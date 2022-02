Opinión y Propuesta

Andrés Vázquez López

¿Qué pretende Barbosa? Segunda parte

Flaco favor le hace el gobernador Barbosa al presidente López Obrador con estas confusiones leguleyas; ya que pinta a la 4T como proclive a medidas que pudieran atentar contra la libre empresa, y provoca que se le compare con regímenes que actuaron así en el pasado y que provocaron consecuencias terribles para las economías de sus países; destacadamente con el chavismo. Recordemos como ejemplo, que México se vio sorprendido cuando el extinto presidente venezolano, de buenas a primeras, expropió una planta de Cemex. Pero según reportes periodísticos, fueron casi mil 200 empresas las que sufrieron la misma suerte durante su régimen. Otra consecuencia que se provoca con argucias legales como la mencionada, es que se desmotive la inversión privada en Puebla, en principio en el sector educativo; pero si el actual gobierno estatal sigue por esa vía, ello cundirá al resto de los sectores de la economía del Estado, haciéndolos migrar de ahí, por ya no encontrar las condiciones de legalidad y certeza mínimas que toda organización requiere para operar. Sería lamentabilísimo que una cosa así sucediera; primero porque Puebla cuenta con un enorme Sistema Educativo que en los hechos terminaría desmantelado ya que el gobierno estatal, no tiene la capacidad económica de operarlo ni mucho menos de absorberlo; y segundo por la muy negativa señal que una noticia así enviaría fuera de nuestro país, afectándolo en su conjunto. 3.- Un siguiente factor, es que la Ley en cuestión, no establece los mecanismos por los que se podrían transferir los bienes de la educación privada al sector público. Probablemente no lo haga porque no es su objeto, sin embargo, si ésa fuera la intención, entonces lo menos peor que debería hacer el gobierno estatal es definir dichos mecanismos con claridad. La misma Ley, mucho menos señala la manera como ocurriría la indemnización correspondiente; y recordemos que ante la falta de información lo que se da es la incertidumbre. Estas dos omisiones deberían ser suficientes para que el gobierno del Estado hiciera una aclaración amplia de lo que pretende con esta nueva Ley y buscara la corrección de la misma. 4.- En sus afanes de control, el gobernador Barbosa omite que una disposición como la ya mencionada, terminaría siendo violatoria de cuando menos la garantía constitucional del derecho a la Educación, consagrada en la Constitución General de nuestro país y por ello, la defensa legal de quien se sienta vulnerado en sus derechos, seguramente terminará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual anularía la ley por ese motivo. Todo ello, sin mencionar los recursos de tiempo, dinero y esfuerzo que el gobierno poblano tendría que destinar para luchar una batalla perdida de origen. 5.- Finalmente, no debemos omitir que todo este sainete comenzó porque el gobernador quiso auditar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la Auditoría Superior del Estado. No tiene nada de malo buscar mayor transparencia del buen uso de los recursos públicos, pero entonces nuevamente y por enésima vez, el gobernador falla en sus métodos, ya que lo que debería haber en Puebla no es una nueva Ley de Educación, o por lo menos no una tan mal hecha; sino más bien una nueva Ley de Control Presupuestal que por un lado dote a las instituciones correctas de las facultades necesarias para auditar a todas las organizaciones que reciban fondos públicos; y por el otro imponga a dichas organizaciones la obligación de sujetarse a dichos controles y revisiones. Ojalá que sí. No queremos terminar sin agradecer al Licenciado Antonio Martínez, buen amigo mío y abogado potosino, por su orientación en este tema. Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.