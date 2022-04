Letras Desnudas

Mario Caballero

¡Qué te lo crea tu madre!

Me saltaron las lágrimas al contemplar lo que el cónsul Juan Sabines escribió hace unos días en redes sociales:

“Agradezco de todo corazón a quienes se han tomado el tiempo de orar y preguntar por la salud de mi Mamá por el cáncer de hígado que padece.

“Al estar en distintos lugares para exámenes médicos o quimioterapia posiblemente se contagió de Covid.

“Lamentablemente su prueba en RT-PCR de Covid-19 salió positiva. Al tener la bendición de estar a su lado en estos meses, mi prueba también salió positiva.

“Ella está grave, intubada, yo internado en el mismo hospital con síntomas moderados, ambos aislados.

“En congruencia permaneceré con licencia sin goce de sueldo dejando los asuntos del consulado en las experimentadas manos del Ministro Peralta acompañado del gran equipo consular.

“Muchas gracias por sus generosas oraciones que nos hacen tanta falta”.

¿Quién no podría conmoverse con tremenda demostración de amor y devoción de un hijo hacia su madre? ¿Quién no podría sentir satisfacción al ver tanta generosidad en un funcionario que decidió no recibir sueldo alguno durante el tiempo que estará vigilante de los cuidados de su mamá? Ver una entrega así, tan humana, tan natural, hace llorar a cualquiera.

¡Ah, qué imagen nos ha regalado Juan Sabines! La del hijo protector y agradecido para quien le dio la vida. Ejemplo de veneración, rectitud y sentido humano, valores que ya no muy se ven entre la clase política. Podemos imaginárnoslo en un cuarto de paredes frías, como los de todos los hospitales, recostado en una cama, rodeado de aparatos que monitorean su estado de salud, recibiendo medicamentos vía intravenosa y sosteniéndole la mano a su madre de 90 años, que está en la cama de junto.

¡Qué imagen, señores! Sabines con ojos angustiados susurrándole palabras de ánimo a su mamacita, mientras él apenas puede moverse por la alta fiebre del coronavirus y con un dolor de cabeza que no lo deja dormir ni mantener los ojos abiertos. Dios mandó que honremos a nuestros padres, y creo que él al ver lo que ese hijo está haciendo por su madre debe sentirse satisfecho, quizá hasta orgulloso. Ahí está el cónsul con su bata blanca, tosiendo, cansado, con dolor en la garganta, pero al pie del cañón.

Pero hay algo más que ese cuarto de paredes frías, los aparatos, el ejemplar amor filial y la calamidad del virus y el cáncer. Es el oportunismo. Sí, el contexto de oportunismo. El mensaje de supuesto agradecimiento a los que según se han preocupado y han orado por la salud de él y de su señora madre lo dio en el momento más sensible de la sociedad mexicana. Lo hizo buscando martirizarse, mostrarse como otra víctima del maldito virus. Cínicamente, lo hizo

además, exhibiéndose como un hijo tierno y abnegado, que dejó todo y que incluso se internó en el mismo hospital que su madre para pasar junto a ella los estragos de la enfermedad.

BAJO E INDIGNO OPORTUNISTA

Juan Sabines Guerrero siempre ha sido un oportunista. Para su deleznable carrera política el oportunismo resulta absolutamente indispensable. Por ejemplo…

Cuando vino a Chiapas a mediados de los noventa no tenía ni para comer, pero se relacionó con gente influyente y de prestigio para crearse una imagen pública. De empresarios, políticos y dueños de medios de comunicación obtuvo dinero para sostener a su familia, una casa donde vivir, un empleo formal y una oportunidad en su carrera política. Sin el respaldo de esas gentes jamás hubiera sido diputado local, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y mucho menos gobernador del estado.

En 2006 fue Andrés Manuel López Obrador quien dio su voto de confianza para que Juan Sabines recibiera la candidatura del PRD a la gubernatura de Chiapas. Le dio la oportunidad de su vida. Y cuando su campaña no lograba superar al de su contrincante, fue también AMLO el que le dio el espaldarazo, pues era el político del momento.

No obstante, Sabines fue el primero en reconocer el triunfo fraudulento de Calderón, traicionando al hoy presidente. Y lo volvió a traicionar en 2012. Al contrario de pagar por los favores que había recibido del tabasqueño, entregó presuntamente 7 mil millones de pesos del erario de Chiapas a favor de la campaña de Enrique Peña Nieto. De ahí que en 2015 haya sido nombrado para un primer periodo en el consulado de Orlando.

También engañó a la sociedad chiapaneca diciendo que él honraría el nombre de su padre, Juan Sabines Gutiérrez, y que continuaría con su gran obra. Sin embargo, entregó el estado ocupando el primer lugar en pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, con cerca de 3 millones 800 mil pobres. Lucró con las concesiones de explotación minera, con la obra pública, con el sector salud y educativo, agrandó su patrimonio personal y familiar y heredó una deuda de más de 40 mil millones de pesos.

CÍNICO

Por eso, ¿cómo creerle? Conociendo su oportunismo, podría estar fingiendo tener Covid sólo para ganar notoriedad, queriendo que la gente olvide el infortunio de haber vivido con él un gobierno corrupto y de podredumbre.

Hay motivos para pensar que se está aprovechando de la falta de talento, conocimiento y, sobre todo, de la enfermedad que limita física y mentalmente a Miguel Barbosa para colocar a su gente en puestos clave en el manejo de recursos en el gobierno de Puebla, como Yassir Vázquez.

Si ahora presume ser un miembro digno de la Cuarta Transformación, ¿por qué no ingresó a su madre y a él mismo en un hospital del IMSS, confiando en las instituciones? No. Están internados en uno de los hospitales más caros y lujosos de la Ciudad de México. A todo esto, debería informar qué ha sido de su función en el consulado de Orlando si dice que ha estado al lado de su madre desde hace varios meses aquí en el país.

Por otro lado, eso de que se ausentará sin goce de sueldo, ¿necesita pues el pago que recibe del Estado si luego de gobernar a Chiapas es un hombre extremadamente rico?

Cínico. Juan Sabines es una bestia con apetito voraz por el dinero. Capaz de lucrar con la vida de su propia madre.

De ignorar su historia, le creeríamos su bondad y humanismo. Si Juan Sabines está enfermo es de poder. Y conociendo sus adicciones, podríamos pensar que está internado mas no de coronavirus, sino de la gripe colombiana.

TAMBIÉN QUE SE LO CREA SU MADRE

Después de los graves señalamientos a los que fue sujeto, Nemesio Ponce salió a decir que él nada tiene que ver con Juan Sabines Guerrero desde hace mucho tiempo y que el cargo que obtuvo en el IMSS fue por sus méritos profesionales.

Con esa declaración menos mérito para él. Porque si no fue recomendado por el cónsul Sabines, ¿entonces le dieron el puesto por saber empujar una silla de ruedas o por saber acomodar las camillas? Porque reconocimientos académicos no tiene, profesionales tampoco. Especialmente porque teniendo una cédula profesional tan reciente (2015) es muy difícil que en tan pocos años y sin participación en publicaciones especializadas, sin investigaciones, sin colaboraciones en ensayos científicos, sin trayectoria en el sector salud, se haya convertido en un médico de renombre.

El único mérito que se le conoce es su habilidad para enriquecerse al amparo del poder.

Sabines y Nemesio Ponce son coyotes de la misma loma: igual de farsantes y corruptos. Que recibió el cargo por altura intelectual, qué se lo crea su madre. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com