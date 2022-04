Letras Desnudas

Mario Caballero

¿Qué pretende el cónsul?

A primera vista, pudiera parecer intranscendente que el cónsul Juan Sabines Guerrero escriba lo que le venga en gana en sus redes sociales, pero no lo es. Aunque se trate de un mero acto de libre expresión, tiene una fuerte carga simbólica con indudables implicaciones. Aquí cobra relevancia la frase de don Jesús Reyes Heroles de que “en política, la forma es fondo”. Los modos, los gestos y las actitudes, es decir, las formas son tan relevantes como la materia misma.

Primero publicó una escueta carta de agradecimiento a quienes habían estado orando por la salud de su señora madre y la de él mismo, pues dijo haberse contagiado de Covid. Fue esa una demostración de un sentimentalismo inverosímil. Nadie la creyó. Las personas, además, lo criticaron de oportunista y corrupto, y también le exigieron que devolviera el dinero que se había robado de las arcas de Chiapas. Días después, escribió otra en la que daba a conocer la muerte de su mamá, pero hizo de ese momento íntimo y personal un circo infame. Quiso sacar ganancias políticas de la desgracia. Y, otra vez, vinieron los reclamos de la gente.

En esta tercera publicación, que encabezó como “Mi bitácora Covid 19” y en la que describe parte del proceso de su enfermedad y en la que critica sutilmente a los expertos del gobierno federal, difícil no ver que Sabines busca los reflectores. No por nada el lenguaje técnico de la carta, el ángulo político y los planteamientos que hace respecto al tratamiento del coronavirus. Quiere mostrarse capaz de enfrentar la pandemia. Ya antes había dicho que él y su gobierno lograron que Chiapas fuera el estado que mejor enfrentó la pasada contingencia sanitaria.

CUESTIONAMIENTOS

Son cuatro los cuestionamientos que surgen de la lectura de dicha carta. El primero de ellos es, ¿quién la escribió realmente? Aunque Juan Sabines la publicó en su perfil de Facebook y tal vez sean sus propias inquietudes y experiencia en ella plasmados, es obvio que no fue él quien la redactó. Porque los tecnicismos en ésta corresponden al vocabulario de un médico y no al de un político que ostenta un cargo consular sin la mínima experiencia diplomática.

Por ejemplo: “El 15 de mayo me dieron el resultado, positivo con carga moderada. De ahí una radiografía de tórax arrojó focos neumónicos. Además, análisis de sangre: BH, Química Sanguínea, Proteína C Reactiva, Dimero D, Ferritina, entre otros para pronosticar el riesgo de inflamación y de trombosis. El resultado fue de riesgo medio. Me internaron en el piso Covid del Mocel de la Cd de México, completamente aislado. Vía IV me pusieron dexametasona, nebulizaciones con atrovent y una serie de medicamentos tomados”.

En la parte donde habla de su recaída, después de pasar algunos días de cuarentena en su casa, dice: “Fui al hospital donde me hicieron una tomografía, me repitieron exámenes de sangre. Lo que dio como resultado un riesgo muy alto de trombosis, un proceso inflamatorio severo y en imagen una neumonía vidrio esmerilado en la periferia en ambos lóbulos”.

El político de carrera suele hablar claro y a veces confuso. Claro para seducir y convencer; confuso para esconder sus verdaderas intenciones. Pero nunca lo hace como un experto, eso lo deja para los profesionales. Si Juan Sabines en verdad hubiera escrito esa carta sonara algo parecido a esto:

“El 15 de mayo me dieron los resultados de varios exámenes de laboratorio y resulté todavía con coronavirus, pero de riesgo medio. Por lo cual, me tuvieron que aislar en el piso Covid del hospital Mocel (uno de los más caros y lujosos de la capital del país). Por vía intravenosa (IV es un término de uso médico) me pusieron dexametasona, además me hicieron nebulizaciones y recetaron medicamentos tomados.

“Al regresar al hospital, producto de una recaída, me hicieron nuevamente los exámenes y una tomografía. Salí con un riesgo muy alto de trombosis, inflamación severa y neumonía”.

Es muy difícil que él lo haya escrito. Esto nos lleva a nuestro segundo cuestionamiento: ¿Por qué querer parecerse a un experto usando un lenguaje técnico que no posee?

Tercero: si en las dos anteriores publicaciones, en las que se hizo sentir el descontento social contra su persona, ¿cómo es posible que esta vez sólo hubo mensajes de apoyo y felicitación, ya que dice que para la fecha (5 de junio) que hizo pública esta carta era su tercer día sin síntomas de coronavirus? Al no habar ni una sola interpelación, todo indica que todo fue minuciosamente manejado: desde el formato de la carta, el lenguaje y la difusión.

Considerando todo ello vayamos al cuarto y quizá más importante cuestionamiento: ¿Cuál es el interés de Juan Sabines al ser reiterativo en el tema y dar a conocer su experiencia, sobre todo cuando hay otros políticos de mayor nivel que él, como la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que contrajeron el contagio, pero no anduvieron divulgándolo como un trofeo?

PENSEMOS EN ESTO…

Antes de contestar la última pregunta, pensemos en esto. En la parte final de la carta, de manera muy sugerente y perspicaz, el exgobernador Sabines critica el tratamiento que recomienda el médico epidemiólogo, investigador y académico Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Pregunta por qué no en lugar de solo recetar paracetamol también indicar el Antifludes, del cual dice él que se usó en la pandemia del AH1N1. Asimismo, los antiinflamatorios Naproxeno o Ibuprofeno, “ya que el riesgo del Covid19 es la inflamación de las vías respiratorias (sic)”. “Aspirina en dosis baja para prevenir trombos”. “Nebulizaciones de Budesonida (Pulmicort) para desinflamar, en vez de bromuro de Ipatropio”. “Mucho líquido, de preferencia agua y suero oral ya que en el caso de Isabel (su esposa) y el mío nos bajó el sodio, potasio, los electrolitos en general y a algunos pacientes les da diarrea”. Tal parece que quisiera darle lecciones de medicina a López-Gatell.

Sabines no sabe qué es la vergüenza y ha sido siempre un cínico, pero esto va mucho más allá del simple cinismo. Empezó a publicar este tipo de mensajes cuando la pandemia del coronavirus llegó a su punto más crítico. Desde entonces ha sido reiterativo en que las autoridades sanitarias de la Federación han hecho un mal manejo de la pandemia actual. Incluso tomó la muerte de su madre para decir que él sí lo hizo bien contra la gripe porcina en 2009, aunque no sea cierto. Y ahora sale con que existen mejores tratamientos para el Covid que los prescritos por el gobierno federal, y que él lo sabe por experiencia propia.

Por el agradecimiento que le reitera a su incondicional Nemesio Ponce, es de pensar que éste le escribió la carta. Y podríamos suponer que lo que realmente busca es tener la atención del presidente López Obrador. Para qué, ¿para un puesto? ¿Con Nemesio, un camillero venido a más, como asesor?

Hoy, que la contingencia del coronavirus ha cobrado la muerte de miles de personas en todo México, valdría la pena recordarle a Juan Sabines que es un símbolo de la corrupción mexicana, y que le debe muchas cuentas a la justicia, entre éstas la depredación que hizo su gobierno al erario de Chiapas durante la epidemia del AH1N1 y en la que por negligencia gubernamental murieron decenas de personas. Recordarle que, en la política, la forma es fondo. ¡Chao!

