, pero equivoca el blanco cuando apunta hacia la educación privada, ya que lamentablemente fueron Universidades públicas, las que se vieron envueltas en dichos escándalos de corrupción. Y en todo caso, nuevamente la receta es equivocada; como se dijo en el párrafo anterior, lo que debe hacerse para evitar la corrupción, es establecer fuertes controles administrativos, contables y ciudadanos. Y no hemos visto que el gobernador se enfoque en ello. Para cerrar este punto, quisiéramos señalar que haría muy mal el gobernador, afectando negativamente a la educación privada de su Estado, en vez de apoyar a la educación pública; porque Puebla podría terminar teniendo un Sistema Educativo completamente deficiente, que sería justo el resultado opuesto de lo que la mencionada Ley, dice pretender. 2.- El artículo 105 de la citada Ley, dice “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares (…), así como los servicios e instalaciones para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal (sic)”. Como puede observarse dicha redacción deja muy abierta la interpretación de la Ley y podría entenderse que los bienes de las instituciones particulares pasarían al control y administración del gobierno poblano. ¡Claro que no lo dice así! Pero así podría entenderse y esto es lo que lo vuelve peligroso, por mañoso.